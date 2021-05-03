أطعمة يجب ان يتجنبها مريض السكري في رمضان

اطعمه يجب ان يتجنبها مريض السكري في رمضان، ومرضى السكري هم من أكثر الاشخاص الذين يحتاجون لاتباع نظام غذائي محدد في كافة الاوقات خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، لتجنب أية مضاعفات صحية يمكن أن تلم بها وتفاقم من حالتهم الطبية.

وكما بات معلوماً، فإن داء السكري هو مرض مزمن وصل في السنوات الاخيرة لمستويات مرتفعة بين البالغين والاطفال في كافة انحاء العالم. وأسباب ارتفاع الاصابات بمرض السكري مردها بالدرجة الاولى الى نمط الحياة غير الصحي سواء من خلال التغذية او قلة النشاط البدني والسمنة وغيرها.

فإن كنت عزيزتي تعانين من مرض السكري وترغبين بمعرفة الاطعمة التي يجب عليك تجنبها في رمضان، ننصحك بمتابعة القراءة.

اطعمه يجب ان يتجنبها مريض السكري في رمضان

يمكن لمرض السكري غير المنضبط، ان يؤدي لعواقب صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي وامراض الكلى والعمى وغيرها. وبالتالي يتطلب داء السكري متابعة دورية لمنع ارتفاع او هبوط مستويات السكر بشكل كبير دون المستوى الطبيعي لمنع هذه المضاعفات.

ويؤثر الغذاء بشكل رئيسي في اضطراب مستويات السكر في الدم ارتفاعاً او انخفاضاً، وتحدث هذه المشكلة بشكل كبير بين مرضى السكري في رمضان نتيجة الصيام والانقطاع عن تناول الاطعمة والمشروبات لوقت طويل.

ويمكن لبعض الاطعمة التي يتناولها مريض السكري، أن تفاقم من حالته الصحية خلال الشهر الفضيل. لذا ينبغي عليه معرفة الاطعمة التي يجب أن يتجنبها في رمضان لضمان عدم تعرضه لأية مضاعفات.

واطعمه يجب ان يتجنبها مريض السكري في رمضان دوت الخليج على الشكل التالي:

الكربوهيدرات البسيطة التي تؤدي لرفع نسبة السكر في الدم، ومع الوقت يمكن أن يتسبب هذا الارتفاع الحاد في تلف اعصاب الجسم والاوعية الدموية، وبالتالي خطورة الاصابة بامراض الكلى والقلب.

المشروبات السكري: غنية بالسكر والكربوهيدرات أيضاً، وتسهم في رفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير. وتشير بعض الدراسات الى ان المشروبات السكرية تزيد من خطر الاصابة بالامراض المرتبطة بداء السكري، مثل مرض الكبد الدهني.

الدهون المتحولة: وهي دهون صناعية يتم تصنيعها من خلال اضافة الهيدروجين للاحماض الدهنية غير المشبعة لجعلها اكثر استقراراً. لذا فإنها غير صحية، وعلى الرغم من انها لا ترفع نسبة السكر في الدم بشكل مباشر، إلا أنه تم ربطها مع زيادة الالتهاب ومقاومة الانسولين والدهون في البطن، فضلاً عن انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد وضعف الشرايين.

الخبز الابيض والارز والمكرونة: اطعمة يجب تجنبها من قبل مريض السكري في رمضان لغناها بالكربوهيدرات والمواد المعالجة، التي تزيد من ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوعين الاول والثاني.

الزبادي بنكهة الفواكه: والذي يتم تصنيعه عادة من الحليب خالي الدسم او قليل الدسم، والذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر.

حبوب الافطار: خيار سيء لمريض السكري على الرغم من الادعاءات الصحية المتكررة حوله، فهذه الحبوب تحوي المزيد من الكربوهيدرات كما يتم معالجتها اثناء التصنيع وهي فقيرة بالبروتين الذي يعزز الشعور بالشبع ويساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

واطعمه أخرى يجب ان يتجنبها مريض السكري في رمضان دوت الخليج: