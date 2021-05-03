أفضل وجبات الإفطار والسحور لمرضى القولون في رمضان

يحتاج مريض القولون إلى عناية خاصة واهتمام شديد بوجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، وعلى المريض في هذا الشهر الالتزام أكثر بتناول الأطعمة التي لا تضر المعدة، أو تساهم في تهيج القولون العصبي.

افضل سحور لمرضى القولون في رمضان

يمكن لمرضى القولون أن يتناولون على السحور العديد من الأطباق المسموح بها، مثل البيض المسلوق، البطاطا المهروسة، الزبادي، عصير العرقسوس، الأجبان خفيفة الملح، المربى، وبالمقابل على مريض القولون الامتناع عن تناول الفول والبقوليات أثناء السحور.

أفضل فطور لمرضى القولون في رمضان

مرضى القولون العصبي يمكنهم تناول عدة أطباق على الإفطار في شهر رمضان المبارك، أهمها الأطباق التي تحتوي على ألياف غذائية كالخضراوات، ويمكنهم تناول اللحوم والدجاج المسلوق أو المشوي، مع الابتعاد عن الدهون والجلد.

أيضاً من الوجبات المسموح تناولها لمرضى القولون في رمضان، الأرز والمكرونة قليلة الزيوت، ويفضل طهيها بزيت الزيتون، كما يسمح بتناول الخضروات الطازجة والفواكه