المعمول السعودي بالتمر والفستق كل اسرار نجاحه خطوة بخطوة، المعول السعودي حلوي من رموز الاحتفال بالاعياد والمناسبات ويتم اعدادها بالمنزل، او شرائها من محلات الحلويات الجاهزة ويتم تحضيره بطرق ومكونات مختلفة وحشوات لذيذة، ويختلف اعداد وصنع التمر حسب كل دولة، ويمكن تناول المعمول كوجبة افطار للأطفال حيث انه يحتوي علي قيمة غذائية عالية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي طريقة عمل المعمول بالتمر والفستق بمكونات بسيطة.

3 اكوب من الدقيق مخصص لصنع الحلويات

ملعقة بيكنج بودر

⅓ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف كوب سكر بودر

1 حبة متوسطة الحجم من البيض

نصف كوب من السمن السائح

نصف كوب من الزبدة

كيس فانيليا

٥٠٠ جرام تمر لحشو المعمول

٥٠٠جرام فستق مطحون للحشو

في وعاء عميق سوف نضع كل المكونات الجافة مثل الدقيق، البيكنج بودر، الملح، السكر المطحون، الهيل ثم قومي بتقليب المكونات جيداً نقوم بإضافة السمن او الزبدة لخليط الدقيق ونقوم بتقليبهم باليد حتي نحصل علي عجينة ملساء ناعمة ضيفي الفانيليا والبيض الي خليط العجين وقلبيهم جيداً حتي تمام التجانس، والحصول علي قوام متماسك نقوم بتغليف العجينة حتي لا تجف ونأخذ منها قطع صغيرة للتشكيل نصغ قطعة العجين في راحة اليد ونشكلها مثل الكرة ونحدث بها تجويف لو ضع التمر او الفستق ونغلق العجينة ونضعها في قالب التشكيل المفضل لعمل المعمول السعودي بالتمر، ونعيد تلك الخطوة مع باقي العجينة نقوم برص المعمول في صينية مدهونة بالسمن، ونقوم بوضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمده ٢٥ دقيقة حتي ينضج المعمول نخرج المعمول من الفرن ونتركه حتي يبرد تماماً

التقديم

مكونات عمل المعمول بالتمرخطوات تحضير المعمول بالتمر

نضع المعمول السعودي في طبق التقديم ويمكن تزينه بالفستق المطحون او السكر البودر ويقدم بجانبه القهوة او الشاي الساخن.