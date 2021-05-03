بسكوت العيد بالبرتقال أحلى من الجاهز بطريقة رائعة ومميزة

بسكوت العيد بالبرتقال من صنع يديك هي أجمل هدية تقدميها لأسرتك في العيد حيث اقترب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعًا بالخير واليمن والبركات وكالعادة كل عام تكتمل بهجة الأسرة بالكثير من مظاهر الاحتفال بالأعياد وكما تعودنا منذ الصغر أن يأتي ونقوم بشراء أو تجهيز كحك العيد وبسكوت العيد وقد اعتدنا رؤية فرحة الأسرة وتجهيز مستلزمات العيد في المنزل بيد جداتنا والآن حان الوقت كي تقومي بنفسك بتحضير بسكوت العيد بالبرتقال لأسرتك بمذاق رائع ومميز أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وتتفوقي على كبرى المحال التجارية. خطوات تجهيز بسكوت العيد بالبرتقال خطوات تجهيز بسكوت العيد بالبرتقال المكونات 3 ونصف كوب من الدقيق الخاص بتحضير البسكوت.

4 بيضات متوسطة الحجم ليست صغيرة أو كبيرة.

2 ملعقة طعام من بشر البرتقال.

2 كوب من السكر.

1 كوب من السمن البلدي.

ملعقتين صغيرتين من بيكنج باودر.

ملعقتين طعام من السكر.

كوب من عصير البرتقال للعجن.

ملعقتين من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير بسكوت العيد بالبرتقال يتم نخل الدقيق عدة مرات للتأكد من عدم وجود أي شوائب وكذلك تساعد هذه الخطوة على دخول الهواء في الدقيق مما يساعد على نجاح الخطوات التالية والحصول على نتائج رائعة.

نضيف إلى الدقيق مقدار بيكنج باودر ويقلب الخليط.

يضاف السكر إلى السمن في وعاء نظيف ويخلط جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

في وعاء أخر نقوم بضرب البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تتضاعف الكَمَيَّة.

نضيف البيض إلى السمن ويقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس كافة المكونات.

نحضر الدقيق والبيض والسمن وتخلط كافة المكونات وفي حالة احتياج العجين إلى مادة سائلة نضيف القليل من عصير البرتقال مع العجن حتى تتماسك العجين ولا تلتصق باليد.

توضع العجين في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل الاستخدام.

نستخدم بعد ذلك ماكينة البسكوت لتشكيل الوحدات وترص في الصينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة.

يحتاج البسكوت مدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة حسب حرارة الفرن الخاص بك مع المتابعة من وقت لآخر

علامة نضج البسكوت هو أن يتحرك فوق الصينية دون أن يتفتت بشكل سلس ولا يلتصق بها. طريقة تحضير بسكوت العيد بالبرتقال الوسوم

بسكوت العيد بالبرتقال من صنع يديك هي أجمل هدية تقدميها لأسرتك في العيد حيث اقترب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعًا بالخير واليمن والبركات وكالعادة كل عام تكتمل بهجة الأسرة بالكثير من مظاهر الاحتفال بالأعياد وكما تعودنا منذ الصغر أن يأتي ونقوم بشراء أو تجهيز كحك العيد وبسكوت العيد وقد اعتدنا رؤية فرحة الأسرة وتجهيز مستلزمات العيد في المنزل بيد جداتنا والآن حان الوقت كي تقومي بنفسك بتحضير بسكوت العيد بالبرتقال لأسرتك بمذاق رائع ومميز أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وتتفوقي على كبرى المحال التجارية. خطوات تجهيز بسكوت العيد بالبرتقال خطوات تجهيز بسكوت العيد بالبرتقال المكونات 3 ونصف كوب من الدقيق الخاص بتحضير البسكوت.

4 بيضات متوسطة الحجم ليست صغيرة أو كبيرة.

2 ملعقة طعام من بشر البرتقال.

2 كوب من السكر.

1 كوب من السمن البلدي.

ملعقتين صغيرتين من بيكنج باودر.

ملعقتين طعام من السكر.

كوب من عصير البرتقال للعجن.

ملعقتين من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير بسكوت العيد بالبرتقال يتم نخل الدقيق عدة مرات للتأكد من عدم وجود أي شوائب وكذلك تساعد هذه الخطوة على دخول الهواء في الدقيق مما يساعد على نجاح الخطوات التالية والحصول على نتائج رائعة.

نضيف إلى الدقيق مقدار بيكنج باودر ويقلب الخليط.

يضاف السكر إلى السمن في وعاء نظيف ويخلط جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

في وعاء أخر نقوم بضرب البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تتضاعف الكَمَيَّة.

نضيف البيض إلى السمن ويقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس كافة المكونات.

نحضر الدقيق والبيض والسمن وتخلط كافة المكونات وفي حالة احتياج العجين إلى مادة سائلة نضيف القليل من عصير البرتقال مع العجن حتى تتماسك العجين ولا تلتصق باليد.

توضع العجين في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل الاستخدام.

نستخدم بعد ذلك ماكينة البسكوت لتشكيل الوحدات وترص في الصينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة.

يحتاج البسكوت مدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة حسب حرارة الفرن الخاص بك مع المتابعة من وقت لآخر

علامة نضج البسكوت هو أن يتحرك فوق الصينية دون أن يتفتت بشكل سلس ولا يلتصق بها. طريقة تحضير بسكوت العيد بالبرتقال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكوت العيد بالبرتقال أحلى من الجاهز بطريقة رائعة ومميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.