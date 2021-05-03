الطعمية بالمكسرات طريقة مبتكرة ومختلفة

- 1/2
- 2/2
هل مل أولادك من الأصناف التقليدية للسحور ويرغبون في تجربة أطباق جديدة وطعم يشبه المحلات؟ إذا ما رأيك أن تجربي وصفة الطعمية بالمكسرات فهي من أفضل الطرق التي يمكنك تحضير الفلافل بها بدلاً من الطريقة التقليدية، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات اللازمة لعمل تلك الأكلة المميزة.الطعمية بالمكسرات
اصنعي فلافل أفضل من تلك التي تحضر في المطاعم ومحلات الأكلات الشعبية وقدميها لأسرتك على السحور.المقادير اللازمة لعمل الفلافل:
- كوب من الحمص المجفف.
- أربع أكواب من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم مقطعة خشن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- كوب واحد من المكسرات أي نوع تفضلين.
- ملعقتان صغيرتان من الكمون الكطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- خمس ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- مكعبين من مرقة الدجاج.
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- أربع ملاعق كبيرة دقيق .
- ربع كوب من السمسم.
- كوب من الزيت النباتي للقلي.
- قومي بنقع الحمص في الماء حتى يصبح طري قبل الاستخدام.
- افرمي الحمض جيداً في محضر الطعمية أو محضر الطعام.
- أضيفي البصل والبقدونس والكزبرة والثوم والشطة والمكسرات والكمون والبيكينج بودر.
- تخلط المكونات جيداً وتطحن معاً حتى تصبح عجينة ناعمة.
- أذيبي مكعب مرقة الدجاج في الماء ثم أضيفيه للخليط.
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب ثم ابدأي بإضافته تدريجياً إلى خليط الطعمية.
- اخلطي المكونات معاً حتى تصبح عجينة الطعمية بالمكسرات جاهزة.
- شخني الزيت في طاسة عميقة على النار حتى يصبح ساخن.
- أضيفي كرات من عجينة الطعمية إلي الزيت واتركيها تنضج وتحمر من كل الجهات.
- تقدم الطعمية ساخنة مع الطحينة
الوسوم
هل مل أولادك من الأصناف التقليدية للسحور ويرغبون في تجربة أطباق جديدة وطعم يشبه المحلات؟ إذا ما رأيك أن تجربي وصفة الطعمية بالمكسرات فهي من أفضل الطرق التي يمكنك تحضير الفلافل بها بدلاً من الطريقة التقليدية، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير والخطوات اللازمة لعمل تلك الأكلة المميزة.الطعمية بالمكسرات
اصنعي فلافل أفضل من تلك التي تحضر في المطاعم ومحلات الأكلات الشعبية وقدميها لأسرتك على السحور.المقادير اللازمة لعمل الفلافل:
- كوب من الحمص المجفف.
- أربع أكواب من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم مقطعة خشن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- كوب واحد من المكسرات أي نوع تفضلين.
- ملعقتان صغيرتان من الكمون الكطحون.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- خمس ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- مكعبين من مرقة الدجاج.
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- أربع ملاعق كبيرة دقيق .
- ربع كوب من السمسم.
- كوب من الزيت النباتي للقلي.
- قومي بنقع الحمص في الماء حتى يصبح طري قبل الاستخدام.
- افرمي الحمض جيداً في محضر الطعمية أو محضر الطعام.
- أضيفي البصل والبقدونس والكزبرة والثوم والشطة والمكسرات والكمون والبيكينج بودر.
- تخلط المكونات جيداً وتطحن معاً حتى تصبح عجينة ناعمة.
- أذيبي مكعب مرقة الدجاج في الماء ثم أضيفيه للخليط.
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب ثم ابدأي بإضافته تدريجياً إلى خليط الطعمية.
- اخلطي المكونات معاً حتى تصبح عجينة الطعمية بالمكسرات جاهزة.
- شخني الزيت في طاسة عميقة على النار حتى يصبح ساخن.
- أضيفي كرات من عجينة الطعمية إلي الزيت واتركيها تنضج وتحمر من كل الجهات.
- تقدم الطعمية ساخنة مع الطحينة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطعمية بالمكسرات طريقة مبتكرة ومختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.