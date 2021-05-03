عجينة البيتزا يوجد مجموعة من الناس يحبون أكل البيتزا لأنها تعتبر من الوجبات الخفيفة و تمتاز بطعمها اللذيذ و تستطيعين تناولها على وجبه الغداء أو مع الإفطار أو مع وجبة العشاء البيتزا من الأطباق الإيطالية وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخضروات ونستطيع إعدادها به أنواع مختلفة من الأطعمة سواء كانت باللحمة أو بالسجق أو بمخلوط الجبن لأن البيتزا من الوجبات التي يتم إعدادها في وقت بسيط.

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أسرار تحضير عجينة البيتزا الهشة في البيت بسهولة بمكونات اقتصادية حيث أن البيتزا من الوجبات التي يحبها الأطفال ويطلبونها باستمرار لذا نقدمها لكم اليوم من خلال هذه المقالة وعبر موقعنا، ومن الجدير بالذكر أنها هشة وخفيفة وطرية ومكونات تحضيرها سهلة وبسيطة واقتصادية لذا تابعونا ليصل لإليكم كل جديد.

عجينة البيتزا

سوف نقوم بتقديم طريقة عمل البيتزا في البيت بمجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل تستطيعين إعدادها لأولادك في وقت بسيط و تقديمها لهم لأنها بسيطة وسهلة وتستطيعين إعدادها كوجبة للعشاء بأطعمة مختلفة، وإليكم مقادير عجينة البيتزا

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

يتم إحضار نصف كوب من الماء الدافئ ونضع الخميرة مع ملعقة السكر ويتم تركهم جانباً حتى يختمر.

نحضر اناء ونقوم بنخل الدقيق ونحضر الخميرة ونضيفها إلى الدقيق ونبدأ بخلط المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون ونقلب الخليط جيداً.

ويجب الاستمرار في العجين ونضع باقي الماء ونضيف الملح و نبدأ بعجن العجينة جيداً حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة.

نضع العجينة في إناء ثم نغطيها وتترك في مكان دافئ حتى تخمر جيداً ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة إعداد البيتزا باللبن

نضيف خمس ملاعق من لبن الزبادي إلى المكونات السابقة مع إضافة بيضتان مع إضافة ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي مع خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

يتم إحضار إناء عميق و يتم خلط جميع المواد الجافة ويتم تقليبهم جيداً حتى يختلطوا يتجانسوا.

يتم خلط جميع المكونات السائلة بالخلاط الكهربي.

يتم وضع المواد السائلة عن المواد الجافة ويتم خلطهم وعجنهم جيداً ثم يتم تركهم في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 45 دقيقة ويتضاعف حجمها.

ويتم ذلك باستخدام هذه العجينة وإعداد البيتزا لأولادك بالطعم الذي تحبينها وإعدادها وتناولها وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير عجينة البيتزا باللبن