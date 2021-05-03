طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية بالمقادير والخطوات التفصيلية

تعتبر العصيدة من الحلويات التراثية في كثير من البلدان العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية وعمان واليمن ودول كثيرة في أفريقيا مثل السودان وتونس وغيرهما من بلاد المغرب العربي، وسنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية ومقاديرها والخطوات المبسطة لعملها، حيث تقدم العصيدة بكثير من الأشياء فيمكن تقديمها مع السمن واللبن ويمكن تقديمها في أماكن أخرى مع دبس التمر، حيث تقدم ساخنة. طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية مقادير عمل العصيدة السعودية: كوب من الطحين المنخول جيدا.

كوب من السكر.

0.25 كوب من السمن.

3 أكواب من الماء.

0.5 ملعقة من الهيل المطحون.

0.5 ملعقة من القرفة المطحونة.

0.5 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة. خطوات عمل حلوى العصيدة السعودية يتم نخل الطحين جيدا ووضعه جانبا.

في وعاي عميق علي نار هادئة يتم وضع كوب السكر وتقليبه مع الاستمرار في تحريكه حتي يصبح لونه ذهبي فاتح.

يضاف عليه نصف كوب من الماء تدريجيا وعند ذوبان السكر في الماء يتم إضافة باقي كمية الماء والتقليب.

يتم إضافة كل من الهيل المطحون والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود ويقلب الخليط.

يضاف بعد ذلك كمية الطحين المنخول بالتدريج مع التقليب جيدا حتي يمتزج الخليط كليا.

يتم وضع ملعقة من السمن علي الخليط وتقليبه حتي يذوب السمن في المكونات ويبدأ الخليط في التماسك.

يرفع الخليط من علي النار ويتم وضعه في طبق التقديم.

يتم تشكيل العصيدة على شكل طبق التقديم وعمل تجويف بداخلها.

يضاف إلى هذا التجويف باقي كمية السمن التي تذوب بداخل التجويف من سخونة العصيدة.

يمكن زيادة أو تقليل كمية الطحين حسب نوعيته ودرجة تماسكه بالخليط، يمكن استبدال السمن باللبن أو دبس التمر أو العسل. خطوات عمل حلوى العصيدة السعودية تعتبر العصيدة من الوصفات المميزة التي تقدم في المناسبات والأعياد في كثير من الدول ولكن تختلف طريقة عملها اختلاقا بسيطا من دولة لأخري حيث يمكن عملها بطحين القمح أو الذرة، كما يمكن تزيينها بالتمر، وتمثل الأيام القادمة فرصة كبيرة لعمل العصيدة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم من نهاية، حيث لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن حلول عيد الفطر المبارك. الوسوم

تعتبر العصيدة من الحلويات التراثية في كثير من البلدان العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية وعمان واليمن ودول كثيرة في أفريقيا مثل السودان وتونس وغيرهما من بلاد المغرب العربي، وسنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية ومقاديرها والخطوات المبسطة لعملها، حيث تقدم العصيدة بكثير من الأشياء فيمكن تقديمها مع السمن واللبن ويمكن تقديمها في أماكن أخرى مع دبس التمر، حيث تقدم ساخنة. طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية طريقة عمل حلوى العصيدة السعودية مقادير عمل العصيدة السعودية: كوب من الطحين المنخول جيدا.

كوب من السكر.

0.25 كوب من السمن.

3 أكواب من الماء.

0.5 ملعقة من الهيل المطحون.

0.5 ملعقة من القرفة المطحونة.

0.5 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة. خطوات عمل حلوى العصيدة السعودية يتم نخل الطحين جيدا ووضعه جانبا.

في وعاي عميق علي نار هادئة يتم وضع كوب السكر وتقليبه مع الاستمرار في تحريكه حتي يصبح لونه ذهبي فاتح.

يضاف عليه نصف كوب من الماء تدريجيا وعند ذوبان السكر في الماء يتم إضافة باقي كمية الماء والتقليب.

يتم إضافة كل من الهيل المطحون والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود ويقلب الخليط.

يضاف بعد ذلك كمية الطحين المنخول بالتدريج مع التقليب جيدا حتي يمتزج الخليط كليا.

يتم وضع ملعقة من السمن علي الخليط وتقليبه حتي يذوب السمن في المكونات ويبدأ الخليط في التماسك.

يرفع الخليط من علي النار ويتم وضعه في طبق التقديم.

يتم تشكيل العصيدة على شكل طبق التقديم وعمل تجويف بداخلها.

يضاف إلى هذا التجويف باقي كمية السمن التي تذوب بداخل التجويف من سخونة العصيدة.

يمكن زيادة أو تقليل كمية الطحين حسب نوعيته ودرجة تماسكه بالخليط، يمكن استبدال السمن باللبن أو دبس التمر أو العسل. خطوات عمل حلوى العصيدة السعودية تعتبر العصيدة من الوصفات المميزة التي تقدم في المناسبات والأعياد في كثير من الدول ولكن تختلف طريقة عملها اختلاقا بسيطا من دولة لأخري حيث يمكن عملها بطحين القمح أو الذرة، كما يمكن تزيينها بالتمر، وتمثل الأيام القادمة فرصة كبيرة لعمل العصيدة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم من نهاية، حيث لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن حلول عيد الفطر المبارك.

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