طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون في الفرن مثل المحلات بطريقة سهلة وسريعة

يعد طاجن الفراخ بالثوم والليمون من أكثر الأكلات المعروفة والمحببة لدي الكثير من الأفراد، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتتميز بسهولة تحضيرها إلي جانب السرعة فهي من الأكلات الغير مكلفة، ولذلك ترغب الأمهات في معرفة طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات وبطعم مميز، وفي السطور التالية نطلعك على طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون بطريقة ولا أروع. طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات المقادير:- 6 قطع دجاج.

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح متساوية.

2 حبة بصل أحمر مقطع شرائح. المكونات الجافة:- نصف كوب لبن رايب

معلقتين كبار من دبس الرمان.

ربع كوب من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الخل.

نصف كوب زيت نباتي.

8 حبات ثوم مهروس.

معلقة صغيرة من الكزبرة.

معلقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الروزماري.

معلقة صغيرة من البابريكا.

فلفل اسود مطحون.

ملح. خطوات عمل طاجن الفراخ في الفرن في وعاء قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

قومي بوضع الدجاج في الخلطة وقلبيها حتي يتم تتبيلها وتوزيعها على جميع الاجزاء.

قومي بترك الدجاج في الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

في طاجن من الفخار قومي بوضع البطاطس أولاً ومن ثم البصل المقطع.

ضعي عليهم توابل (روزماري- بابريكا- كمون -كزبرة- بودرة البصل- فلفل أسود- ملح).

قلبيهم معا بشكل جيد.

قومي بوضع الدجاج مع التتبيلة فوق البصل والبطاطس.

قومي بإضافة حبات الثوم وشرائح الليمون فوق الدجاج.

ثم غطي الفخار بورق الزبدة والسلوفان.

يوضع الإناء في الفرن علي درجة حرارة عالية أول ربع ساعة.

يتم ضبط الحرارة علي 200 درجة مئوية لمدة ساعة تقريباً.

بعدها قومي برفع ورق الزبدة عن الدجاج وحمري الدجاج باستخدام الشاوية. خطوات عمل طاجن الفراخ في الفرن الوسوم

يعد طاجن الفراخ بالثوم والليمون من أكثر الأكلات المعروفة والمحببة لدي الكثير من الأفراد، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتتميز بسهولة تحضيرها إلي جانب السرعة فهي من الأكلات الغير مكلفة، ولذلك ترغب الأمهات في معرفة طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات وبطعم مميز، وفي السطور التالية نطلعك على طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون بطريقة ولا أروع. طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات طريقة عمل طاجن الفراخ بالثوم والليمون مثل المحلات المقادير:- 6 قطع دجاج.

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح متساوية.

2 حبة بصل أحمر مقطع شرائح. المكونات الجافة:- نصف كوب لبن رايب

معلقتين كبار من دبس الرمان.

ربع كوب من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الخل.

نصف كوب زيت نباتي.

8 حبات ثوم مهروس.

معلقة صغيرة من الكزبرة.

معلقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الروزماري.

معلقة صغيرة من البابريكا.

فلفل اسود مطحون.

ملح. خطوات عمل طاجن الفراخ في الفرن في وعاء قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.

قومي بوضع الدجاج في الخلطة وقلبيها حتي يتم تتبيلها وتوزيعها على جميع الاجزاء.

قومي بترك الدجاج في الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

في طاجن من الفخار قومي بوضع البطاطس أولاً ومن ثم البصل المقطع.

ضعي عليهم توابل (روزماري- بابريكا- كمون -كزبرة- بودرة البصل- فلفل أسود- ملح).

قلبيهم معا بشكل جيد.

قومي بوضع الدجاج مع التتبيلة فوق البصل والبطاطس.

قومي بإضافة حبات الثوم وشرائح الليمون فوق الدجاج.

ثم غطي الفخار بورق الزبدة والسلوفان.

يوضع الإناء في الفرن علي درجة حرارة عالية أول ربع ساعة.

يتم ضبط الحرارة علي 200 درجة مئوية لمدة ساعة تقريباً.

بعدها قومي برفع ورق الزبدة عن الدجاج وحمري الدجاج باستخدام الشاوية. خطوات عمل طاجن الفراخ في الفرن

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