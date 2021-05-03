فوائد زيت جنين القمح للشعر والبشرة وأهم الوصفات الطبيعية لاستخدامه

فوائد زيت جنين القمح للشعر والبشرة كثيرة حيث يعد من أهم وأفضل الزيوت بسبب خصائصه الغذائية الكبيرة التي تجعل له دور كبير في الحفاظ على صحة البشرة أو الشعر وعلاج الكثير من مشاكلهم، وسنوضح لكم وصفات طبيعية باستخدامه للاستفادة من فوائده العديدة.

فوائد زيت جنين القمح للشعر

يوفر زيت جنين القمح للشعر العديد من الفوائد أهمها

تقوية الشعر وزيادة نموه وكثافته، كما أنه يحفز على تجديد ونمو الأنسجة والخلايا بالفروة وزيادة قوة الشعيرات الدموية، وذلك بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية والألياف وبعض الفيتامينات.

علاج جفاف الشعر حيث إن هذا الزيت يحتوي على دهون طبيعية مهمة أهمها حمض اللينوليك والبالمتيك التي تتمكن فروة الشعر من امتصاصها، كما يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصف.

يساهم في الحفاظ على البشرة وحمايتها وعلاج الحكة وحب الشباب والبثور.

يعالج التجاعيد ويرطب البشرة.

يخلص البشرة من الزيوت الزائدة ويجعلها مشرقة وناعمة بسبب احتوائه على الفيتامينات.

يجعل البشرة أكثر حيوية ونشاط لأنه يساعد على تجديد الخلايا، ويعالج الأكزيما والعديد من مشاكل البشرة الأخرى.

فوائد زيت جنين القمح للبشرةوصفة طبيعية لتقوية الشعر

يلعب زيت جنين القمح دور كبير في تقوية الشعر من الجذور وحتى الأطراف وحمايته من التساقط والتقصف وذلك من خلال تطبيقه على الشعر باستخدام الطريقة التالية:

المكونات

قليل من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات السابقة مع بعضها وتقليبها جيدًا، ثم وضعها على الشعر وتدليك الفروة بها وتوزيعه من الجذور حتى الأطراف، ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة لتنعيم وترطيب البشرة

تعتبر هذه الوصفة باستخدام زيت جنين القمح من أفضل الوصفات وأكثرها فعالية في تنعيم وترطيب البشرة والتقليل من التجاعيد وعلامات تقدم السن، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

نصف حبة أفوكادو.

نصف كوب زبادي.

القليل من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات وتقليبها مع بعضها حتى تتجانس ونحصل على عجينة، ثم نقوم بفردها على البشرة ونتركها لمدة 20 دقيقة، ونغسل البشرة بعدها بماء فاتر، كما يمكن تكرار الوصفة لعدة مرات خلال الأسبوع حتى نحصل على بشرة مشرقة وناعمة.