الطعمية بالمكسرات طريقة مبتكرة ومختلفة

هل مل أولادك من الأصناف التقليدية للسحور ويرغبون في تجربة أطباق جديدة وطعم يشبه المحلات؟ إذا ما رأيك أن تجربي وصفة الطعمية بالمكسرات فهي من أفضل الطرق التي يمكنك تحضير الفلافل بها بدلاً من الطريقة التقليدية، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات اللازمة لعمل تلك الأكلة المميزة.

الطعمية بالمكسرات

اصنعي فلافل أفضل من تلك التي تحضر في المطاعم ومحلات الأكلات الشعبية وقدميها لأسرتك على السحور.

كوب من الحمص المجفف.

أربع أكواب من الماء.

بصلة واحدة كبيرة الحجم مقطعة خشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

كوب واحد من المكسرات أي نوع تفضلين.

ملعقتان صغيرتان من الكمون الكطحون.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

خمس ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

مكعبين من مرقة الدجاج.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أربع ملاعق كبيرة دقيق .

ربع كوب من السمسم.

كوب من الزيت النباتي للقلي.

قومي بنقع الحمص في الماء حتى يصبح طري قبل الاستخدام. افرمي الحمض جيداً في محضر الطعمية أو محضر الطعام. أضيفي البصل والبقدونس والكزبرة والثوم والشطة والمكسرات والكمون والبيكينج بودر. تخلط المكونات جيداً وتطحن معاً حتى تصبح عجينة ناعمة. أذيبي مكعب مرقة الدجاج في الماء ثم أضيفيه للخليط. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب ثم ابدأي بإضافته تدريجياً إلى خليط الطعمية. اخلطي المكونات معاً حتى تصبح عجينة الطعمية بالمكسرات جاهزة. شخني الزيت في طاسة عميقة على النار حتى يصبح ساخن. أضيفي كرات من عجينة الطعمية إلي الزيت واتركيها تنضج وتحمر من كل الجهات. تقدم الطعمية ساخنة مع الطحينة

المقادير اللازمة لعمل الفلافل:خطوات تحضير الطعمية بالمكسرات: