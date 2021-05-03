طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في المنزل أحلي من الجاهز بكتير

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، أن الكنافه في الدول العربية تعتبر من أشهى الوصفات ومن ألذ الحلويات الشرقية، فقد تطور تقديمها كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية، فبعد أن كانت تقدم فقط بالمكسرات، الآن تغير الموضوع كثيرًا، وأصبحت تقدم بالجبن أو المانجو أو الأناناس أو بالقشطة وأيضاً تقدم بالنوتيلا، والعديد من الوصفات، نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، نتمنى أن تنال أعجابكم. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مقادير الكنافة بالنوتيلا: كيلو من الكنافة.

كوب إلا ربع من السمن أو الزبدة.

برطمان كبير من شوكولاتة النوتيلا.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نص كوب من البندق المجروش. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جدًا، وضعيها في إناء عميق، ولسهولة تفتيتها يمكنك وضعها في الفريزر نصف ساعه حتى تكون سهلة في التفتيت.

يتم إضافة الزبد أو السمن وفركها بها جيدًا.

ضيفي الملح والسكر ويتم التقليب جيدًا.

إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمن، ثم نضع الكنافة بها ونضغط جيدًا حتى تتماسك.

ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطته لمدة تلت ساعه تقريبًا أو حتى يحمر لونها.

نخرجها من الفرن ونضع عليها نصف كمية النوتيلا بسمك نصف سم تقريبًا.

ضعيها داخل الفرن مره أخرى حتى تشرب النوتيلا قليلاً.

يتم إخراجها من الفرن ووضع باقي كمية النوتيلا الأخري، ونتركها حتى تبرد.

تنقل إلى طبق التقديم وتزين بالبندق المجروش. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، أن الكنافه في الدول العربية تعتبر من أشهى الوصفات ومن ألذ الحلويات الشرقية، فقد تطور تقديمها كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية، فبعد أن كانت تقدم فقط بالمكسرات، الآن تغير الموضوع كثيرًا، وأصبحت تقدم بالجبن أو المانجو أو الأناناس أو بالقشطة وأيضاً تقدم بالنوتيلا، والعديد من الوصفات، نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا، نتمنى أن تنال أعجابكم. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مقادير الكنافة بالنوتيلا: كيلو من الكنافة.

كوب إلا ربع من السمن أو الزبدة.

برطمان كبير من شوكولاتة النوتيلا.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نص كوب من البندق المجروش. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة جدًا، وضعيها في إناء عميق، ولسهولة تفتيتها يمكنك وضعها في الفريزر نصف ساعه حتى تكون سهلة في التفتيت.

يتم إضافة الزبد أو السمن وفركها بها جيدًا.

ضيفي الملح والسكر ويتم التقليب جيدًا.

إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمن، ثم نضع الكنافة بها ونضغط جيدًا حتى تتماسك.

ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطته لمدة تلت ساعه تقريبًا أو حتى يحمر لونها.

نخرجها من الفرن ونضع عليها نصف كمية النوتيلا بسمك نصف سم تقريبًا.

ضعيها داخل الفرن مره أخرى حتى تشرب النوتيلا قليلاً.

يتم إخراجها من الفرن ووضع باقي كمية النوتيلا الأخري، ونتركها حتى تبرد.

تنقل إلى طبق التقديم وتزين بالبندق المجروش. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا

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