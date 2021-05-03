طريقة عمل الغريبة المنزلية الجميلة بأسرار وتكات المحلات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الغريبة المنزلية، يستعد البيت المصري والعربي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتستعد الأسر المصرية والعربية لشراء الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، حيث أنها من أشهر الحلويات التي يتم تقديمها في عيد الفطر المبارك، ونظراً لارتفاع أسعارها في المحلات المشهورة والمضمونة، يلجأ أغلب الأسر المصرية والعربية لعمل الغريبة وباقي الأصناف في البيت توفيراً للنفقات، لذلك سوف نقوم بعمل الغريبة الهشة الجميلة في المنزل بأسهل الطرق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسرار وتكات عمل الغريبة في المنزل، بأسهل الطرق وبأقل التكاليف وبطعم جميل ورائع يفوق ما يتم شرائه من المحلات المشهورة وبأسعار خيالية.

طريقة عمل الغريبة المنزلية

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تكثر الأسئلة عن طريقة عمل الحلويات المختلفة، والتي تهتم أغلب الأسر بتحضيرها في أيام عيد الفطر المبارك، ومن هذه الحلويات وأشهرها “الغٌريبة”، فما هي طريقة عمل الغريبة في المنزل وما هي المقادير المظبوطة لعمل أحلى وأجمل غريبة.

كوب من السكر البودره.

2 كوب من الزبدة أو السمنة.

4 كوب من الدقيق.

مقادير عمل الغٌريبة الهشة

السر في المقادير لكي تقومي بعمل أجمل غريبة بيتي، هو أن كمية الدقيق تكون ضعف كمية الزبدة أو السمنة، وكمية السمنة أو الزبدة ضعف كمية السكر.

يتم خفق الزبدة جيداً لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى يصبح القوام كريمي وخفيف الملمس.

وبعد ذلك يضاف السكر تدريجياً مع استمرار الخفق.

يضاف لهما الدقيق ويتم العجن حتى تتماسك العجينة.

توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

توضع في صينية دون دهنها بأي ماده دهنية.

يتم تشكيلها على شكل دوائر وتزين بالفستق والبندق أو السوداني.

توضع في الفرن لمدة خمسة عشر دقائق وفي درجة حرارة 160 درجة.

طريقة عمل الغريبة الهشة