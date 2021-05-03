أكلات خليجية بالطريقة الأصلية طريقة عمل الحنيني السعودي والجريش السعودي

اكلات خليجية متنوعة منها الحنيني السعودي من الأكلات السعودية المشهورة داخل المملكة وتعتبر من الأكلات الملكية للأمراء والملوك يسهل عملها بالمنزل وتعتبر من الأكلات و الحلوي الرئيسية علي السفرة السعودية في رمضان يحبها الكبار والصغار ويتم توزيعها في الأفراح والأعياد والولائم الكبيرة ويتم عملها بالزعفران أو بالجوز المبشور ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل حلوي الحنيني . طريقة عمل الحنيني السعودي طريقة عمل الحنيني السعودي المقادير كوب من الحليب كامل الدسم

كوب من الماء المغلي

كوب من التمر المصفي منزوع منه النوي

50 جرام من الزبدة السائلة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

10 ملاعق من الجوز المبشور

1 كوب من عصير الليمون

4 ملاعق كبيرة من الزبدة طريقة الحنيني بالفرن قومي بوضع الحليب والماء والتمر في الخلاط وقومي بضربهم جيدا حتي تحصلي علي خليط متجانس القوام قومي بوضع الخليط في إناء كبير علي نار متوسطة حتي يتم الغليان ثم أضيفي الزبدة وعصير الليمون واستمري في التقليب حتي يمتزج الخليط ثم قومي بوضع الجوز المبشور واستمري في الخليط حتي لا تحصلي علي كتل فيه ثم اتركيه علي نار متوسطة لمدة 15 دقيقة ثم ضعيه في طبق التقديم قومي بوضع عصير الليمون عليه وملعقة الزبدة للتزيين . الجريش السعودي بالدجاج طريقة الحنيني بالفرنالجريش السعودي بالدجاج المقادير : 2 كوب من الجريش السعودي

3 أكواب من اللبن الرايب

بصل مفروم جيدا

صدر دجاج يتم تقطيعه جيدا إلي قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

3 أكواب من الماء

نصف كوب من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون طريقة الجريش السعودي قومي بوضع الزبدة في إناء علي النار متوسطة حتي يتم ذوبانها ثم أضيفي البصل للتشويح بها مع اضافة قطع الدجاج والجريش مع التقليب جيدا لمدة 5 دقائق كاملة ثم أضيفي الماء علي الخليط والدجاج حتي يتم تغطيته بالماء واتركيه ليغلي لمدة 20 دقيقة ثم أضيفي اللبن الرايب وعصير الليمون والكمون والملح مع التقليب جيدا حتي يتجانس الخليط لمدة 10 دقائق ثم اتركيه ليبرد وضعيه في طبق التقديم . طريقة الجريش السعودي الوسوم

اكلات خليجية متنوعة منها الحنيني السعودي من الأكلات السعودية المشهورة داخل المملكة وتعتبر من الأكلات الملكية للأمراء والملوك يسهل عملها بالمنزل وتعتبر من الأكلات و الحلوي الرئيسية علي السفرة السعودية في رمضان يحبها الكبار والصغار ويتم توزيعها في الأفراح والأعياد والولائم الكبيرة ويتم عملها بالزعفران أو بالجوز المبشور ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل حلوي الحنيني . طريقة عمل الحنيني السعودي طريقة عمل الحنيني السعودي المقادير كوب من الحليب كامل الدسم

كوب من الماء المغلي

كوب من التمر المصفي منزوع منه النوي

50 جرام من الزبدة السائلة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

10 ملاعق من الجوز المبشور

1 كوب من عصير الليمون

4 ملاعق كبيرة من الزبدة طريقة الحنيني بالفرن قومي بوضع الحليب والماء والتمر في الخلاط وقومي بضربهم جيدا حتي تحصلي علي خليط متجانس القوام قومي بوضع الخليط في إناء كبير علي نار متوسطة حتي يتم الغليان ثم أضيفي الزبدة وعصير الليمون واستمري في التقليب حتي يمتزج الخليط ثم قومي بوضع الجوز المبشور واستمري في الخليط حتي لا تحصلي علي كتل فيه ثم اتركيه علي نار متوسطة لمدة 15 دقيقة ثم ضعيه في طبق التقديم قومي بوضع عصير الليمون عليه وملعقة الزبدة للتزيين . الجريش السعودي بالدجاج طريقة الحنيني بالفرنالجريش السعودي بالدجاج المقادير : 2 كوب من الجريش السعودي

3 أكواب من اللبن الرايب

بصل مفروم جيدا

صدر دجاج يتم تقطيعه جيدا إلي قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

3 أكواب من الماء

نصف كوب من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكمون طريقة الجريش السعودي قومي بوضع الزبدة في إناء علي النار متوسطة حتي يتم ذوبانها ثم أضيفي البصل للتشويح بها مع اضافة قطع الدجاج والجريش مع التقليب جيدا لمدة 5 دقائق كاملة ثم أضيفي الماء علي الخليط والدجاج حتي يتم تغطيته بالماء واتركيه ليغلي لمدة 20 دقيقة ثم أضيفي اللبن الرايب وعصير الليمون والكمون والملح مع التقليب جيدا حتي يتجانس الخليط لمدة 10 دقائق ثم اتركيه ليبرد وضعيه في طبق التقديم . طريقة الجريش السعودي

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