طريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل زي المحلات؛ يُعد البيتيفور من حلويات العيد مثل الغريبة والكحك، بمجرد اقتراب عيد الفطر تبدأ الأمهات في تحضير حلويات العيد في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وخاصة في الأيام الحالية وذلك نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، ويُعد البيتيفور أيضاً من الحلويات السهلة التي تتكون من مكونات بسيطة مثل البيض والطحين والحليب ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة مثل عمل البيتفور بدون بيض أو بالبيض.

طريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل زي المحلات

البيتيفور من الحلويات الذيذة التي يعشقها الجميع كبار وصغار ويتم تحضيره دائماً خاصة في عيد الفطر المبارك حيث أنه من الحلويات التي يتم تحضيرها في العيد مثل الغريبة والكحك والبسكويت، وفيما يلي طريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل زي المحلات.

كوبان من الطحين.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باورد.

عدد اثنين صفار بيض.

نصف ملعقة من قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شوكولاتة أو مربى.

نقوم بخفق البيض جيداً بالمضرب اليدوي ثم نضيف إليه الفانيليا وقشر البرتقال. ثم نضيف الزبدة مع الخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي، نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في الخفق. نقوم بخلط الطحين مع البيكينج باودر جيداً، ثم نخلطهم مع خليط الزبد والبيض ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات ويتكون لدينا عجينة لينة وناعمة. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى ترتاح لمدة 30 دقيقة تقريباً. نبدأ بتشكيل العجينة بأشكال مختلفة حسب الرغبة، ثم نضعها في صينية الفرن. نضع الصينية في الفرن حتى ينضج البيتيفور ويصبح لونه ذهبي، ثم نتركه يبرد خارج الفرن. نقوم بوضع الموبى أو الشيكولاتة على قطعة من البيتيفور و نلصقها بقطعة أخرى وهكذا حتى تنتهي الكمية.

كوب من النشا.

ثلاث أكواب من الطحين.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث أكواب من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.

5 جرام من الفانيليا.

نقوم بخفق الزبد والسكر حتى يتغير لونهم إلى لون أفتح، ويصبح القوام خفيفاً هشاً. يتم إضافة الفانيليا ثم الطحين والنشا مع الاستمرار في الخفق. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 160 درجة، ثم نقوم بتشكي البيتي فور بواسطة ماكنة البيتي فور. أو نقوم بتشكيله بواسطة كيس حلواني، نضع صينية فرن مناسبة ونضع بها ورق زبدة، ثم نرص البيتي فور. نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون. بعد أن يبرد نقوم بتزينة بالشيكولاته أو المربى أو المكسرات حسب الرغبة.

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وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل بيتيفور العيد في المنزل زي المحلات، و طريقة عمل البيتي فور بدون بيض.