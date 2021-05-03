شرح مبسط لطريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني في المنزل بحشوات متنوعة

شرح مبسط لطريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني في المنزل، وتحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة على الطريقة الأصلية، والحصول على نتائج مذهلة، ومذاق جيد مثل الجاهزة تماما، على طريقة أشهر المطاعم الإيطالية، حيث تعد البيتزا من أكثر الأكلات الإيطالية المشهورة، في كافة أنحاء العالم، كما تتميز بتنوع الحشوات، حسب الرغبة، والمقادير المتوفرة في كل منزل. مقادير طريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني بحشوات متنوعة نصف كيلو جرام من الدقيق ما يعادل ثلاثة أكواب وثلث كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة ملح. (ملعقة صغيرة من الملح)

مقدار ثلث كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

مقدار كوب وثلث من الماء الدافئ. الحشوة الأولى عمل البيتزا الميني باللحم المفروم 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة مقطعة شرائح.

150 جرام من اللحم المفروم.

توابل ملح وفلفل. (حسب الرغبة)

زعتر مجفف.

شرائح فلفل ألوان مشوية.

صلصة طماطم.

جبن موزاريلا. الحشوة الثانية: عمل البيتزا الإيطالية المينى بالتونة علبة تونة.

شرائح من الزيتون.

شرائح من البصل.

صلصة الطماطم.

فلفل حار.

جبن موزاريلا. الحشوة الثالثة: طريقة عمل البيتزا الميني بالجبن الموزاريلا مقادير طريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني بحشوات متنوعةالحشوة الأولى عمل البيتزا الميني باللحم المفرومالحشوة الثانية: عمل البيتزا الإيطالية المينى بالتونةالحشوة الثالثة: طريقة عمل البيتزا الميني بالجبن الموزاريلا حلقات الزيتون. شراءح البصل. مكعبات الطماطم. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية نقوم بسكب الدقيق وزيت الزيتون والزبدة في وعاء مناسب للعجن. نقوم بإضافة الخميرة الجافة الفورية والزعتر المجفف. نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن المستمر. نستمر في العجن لمدة عشر دقائق على الأقل حتى نحصل على كرة عجين ناعمة. نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يختمر لمدة نصف ساعة في حرارة الغرفة. نقوم بفرد العجين بسمك 2 سم، ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع دائرية قطرها يصل إلى 10 سم. نقوم بوغز العجينة باستخدام الشوكة. نقوم بتحضير القالب المناسب لتسوية البيتزا، ونقوم بدهن القالب بالزيت أو وضع ورق زبدة. نقوم بوضع قطع البيتزا في قالب التسوية، ونضع عليها صلصة الطماطم، ونقوم بوضع الجبن الموزاريلا. نقوم بتوزيع الحشوات فوق قطع البيتزا حسب الرغبة. نقوم بإدخال قالب البيتزا في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة، ونتركها لمدة 10 دقائق. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بعد ذلك نخرج قطع البيتزا من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. طريقة عمل البيتزا الايطالية في المنزل بيتزا المطاعم الجاهزة طريقة عمل البيتزا الايطالية في المنزل بيتزا المطاعم الجاهزة نقوم بتحضير عجينة البيتزا بنفس مكونات ومقادير عجينة السابقة، وخطوات تحضير عجينه البيتزا خطوة بخطوة، وفردها في قالب البيتزا متوسطة الحجم، ووضع معجون الطماطم الصلصة، ونضع عليها جبن الموزاريلا المبشورة، ونضع شرائح الزيتون والفلفل والطماطم والحشوة المفضلة، ونضعها في الفرن على الرف الأوسط، على درجة حرارة 180 درجة، لمدة ربع ساعة. طريقة عمل البيتزا الايطالية بشرائح السلمون المدخن قطعة من عجينة البيتزا الايطالية.

شرائح من الفلفل الألوان.

اثنان من اعواد من البقدونس.

300 جرام من شرائح السلمون المدخن.

جبنة موزاريلا.

معجون صلصة الطماطم. طريقة عمل البيتزا الايطالية بشرائح السلمون المدخن التحضير نقوم بفرد عجينة البيتزا في قالب البيتزا. نقوم بدهن سطح العجينة. نقوم بتوزيع الجبن الموزاريلا. نقوم بتوزيع شرائح السلمون المدخن فوقها، واعواد البقدونس. الوسوم

شرح مبسط لطريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني في المنزل، وتحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة على الطريقة الأصلية، والحصول على نتائج مذهلة، ومذاق جيد مثل الجاهزة تماما، على طريقة أشهر المطاعم الإيطالية، حيث تعد البيتزا من أكثر الأكلات الإيطالية المشهورة، في كافة أنحاء العالم، كما تتميز بتنوع الحشوات، حسب الرغبة، والمقادير المتوفرة في كل منزل. مقادير طريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني بحشوات متنوعة نصف كيلو جرام من الدقيق ما يعادل ثلاثة أكواب وثلث كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة ملح. (ملعقة صغيرة من الملح)

مقدار ثلث كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

مقدار كوب وثلث من الماء الدافئ. الحشوة الأولى عمل البيتزا الميني باللحم المفروم 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة مقطعة شرائح.

150 جرام من اللحم المفروم.

توابل ملح وفلفل. (حسب الرغبة)

زعتر مجفف.

شرائح فلفل ألوان مشوية.

صلصة طماطم.

جبن موزاريلا. الحشوة الثانية: عمل البيتزا الإيطالية المينى بالتونة علبة تونة.

شرائح من الزيتون.

شرائح من البصل.

صلصة الطماطم.

فلفل حار.

جبن موزاريلا. الحشوة الثالثة: طريقة عمل البيتزا الميني بالجبن الموزاريلا مقادير طريقة عمل البيتزا الإيطالية الميني بحشوات متنوعةالحشوة الأولى عمل البيتزا الميني باللحم المفرومالحشوة الثانية: عمل البيتزا الإيطالية المينى بالتونةالحشوة الثالثة: طريقة عمل البيتزا الميني بالجبن الموزاريلا حلقات الزيتون. شراءح البصل. مكعبات الطماطم. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية نقوم بسكب الدقيق وزيت الزيتون والزبدة في وعاء مناسب للعجن. نقوم بإضافة الخميرة الجافة الفورية والزعتر المجفف. نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن المستمر. نستمر في العجن لمدة عشر دقائق على الأقل حتى نحصل على كرة عجين ناعمة. نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يختمر لمدة نصف ساعة في حرارة الغرفة. نقوم بفرد العجين بسمك 2 سم، ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع دائرية قطرها يصل إلى 10 سم. نقوم بوغز العجينة باستخدام الشوكة. نقوم بتحضير القالب المناسب لتسوية البيتزا، ونقوم بدهن القالب بالزيت أو وضع ورق زبدة. نقوم بوضع قطع البيتزا في قالب التسوية، ونضع عليها صلصة الطماطم، ونقوم بوضع الجبن الموزاريلا. نقوم بتوزيع الحشوات فوق قطع البيتزا حسب الرغبة. نقوم بإدخال قالب البيتزا في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة، ونتركها لمدة 10 دقائق. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بعد ذلك نخرج قطع البيتزا من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. طريقة عمل البيتزا الايطالية في المنزل بيتزا المطاعم الجاهزة طريقة عمل البيتزا الايطالية في المنزل بيتزا المطاعم الجاهزة نقوم بتحضير عجينة البيتزا بنفس مكونات ومقادير عجينة السابقة، وخطوات تحضير عجينه البيتزا خطوة بخطوة، وفردها في قالب البيتزا متوسطة الحجم، ووضع معجون الطماطم الصلصة، ونضع عليها جبن الموزاريلا المبشورة، ونضع شرائح الزيتون والفلفل والطماطم والحشوة المفضلة، ونضعها في الفرن على الرف الأوسط، على درجة حرارة 180 درجة، لمدة ربع ساعة. طريقة عمل البيتزا الايطالية بشرائح السلمون المدخن قطعة من عجينة البيتزا الايطالية.

شرائح من الفلفل الألوان.

اثنان من اعواد من البقدونس.

300 جرام من شرائح السلمون المدخن.

جبنة موزاريلا.

معجون صلصة الطماطم. طريقة عمل البيتزا الايطالية بشرائح السلمون المدخن التحضير نقوم بفرد عجينة البيتزا في قالب البيتزا. نقوم بدهن سطح العجينة. نقوم بتوزيع الجبن الموزاريلا. نقوم بتوزيع شرائح السلمون المدخن فوقها، واعواد البقدونس.

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