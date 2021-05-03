إزالة الشعر الزائد بدون ظالم نهائيا لن ينبت مجددا بخلطة رهيبة

إزالة الشعر الزائد، حيث هناك العديد من الطرق المستخدمة للتخلص من الشعر الزائد، بعضها مؤلم وبعضها أقل إيلامًا، وتتنوع الطرق من إزالة الشعر إلى استخدام تقنية الليزر الحديثة، وهناك طرق يمكن من خلالها استخدام المكونات الطبيعية أفضل من المستحضرات التي تحتوي على كيماويات فهو أكثر أمانًا من الليزر الذي يمكن أن يسبب حروقًا جلدية عند البعض، وهنا سنتعرف على أهم وأسهل الطرق لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه.

إزالة الشعر الزائد

يعاني بعض الأشخاص من زيادة شعر الجسم عن المعدل الطبيعي المعروف، وهذه حالة غير طبيعية تسمى علميًا “hairsutism”، وتزداد هذه الحالة عند النساء أكثر من الرجال، ويصيب الشعرانية ما بين 5٪ و10٪ من النساء وفقاً لتقرير الأمراض الجلدية الذي نُشر في المجلة الهندية.

قد تزداد حالة الشعرانية عند النساء ذوات الشعر الداكن وأقل عند النساء ذوات الشعر الفاتح والأشقر، كما يمكن أن يزيد من حالة الشعرانية نتيجة لعدم توازن هرمونات الجسم أو تناول أنواع معينة من الأدوية التي لها آثار جانبية بما في ذلك زيادة نمو الشعر.

إزالة الشعر الزائد بدون ألم

اصنعي شمعًا منزليًا لإزالة الشعر الزائد في أجزاء مختلفة من جسمك، لأنه لا يوجد شيء أفضل من السكر والعسل الخام، وذلك بعمل مزيج من نصف كوب من السكر مع ربع كوب من العسل، وقطرات ليمون، وملعقتين من الماء وتركهم لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

حيث يعمل السكر كمقشر رائع للبشرة والجلد حيث يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل العسل الخام على ترطيب البشرة ونعومتها حيث يقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى أو الطفح الجلدي على الجلد.