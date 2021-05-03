طريقة عمل بسكويت النشادر بأسهل الطرق ومكونات بسيطة في البيت لأحلي عيد

طريقة عمل بسكويت النشادر، من الموضوعات التي تشغل بال عدد من ربات البيوت خلال هذه الفترة من العام، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك وما يلزم من عمل للكحك والبسكويت والبت يفور، لتقديمها خلال أيام العيد للضيوف والتباهي بعملها في المنزل، وتتساءل السيدات والبنات المقبلين على الزواج اللاتي ليس لديهم خبره في عمل مستلزمات العيد، وعلى رأسها البسكويت بالنشادر والمقادير الهش اللذيذ، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم مقادير عمل البسكويت والتكات الخاصة بنجاحه مثل المحلات وأحلي. مقادير ومكونات بسكويت النشادر كيلو دقيق فاخر مخصص لعمل الحلويات. نصف كيلو من الزبدة. كوب إلا ربع من السكر الأبيض المطحون ناعم. 2 بيضة متوسطة. 1/4 ملعقة صغيرة نشادر. كيس صغير فانيليا. معلقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة إعداد البسكويت نقوم بوضع الزبدة مع السكر وضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو في العجان.

يتم إضافة البيض واحدة ثم الأخري مع استمرار الخفق.

نقوم بإضافة الفانيليا مع البيض لتعطي المزيج رائحه جميلة.

يتم إضافة النشادر مع البيكنج بورد مع الدقيق وخلطهم جيداً.

نقوم إضافة المقادير الجافة الممزوجة بالدقيق إلي خليط الزبدة والسكر والبيض.

لنجاح العجينة نقوم بخلط المكونات على السرعة البطيئة حتي لا يدخلها هواء.

نترك الخليط فترة قليلة حتي يرتاح ونبدأ في تشكيله.

نقوم بتشكيل البسكويت من خلال ماكينة البسكويت أو بالأشكال المعدنية المخصصة لذلك.

نجهز صينية لخبز البسكويت ممسوحة بقليل من الزيت لمنع لصق البسكوت فيها.

نرص البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات مناسبة.

ندخل البسكويت في فرن درجة حرارته 150 مئوية ونتركه حتي يحصل على اللون الذهبي وتمام النضج.

نترك البسكويت بعد النضج حتي يبرد في نفس الصينية حتي لا ينكسر ثم نرصه في طبق التقديم. مقادير ومكونات بسكويت النشادرطريقة إعداد البسكويت الوسوم

طريقة عمل بسكويت النشادر، من الموضوعات التي تشغل بال عدد من ربات البيوت خلال هذه الفترة من العام، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك وما يلزم من عمل للكحك والبسكويت والبت يفور، لتقديمها خلال أيام العيد للضيوف والتباهي بعملها في المنزل، وتتساءل السيدات والبنات المقبلين على الزواج اللاتي ليس لديهم خبره في عمل مستلزمات العيد، وعلى رأسها البسكويت بالنشادر والمقادير الهش اللذيذ، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم مقادير عمل البسكويت والتكات الخاصة بنجاحه مثل المحلات وأحلي. مقادير ومكونات بسكويت النشادر كيلو دقيق فاخر مخصص لعمل الحلويات. نصف كيلو من الزبدة. كوب إلا ربع من السكر الأبيض المطحون ناعم. 2 بيضة متوسطة. 1/4 ملعقة صغيرة نشادر. كيس صغير فانيليا. معلقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة إعداد البسكويت نقوم بوضع الزبدة مع السكر وضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو في العجان.

يتم إضافة البيض واحدة ثم الأخري مع استمرار الخفق.

نقوم بإضافة الفانيليا مع البيض لتعطي المزيج رائحه جميلة.

يتم إضافة النشادر مع البيكنج بورد مع الدقيق وخلطهم جيداً.

نقوم إضافة المقادير الجافة الممزوجة بالدقيق إلي خليط الزبدة والسكر والبيض.

لنجاح العجينة نقوم بخلط المكونات على السرعة البطيئة حتي لا يدخلها هواء.

نترك الخليط فترة قليلة حتي يرتاح ونبدأ في تشكيله.

نقوم بتشكيل البسكويت من خلال ماكينة البسكويت أو بالأشكال المعدنية المخصصة لذلك.

نجهز صينية لخبز البسكويت ممسوحة بقليل من الزيت لمنع لصق البسكوت فيها.

نرص البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافات مناسبة.

ندخل البسكويت في فرن درجة حرارته 150 مئوية ونتركه حتي يحصل على اللون الذهبي وتمام النضج.

نترك البسكويت بعد النضج حتي يبرد في نفس الصينية حتي لا ينكسر ثم نرصه في طبق التقديم. مقادير ومكونات بسكويت النشادرطريقة إعداد البسكويت

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