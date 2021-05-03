بالطريقة العراقية اسرار صبغ الشعر باللون الى تحبيه مثل الكوافيرات بطريقة طبيعية

بالطريقة العراقية اسرار صبغ الشعر باللون الى تحبيه بعد أن اتجهت السيدات والفتيات لتجارب الوصفات الطبيعية للعناية الجيدة بصحة الشعر وزيادة طوله وكثافته كما أن العلاجات المنزلية أصبحت قدرتها الهائلة في التخلص من تلف الشعر وتغذيته دون أن تسبب له أي أضرار ناتجة عن المواد الكيمياوية المتنوعة التي تزيد الأمر سوءً، ولكن يتساءل الكثير عن كيفية صبغ الشعر دون أن تحتاج للصبغات الكيميائية التي تساعد على تغير لون الشعر ولكن بالوقت ذاته تسبب تساقطه وتلفه، ونحن اليوم سوف نساعدك في القيام صبغ الشعر باللون الى تحبيه بالمنزل بمكونات طبيعية.

بالطريقة العراقية اسرار صبغ الشعر باللون الى تحبيه

من الأمور الشائع تداولها بين السيدات هو القيام بتغير لون الشعر والحصول على درجات متنوعة منه بإمكانك الآن صبغ الشعر باللون الى تحبيه من خلال الآتي:

قومي بإحضار كمي مناسبة من عصير الجزر وكمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون كما ترغبين، وكمية مناسبة من خل التفاح وكوب حناء.

من ثم نقوم بخلط المكونات معاً بشكل جيد في إناء عميق حتى تمام التجانس.

من ثم يتم توزيع صبغه الشعر بالتساوي مع التأكد أنه قام بتغطية الشعر كلياً بغطاء الاستحمام أو بالغلاف البلاستيك، ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

بالتساوي مع التأكد أنه قام بتغطية الشعر كلياً بغطاء الاستحمام أو بالغلاف البلاستيك، ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة. ولتحفيز اللون قومي بغسل الشعر بخل التفاح، وقومي بتكرار ذلك حتى تحصلين على درجة اللون المرغوب بها.