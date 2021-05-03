طريقة عمل بسكويت الشوكة السريع للمبتدئين بطعم لذيذ وشهي

بسكويت الشوكة من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات وبخطوات سهلة، يمكنك اعداده ليكون المفضل لديك انت والعائلة، والاستمتاع بطعمه مع كوبًا من الشاي الساخن، فيما يلي نوضح لكم طريقة عمل بسكويت الشوكة السريع للمبتدئين في الحلويات لعمل أجمل الحلويات والأصناف.

طريقة عمل بسكويت الشوكة السريع

لعمل بسكويت الشوكة ليس عليك سوى تحضير المكونات بالمقادير التالية أولًا، وهي:

100 غرام (4 أونصات) من الزبدة الطرية.

50 غرام ( 2 أونصة) من السكر الناعم السنترفيش.

150 غرام (5 أونصات) من الدقيق الذاتي التخمير.

كما تحتاج من الأدوات إلى 2 من صواني الخبز.

يتم تسخين الفرن في درجة حرارة 180 مئوية.

في وعا ضع الزبدة وقم بخفقها جيدًا، ثم أضف السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على القوام الكريمي.

بعد ذلك أضف الدقيق إلى الخليط تدريجيًا مع العجن باليد حتى الحصول على العجينة الملساء الناعمة الغير ملتصقة باليد.

شكّل العجين إلى 16 كرة، كل كرة حجمها بحجم حبة الجوز.

توضع الكرات في صينية مدهونة بالزيت.

بعد ذلك عليك بغمس الشوكة بالقليل من الماء ثم تستخدم لفرد البسكويت.

ضع الصينية في الفرن الساخن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، حتى الحصول على اللون الذهبي الشاحب.

ترفع الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد على الرف السلكي.

تقدم مع الشاي الساخن وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بسكويت الشوكة السريع

طريقة عمل البسكويت للمبتدئين

إذا كنت من المبتدئين في المطبخ وتحضير الحلويات، فمع اقتراب عيد الفطر يمكنك ابهار من حولك بتحضير وصفة من البسكويت السريعة التحضير والسهلة الإعداد، فقط حضري المقادير التالية أولًا، وهي:

نصف كوب من خليط السمن والزيت.

2 كوب إلا ربع من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كاكاو.

يتم وضع في وعاء كل من خليط السمن الزيت والبيضة والسكر والفانيليا معًا.

أضف الملح ثم امزج جيدًا، بعدها ضع الخليط في الخلاط الكهربائي، واخلطه جيدًا.

يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر معًا، ثم يُضاف الخليط الجاف إلى الخليط السابق خلطه بالخلاط الكهربائي.

يتم عجن المزيج جيدًا حتى الحصول على العجينة الناعمة الغير ملتصقة باليد.

قم بتقسيم العجين إلى نصفين، مع اضافة على قسم ملعقة من الكاكاو مع العجن جيدًا، وتوضع في الثلاجة حتى ترتاح لمدة 15 دقيقة.

على سطح يتم رش الدقيق ثم يتم فرد العجين، مع تقطيعه إلى أشكال.

ضع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت.

ضع الصينية في الفرن الساخن قبل ذلك في درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى الحصول على اللون الذهبي الشاحب.

يطفأ الفرن، ثم يتم فتح الشواية لمدة 5 دقائق حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي.

يرفع من الفرن، ويوضع في علبة ويُغطى.

يقدم وبالهناء والشفا.

طريقة تحضير بسكويت المبتدئين