طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة بسكويت هش ومقرمش زي المحلات

طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة بسكويت هش و مقرمش زي المحلات، حيث إن بسكوت العيد هو من المخبوزات والحلويات الموسمية والتي يقبل الناس على عملها في الأعياد حيث يتم استخدامه وتناوله مع الشاي أو اللبن وهو من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويجد من أنواع كثيرة منها : بسكويت النشادر وبسكويت الفانيليا وبسكويت البرتقال وأيضا بسكويت بطعم الكاكاو، وأيضًا حلويات العيد المميزة مثل كحك العيد الناعم كل هذه المخبوزات من الأمور السهلة التي يمكن تنفيذها في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات، وأيضًا بيتيفور العيد الذي يتميز بالشكل الجميل والمذاق الرائع يمكن تحضيره بسهولة تامة في البيت. طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة المكونات 2 كيلو جرام ونصف من الدقيق المخصص للمخبوزات.

كيلو جرام واحد من الزبدة النباتية أو الزبدة الطبيعية حسب الرغبة والطلب.

كيلو جرام من السكر الناعم ( سكر البودرة ).

125 جرام من اللبن الحليب السائل.

يمكن استخدام عصير من البرتقال الفريش مع مبشور البرتقال بعد التصفية.

أو استخدام البديل وهو 2 كيس من عصير فروتي بالبرتقال.

ملعقة إلا ربع من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر أو استخدام كيس البيكنج بودر.

8 بيضات من البيض البلدي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور الناعم. طريقة عمل بسكويت العيد المصري نقوم بوضع السكر البودرة مع الزبدة ونقوم بعملية الخفق باستخدام الخلاط الكهربي حتى يصبح مثل الكريمة ونستمر بالخفق لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق. نقوم بإضافة مسحوق الفانيليا ونصع البيضة تلو الأخرى ونستمر بعملية الخفق لمدة ثلاث دقائق أخرى. بعد أن أصبح المخلوط متجانسا نقوم بإضافة عصير البرتقال الفريش أو إضافة عصير فروتي ونقوم بعملية الخفق من جديد لمدة ثواني. نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن ونصف كوب جوز الهند ونقوم بعملية الخفق لمدة لا تزيد عن دقيقتين. نقوم بأخذ الدقيق بعد نخله ونحضر وعاء ونبدأ بإضافة الدقيق جزء بعد جزء وليس مرة واحدة إلى المخلوط السابق. يتم إضافة البيكنج بودر ونقوم بعملية العجن ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة فإذا كانت العجينة يابسة أكثر من اللازم يضاف إليها القليل من اللبن حتى تصبح طرية ولينة. بعد عملية العجن نترك العجينة جانبًا لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بتشكليها عن طريق استخدام ماكينة البسكويت من خلال أمواس معينة حتى تعطى الشكل المناسب حسب الرغبة. بعد التشكيل نقوم برص البسكويت في صيجان ونتركها جانبا لمدة ربع ساعة ونقوم بتسخين الفرن على درجة 170 درجة ونقوم بعملية الطهي حتى يصبح لونه ذهبي أو مائل للحمرة. طريقة عمل بسكويت العيد المصري الوسوم

طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة بسكويت هش و مقرمش زي المحلات، حيث إن بسكوت العيد هو من المخبوزات والحلويات الموسمية والتي يقبل الناس على عملها في الأعياد حيث يتم استخدامه وتناوله مع الشاي أو اللبن وهو من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويجد من أنواع كثيرة منها : بسكويت النشادر وبسكويت الفانيليا وبسكويت البرتقال وأيضا بسكويت بطعم الكاكاو، وأيضًا حلويات العيد المميزة مثل كحك العيد الناعم كل هذه المخبوزات من الأمور السهلة التي يمكن تنفيذها في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات، وأيضًا بيتيفور العيد الذي يتميز بالشكل الجميل والمذاق الرائع يمكن تحضيره بسهولة تامة في البيت. طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة المكونات 2 كيلو جرام ونصف من الدقيق المخصص للمخبوزات.

كيلو جرام واحد من الزبدة النباتية أو الزبدة الطبيعية حسب الرغبة والطلب.

كيلو جرام من السكر الناعم ( سكر البودرة ).

125 جرام من اللبن الحليب السائل.

يمكن استخدام عصير من البرتقال الفريش مع مبشور البرتقال بعد التصفية.

أو استخدام البديل وهو 2 كيس من عصير فروتي بالبرتقال.

ملعقة إلا ربع من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر أو استخدام كيس البيكنج بودر.

8 بيضات من البيض البلدي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور الناعم. طريقة عمل بسكويت العيد المصري نقوم بوضع السكر البودرة مع الزبدة ونقوم بعملية الخفق باستخدام الخلاط الكهربي حتى يصبح مثل الكريمة ونستمر بالخفق لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق. نقوم بإضافة مسحوق الفانيليا ونصع البيضة تلو الأخرى ونستمر بعملية الخفق لمدة ثلاث دقائق أخرى. بعد أن أصبح المخلوط متجانسا نقوم بإضافة عصير البرتقال الفريش أو إضافة عصير فروتي ونقوم بعملية الخفق من جديد لمدة ثواني. نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن ونصف كوب جوز الهند ونقوم بعملية الخفق لمدة لا تزيد عن دقيقتين. نقوم بأخذ الدقيق بعد نخله ونحضر وعاء ونبدأ بإضافة الدقيق جزء بعد جزء وليس مرة واحدة إلى المخلوط السابق. يتم إضافة البيكنج بودر ونقوم بعملية العجن ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة فإذا كانت العجينة يابسة أكثر من اللازم يضاف إليها القليل من اللبن حتى تصبح طرية ولينة. بعد عملية العجن نترك العجينة جانبًا لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بتشكليها عن طريق استخدام ماكينة البسكويت من خلال أمواس معينة حتى تعطى الشكل المناسب حسب الرغبة. بعد التشكيل نقوم برص البسكويت في صيجان ونتركها جانبا لمدة ربع ساعة ونقوم بتسخين الفرن على درجة 170 درجة ونقوم بعملية الطهي حتى يصبح لونه ذهبي أو مائل للحمرة. طريقة عمل بسكويت العيد المصري

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