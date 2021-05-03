الغذاء هو أساس الصحة، والنظام الغذائي دوت الخليج الطريقة التي تناول بها الطعام من حيث مكوناته ووقته وطرق إعداده، وكثيرة دوت الخليج الأنظمة الغذائية الصحية التي يمكن إتباعها للحفاظ على الصحة، ومن ذلك الصيام المتقطع والذي شاع مؤخرًا نظرًا لفوائده الصحية، كما في التالي..

نظام غذائي يقي من أمراض السكري والقلب:

أظهر نظام غذائي معين أنه يحسن الذاكرة ويقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في درء عملية الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السكري وغيرها، وهو الصيام المتقطع، حسب موقع "إكسبريس".

فوائد الصيام المتقطع:

هناك دراسات واعدة تظهر أن تقييد النظام الغذائي، بما في ذلك تقييد السعرات الحرارية والصيام المتقطع، قد يطيل العمر صحيًا ويؤخر الأمراض والشيخوخة.

يحسن الصيام المتقطع علامات الإجهاد التأكسدي وهو مقياس لطول العمر.

الصيام المتقطع يحمي من العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تضع عملية الصيام خلايا الفرد في حالة وقائية وتنشط عملية التئام الجسد.

يساعد الصيام على منح الجهاز الهضمي الراحة التي يحتاجها بشدة وبالتالي زيادة مستويات الطاقة.

بحسب باحثين من جامعة ألاباما ووفق دراسة على مجموعة صغيرة من الرجال البدناء المصابين بمقدمات السكري اتبعوا الصيام المتقطع، أظهرت النتائج انخفاض مستويات الأنسولين وتحسنت بشكل ملحوظ حساسية الأنسولين، فضلا عن انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

قال البروفيسور مارك ماتسون، من جامعة جون هوبكنز إن الدراسات أظهرت أن هذا التبديل بين الصيام وتناول الطعام يحسن تنظيم نسبة السكر في الدم، ويزيد من مقاومة الإجهاد ويوقف الالتهاب.

أربع دراسات أجريت على كل من الحيوانات والبشر، وجدت أن الصيام المتقطع ساعد أيضا في خفض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة.

تشير دراسات أولية إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يفيد صحة الدماغ والذاكرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.