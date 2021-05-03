كحك العيد بالعجمية في البيت بالتفصيل زي المحلات

كحك العيد بالعجمية واحد من أهم الحَلْوَيَات التي يتميز بها عيد الفطر المبارك الذي اقترب موعده حيث أن العيد في بلادنا العربية لا يكتمل إلا بوجود الكعك وبسكوت العيد وغيره من الأصناف المعروفة لدينا جميعًا ومع الارتفاع الكبير في أسعار حَلْوَيَات العيد تلجأ الكثير من السيدات وربات البيوت إلى عمل تحضيره في المنزل من أجل إدخال السرور والبهجة على أفراد أسرتها وكذلك توفير الوقت بالإضافة إلى أمر مهم للغاية وهو الشعور ببهجة العيد وتجمع الأسرة من أجل التحضير والتجهيز والخبز وغيرها من المظاهر التي تدل على الفرحة بالعيد والآن سوف نتعرف معكم إلى طريقة عمل كحك العيد بالعجمية في البيت بطعم رائع ومميز. طريقة تحضير كحك العيد بالعجمية طريقة تحضير كحك العيد بالعجمية المكونات: كيلو من الدقيق الخاص بعمل الكعك.

2 ونصف كوب من السمن البلدي المذابة.

قطعة من الخميرة الطازجة بحجم عين الجمل.

ملعقة طعام من السكر.

ملعقة من بهار الكعك والمتوفر لدى محال العطارة.

كوب ماء دافئ للعجن.

مقدار صغير من ملح الطعام.

كَمَيَّة مناسبة من السمسم حسب الرغبة. مكونات العجمية: 3 ملاعق طعام من السمن البلدي.

ملعقتين طعام من الدقيق.

مقدار فنجان قهوة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من بهار الكعك.

ملعقة صغيرة من السمسم. تحضير العجمية: توضع السمن على النار حتى ترتفع حرارتها وتنضج.

إضافة الدقيق على النار مع التقليب.

يضاف بعد ذلك بهار الكعك والسمسم مع استمرار التقليب حتى يتحول لون الدقيق إلى اللون الأصفر.

يرفع الإناء من فوق النار مع استمرار التقليب حتى لا يحترق أو يلتصق بالإناء وكذلك من أجل التخلص من الحرارة في الخليط.

نضيف العسل بالتدريج مع التقليب المستمر.

توضع على النار بعد الانتهاء من إضافة كَمَيَّة العسل بالكامل ويستمر التقليب حتى تنضج.

علامة النضج تبريد جزء من العجمية وعمل كورة صغيرة دون أن تلتصق بالأصابع فإذا تمت هذه العملية تُصبح العجمية جاهزة للحشو وترفع من فوق النار وتُترك حتى تبرد من أجل الاستخدام. طريقة تجهيز الكعك وخبزه بالتفصيل يتم نخل الدقيق من أجل التأكد من عدم وجود شوائب وكذلك ليدخل به هواء وهي خطوة هامة للغاية ويمكن تكرارها عدة مرات من أجل نتيجة أفضل.

يضاف بهار الكعك وذرة الملح إلى الدقيق.

نضيف السمسم إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا.

توضع السمن على النار حتى تنضج وتظهر رائحتها واضحة.

توضع على الفور فوق الدقيق ويقلب بواسطة ملعقة حتى لا تحترق يديك مع التأكد أن الدقيق تمت تغطيته بالكامل بالسمن.

بعد أن يبرد الخليط يتم تقليبه باليد للتأكد من عدم وجود أي تكتلات أو أجزاء من الدقيق لم تصل إليها السمنة.

نذيب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ ونتركها حتى تختمر.

توضع الخميرة فوق الدقيق ونبدأ في العجن حتى تتكون معنا عجينة يابسة وبعد ذلك تترك لمدة 4 ساعات حتى تخمر بشكل جيد.

يتم تقسيم العجينة إلى كور صغيرة يوضع في منتصف كل كورة قطعة من العجمية السابق تجهيزها.

تفرد العجينة باليد للحصول على الشكل الدائري للكعك وتزين بواسطة مناقيش الكعك.

ترص في صاج الفرن وتدخل إلى الفرن على حرارة متوسطة مع متابعتها بشكل مستمر حتى تمام النضج.

بعد خروجها من الفرن تزين بالسكر الباودر وتقدم. طريقة تجهيز الكعك وخبزه بالتفصيل الوسوم

كحك العيد بالعجمية واحد من أهم الحَلْوَيَات التي يتميز بها عيد الفطر المبارك الذي اقترب موعده حيث أن العيد في بلادنا العربية لا يكتمل إلا بوجود الكعك وبسكوت العيد وغيره من الأصناف المعروفة لدينا جميعًا ومع الارتفاع الكبير في أسعار حَلْوَيَات العيد تلجأ الكثير من السيدات وربات البيوت إلى عمل تحضيره في المنزل من أجل إدخال السرور والبهجة على أفراد أسرتها وكذلك توفير الوقت بالإضافة إلى أمر مهم للغاية وهو الشعور ببهجة العيد وتجمع الأسرة من أجل التحضير والتجهيز والخبز وغيرها من المظاهر التي تدل على الفرحة بالعيد والآن سوف نتعرف معكم إلى طريقة عمل كحك العيد بالعجمية في البيت بطعم رائع ومميز. طريقة تحضير كحك العيد بالعجمية طريقة تحضير كحك العيد بالعجمية المكونات: كيلو من الدقيق الخاص بعمل الكعك.

2 ونصف كوب من السمن البلدي المذابة.

قطعة من الخميرة الطازجة بحجم عين الجمل.

ملعقة طعام من السكر.

ملعقة من بهار الكعك والمتوفر لدى محال العطارة.

كوب ماء دافئ للعجن.

مقدار صغير من ملح الطعام.

كَمَيَّة مناسبة من السمسم حسب الرغبة. مكونات العجمية: 3 ملاعق طعام من السمن البلدي.

ملعقتين طعام من الدقيق.

مقدار فنجان قهوة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من بهار الكعك.

ملعقة صغيرة من السمسم. تحضير العجمية: توضع السمن على النار حتى ترتفع حرارتها وتنضج.

إضافة الدقيق على النار مع التقليب.

يضاف بعد ذلك بهار الكعك والسمسم مع استمرار التقليب حتى يتحول لون الدقيق إلى اللون الأصفر.

يرفع الإناء من فوق النار مع استمرار التقليب حتى لا يحترق أو يلتصق بالإناء وكذلك من أجل التخلص من الحرارة في الخليط.

نضيف العسل بالتدريج مع التقليب المستمر.

توضع على النار بعد الانتهاء من إضافة كَمَيَّة العسل بالكامل ويستمر التقليب حتى تنضج.

علامة النضج تبريد جزء من العجمية وعمل كورة صغيرة دون أن تلتصق بالأصابع فإذا تمت هذه العملية تُصبح العجمية جاهزة للحشو وترفع من فوق النار وتُترك حتى تبرد من أجل الاستخدام. طريقة تجهيز الكعك وخبزه بالتفصيل يتم نخل الدقيق من أجل التأكد من عدم وجود شوائب وكذلك ليدخل به هواء وهي خطوة هامة للغاية ويمكن تكرارها عدة مرات من أجل نتيجة أفضل.

يضاف بهار الكعك وذرة الملح إلى الدقيق.

نضيف السمسم إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا.

توضع السمن على النار حتى تنضج وتظهر رائحتها واضحة.

توضع على الفور فوق الدقيق ويقلب بواسطة ملعقة حتى لا تحترق يديك مع التأكد أن الدقيق تمت تغطيته بالكامل بالسمن.

بعد أن يبرد الخليط يتم تقليبه باليد للتأكد من عدم وجود أي تكتلات أو أجزاء من الدقيق لم تصل إليها السمنة.

نذيب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ ونتركها حتى تختمر.

توضع الخميرة فوق الدقيق ونبدأ في العجن حتى تتكون معنا عجينة يابسة وبعد ذلك تترك لمدة 4 ساعات حتى تخمر بشكل جيد.

يتم تقسيم العجينة إلى كور صغيرة يوضع في منتصف كل كورة قطعة من العجمية السابق تجهيزها.

تفرد العجينة باليد للحصول على الشكل الدائري للكعك وتزين بواسطة مناقيش الكعك.

ترص في صاج الفرن وتدخل إلى الفرن على حرارة متوسطة مع متابعتها بشكل مستمر حتى تمام النضج.

بعد خروجها من الفرن تزين بالسكر الباودر وتقدم. طريقة تجهيز الكعك وخبزه بالتفصيل

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