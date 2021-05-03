مكونات البسكويت بالبرتقال وطريقة عمل العجينة زي المحلات بأبسط المقادير

مكونات البسكويت بالبرتقال وطريقة تحضيره، من الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير من الآسر بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، فهو من أهم المأكولات المرتبطة بالأعياد في الغالب، بل أصبح الآن متوافر طوال أيام السنة لسهولة إعداده، وحب الأطفال لتناوله بل والكبار أيضاً مع كوب الشاي كوجبة إفطار لذيذه، كما تتوافر مكوناته لدي ست البيت التي تقوم بعمل العجينة بالمنزل دون الحاجة لشراؤه من المحلات، وهناك أنواع كثيرة من البسكويت مثل بسكويت النشادر، وبسكويت البرتقال الذي نوضح لكم مكوناته وطريقة تحضيره بالخطوات، نظراً لقُرب عيد الفطر المبارك وقيام النساء خلال العشر الأواخر من رمضان بالتجمع في المنازل وإعداد كعك العيد والبسكويت الغريبة والبيت فور. مكونات ومقادير بسكويت البرتقال عدد 3 أكواب من الدقيق الفاخر المخصص لعمل الحلويات. كوب إلا ربع من السكر المطحون الناعم. نصف كوب من الزبدة. ربع كوب من الزيت. عدد بيضة واحدة. نصف معلقة صغيرة من النشادر. معلقة صغيرة من البيكنج بودر. رشه صغيرة من الملح + الفانيليا. ربع كوب من عصير البرتقال. معلقة كبيرة من بشر البرتقال. الالتزام بنفس الكوب للمعايير السابقة. طريقة عمل عجينة البسكويت بالبرتقال نقوم بخلط الزبدة مع الزيت مع السكر ونضرب جيداً بالمضرب الكهربائي أو العجان.

نضع النشادر مع البيض مع الفانيليا ونخلطهم جيداً ونضعهم على الخليط السابق.

نضع عصير البرتقال مع بشر البرتقال للمكونات السابقة ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق مع البيكنج بودر والملح بالتدريج للخليط السابق.

يتم تشكيل العجينة بماكينة البسكويت أو كيس الحلواني.

يوضع البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ويتم تسويت البسكويت على نار هادئة درجة حرارة 150 مئوية حتي تمام النضج.

يترك البسكويت حتي يبرد ونقوم بوضعه في صينية التقديم. مكونات ومقادير بسكويت البرتقالطريقة عمل عجينة البسكويت بالبرتقال الوسوم

مكونات البسكويت بالبرتقال وطريقة تحضيره، من الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير من الآسر بمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، فهو من أهم المأكولات المرتبطة بالأعياد في الغالب، بل أصبح الآن متوافر طوال أيام السنة لسهولة إعداده، وحب الأطفال لتناوله بل والكبار أيضاً مع كوب الشاي كوجبة إفطار لذيذه، كما تتوافر مكوناته لدي ست البيت التي تقوم بعمل العجينة بالمنزل دون الحاجة لشراؤه من المحلات، وهناك أنواع كثيرة من البسكويت مثل بسكويت النشادر، وبسكويت البرتقال الذي نوضح لكم مكوناته وطريقة تحضيره بالخطوات، نظراً لقُرب عيد الفطر المبارك وقيام النساء خلال العشر الأواخر من رمضان بالتجمع في المنازل وإعداد كعك العيد والبسكويت الغريبة والبيت فور. مكونات ومقادير بسكويت البرتقال عدد 3 أكواب من الدقيق الفاخر المخصص لعمل الحلويات. كوب إلا ربع من السكر المطحون الناعم. نصف كوب من الزبدة. ربع كوب من الزيت. عدد بيضة واحدة. نصف معلقة صغيرة من النشادر. معلقة صغيرة من البيكنج بودر. رشه صغيرة من الملح + الفانيليا. ربع كوب من عصير البرتقال. معلقة كبيرة من بشر البرتقال. الالتزام بنفس الكوب للمعايير السابقة. طريقة عمل عجينة البسكويت بالبرتقال نقوم بخلط الزبدة مع الزيت مع السكر ونضرب جيداً بالمضرب الكهربائي أو العجان.

نضع النشادر مع البيض مع الفانيليا ونخلطهم جيداً ونضعهم على الخليط السابق.

نضع عصير البرتقال مع بشر البرتقال للمكونات السابقة ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق مع البيكنج بودر والملح بالتدريج للخليط السابق.

يتم تشكيل العجينة بماكينة البسكويت أو كيس الحلواني.

يوضع البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ويتم تسويت البسكويت على نار هادئة درجة حرارة 150 مئوية حتي تمام النضج.

يترك البسكويت حتي يبرد ونقوم بوضعه في صينية التقديم. مكونات ومقادير بسكويت البرتقالطريقة عمل عجينة البسكويت بالبرتقال

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