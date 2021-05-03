طريقه عمل برجر الدجاج المشوى ، يعد البرجر من اهم الوجبات في كل أنحاء العالم،ولكن تعود اصل هذه الوجبة في الأصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت منتشرة في العالم العربي كثيرا وتعتبر من اشهي الوجبات وأسرعها في التحضير،يمكن تخضير البرجر بأكثر من طريقه متنوعه ومختلفه ، أيضا يوجد للبرجر اكثر من نوع وهى برجر بالدجاج المشوى وبرجر الدجاج المشوى المدخن على الفحم وبرجر لحم مشوى على الفحم ، ويمكن أضافه بعض الصوصات التي تعطى مذاقا شهيا ورائعا مثل البصل والكاتشب والمايونيزو الخس والطماطم والجبنه الشيدر والمشروم، من مميزات هذه الوجبة أن يمكن في تحضيرها في مدة لا تستغرق ربع ساعه تقريبا. المكونات لتحضير برجر الدجاج المشوى تحضير صدور دجاج مخليه، أو دجاج مفروم حسب الرغبة.

بقسماط مطحون.

ثلاث حبه من البصل وتقطعيه إلى شرائح .

معلقه صغيرة من الفلفل الأسود، من ومعلقه كبيرة من بهارات الدجاج المشوى .

ملعقه كبير من صوص بابريكا.

ملعقه كبيرة من ثوم المفروم.

ملعقه كبير من الزيت النباتي والملح.

قليل من صوص الباربكيو المشوى. الخطوات المطلوبة لعمل برجر دجاج مشوى على الفحم نخلط كل المكونات السابقة جيدا ثم نضع الدجاج المفروم مرة ثانيه لمده دقيقه حتى تتجانس،ثم نقوم بوضع البرجر في الزيت المقلى أو على الفحم هو الأفضل، ثم نقوم بوضعها داخل الساندوتش وممكن أضافه المشروم والجبن الشيدر حسب الرغبة، نقوم بتقطيع البطاطس إلى صوابع ونقوم بوضعها في مقله الزيت حتى تتحمر ونقوم بوضعها داخل الساندوتش مع الخص والطماطم أما يتم تقديمه لوحدة في طبق. طريقه تحضير البرجر الدجاج المشوى على الفحم تسخين الشوية على درجه عاليه من الفحم. نخلط قطعه البرجر بالبهارات والتوابل جيدا. يضع على الفحم لمده خمس دقائق على كل جهه تم تقليبه على الجهة الأخرى حتى تستوى وتحمر. يتم تقطيع الخيار والطماطم والخس وغسلهم جيدا وتقطيعهم إلى شرائح. تحضير سلطه الكوسلو والبطاطس. وضع القليل من الكاتشب وخلطهم مع المايونيز. ممكن وضع المشروم والجبنه الشيدر حسب الرغبة. وضع كميه قليله من صوص الباربكيو ليعطى مذاقا افضل . المكونات لتحضير برجر الدجاج المشوىالخطوات المطلوبة لعمل برجر دجاج مشوى على الفحمطريقه تحضير البرجر الدجاج المشوى على الفحم الوسوم

طريقه عمل برجر الدجاج المشوى ، يعد البرجر من اهم الوجبات في كل أنحاء العالم،ولكن تعود اصل هذه الوجبة في الأصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت منتشرة في العالم العربي كثيرا وتعتبر من اشهي الوجبات وأسرعها في التحضير،يمكن تخضير البرجر بأكثر من طريقه متنوعه ومختلفه ، أيضا يوجد للبرجر اكثر من نوع وهى برجر بالدجاج المشوى وبرجر الدجاج المشوى المدخن على الفحم وبرجر لحم مشوى على الفحم ، ويمكن أضافه بعض الصوصات التي تعطى مذاقا شهيا ورائعا مثل البصل والكاتشب والمايونيزو الخس والطماطم والجبنه الشيدر والمشروم، من مميزات هذه الوجبة أن يمكن في تحضيرها في مدة لا تستغرق ربع ساعه تقريبا. المكونات لتحضير برجر الدجاج المشوى تحضير صدور دجاج مخليه، أو دجاج مفروم حسب الرغبة.

بقسماط مطحون.

ثلاث حبه من البصل وتقطعيه إلى شرائح .

معلقه صغيرة من الفلفل الأسود، من ومعلقه كبيرة من بهارات الدجاج المشوى .

ملعقه كبير من صوص بابريكا.

ملعقه كبيرة من ثوم المفروم.

ملعقه كبير من الزيت النباتي والملح.

قليل من صوص الباربكيو المشوى. الخطوات المطلوبة لعمل برجر دجاج مشوى على الفحم نخلط كل المكونات السابقة جيدا ثم نضع الدجاج المفروم مرة ثانيه لمده دقيقه حتى تتجانس،ثم نقوم بوضع البرجر في الزيت المقلى أو على الفحم هو الأفضل، ثم نقوم بوضعها داخل الساندوتش وممكن أضافه المشروم والجبن الشيدر حسب الرغبة، نقوم بتقطيع البطاطس إلى صوابع ونقوم بوضعها في مقله الزيت حتى تتحمر ونقوم بوضعها داخل الساندوتش مع الخص والطماطم أما يتم تقديمه لوحدة في طبق. طريقه تحضير البرجر الدجاج المشوى على الفحم تسخين الشوية على درجه عاليه من الفحم. نخلط قطعه البرجر بالبهارات والتوابل جيدا. يضع على الفحم لمده خمس دقائق على كل جهه تم تقليبه على الجهة الأخرى حتى تستوى وتحمر. يتم تقطيع الخيار والطماطم والخس وغسلهم جيدا وتقطيعهم إلى شرائح. تحضير سلطه الكوسلو والبطاطس. وضع القليل من الكاتشب وخلطهم مع المايونيز. ممكن وضع المشروم والجبنه الشيدر حسب الرغبة. وضع كميه قليله من صوص الباربكيو ليعطى مذاقا افضل . المكونات لتحضير برجر الدجاج المشوىالخطوات المطلوبة لعمل برجر دجاج مشوى على الفحمطريقه تحضير البرجر الدجاج المشوى على الفحم

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