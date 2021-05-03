طريقة بسكويت الزبدة ناعم فاخر شوكولاته وفانيليا وبالنكهات المختلفة

طريقة بسكويت زبدة ناعم الفاخر شوكولاته وفانيليا وبالنكهات المختلفة، سنعد معكم بسكويت زبدة للعيد من الأنواع الفاخرة التي تصنع في محلات حلواني وسر طعم الرائع وقوام ناعم في بسكويت جاهز يرجع إلى وضع كل من زبدة مع باقي مكونات بكميات محددة وطريقة تجهيز تكون بخطوات أيضا حتى يكون قوام بسكويت مقرمش وناعم ويذوب في الفم، فلكل سيدة وربة منزل ترغب في تناول وإعداد بسكويت العيد مثل الجاهز تماما أتباع خطوات تالية لعمل أفضل بسكويت من أسهل أنواع حلويات العيد. طريقة بسكويت بالزبدة الفاخر مثل جاهز عدد 8 أكواب من دقيق حلويات أو كيلو من دقيق. حوالي 600 جرام من زبدة نيوزلاندي أو عدد اثنين كوب ونصف الكوب من زبدة باردة. عدد 400 جرام من سكر البودرة أو ثلاث أكواب ونصف الكوب من سكر البودرة. عدد خمس بيض بدرجة حرارة الغرفة. عدد اثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغير من الملح. ملعقة كبيرة من روح برتقال. طريقة بسكويت بالزبدة الفاخر مثل جاهز خطوات تحضير بسكويت زبدة ناعم زي الجاهز أولا يضاف الزبدة وهي خارجة من ثلاجة وتخفق بالمضرب الكهربائي جيدا إلى أن تنعم زبدة ويكون لونها أبيض.

ثم يضاف لها سكر بودرة بالتدريج ملعقة تلو الأخرى ويخفق على أعلى سرعة إلى أن يتجانس الخليط ويتضاعف حجم الخليط إلى أن يصبح لونه أبيض.

ثم نرش عليه كل من الفانيليا وروح برتقال وينزل بالبيض على الزبدة وسكر بيضة تلو الأخرى إلى أن يتجانس مع بعضها.

ثم يقسم تلك مزيج إلى نصفين عن طريق الكوب وناخذ نصف منه ونضيف عليه أربع أكواب من دقيق ثم تقلب مكونات مع بعضها ويضاف إليه ملعقة صغيرة من بيكنج بودر المنخوله ورشة صغيرة من الملح.

ويضاف خليط الدقيق بالتدريج على خليط بيض وزبدة وسكر بالتدريج مع تقليب بملعقة سيليكون مع إضافة دقيق.

ونأتي بالنصف الآخر من مزيج نحصر أربع كوب من دقيق ونأخذ منه نصف كوب دقيق ويضاف بدلا منه نصف كوب من كاكاو خام منخول ومعه ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح.

ثم يضاف دقيق بالكاكاو بالتدريج لمزيج زبدة وسكر وتقليب برفق أيضا إلى أن يتجانس خليط ويكون كريمي ناعم جدا.

لابد من أن تترك عجينة حتى تهدأ وترتاح لمدة ربع ساعة قبل تشكيلها ويمكن تركها في ثلاجة، وأثناء تشكيل يأخذ من عجينة قطعة وباقي كمية تدخل الثلاجة إلى أن تنتهي من كل كمية. خطوات تحضير بسكويت زبدة ناعم زي الجاهز الوسوم

طريقة بسكويت زبدة ناعم الفاخر شوكولاته وفانيليا وبالنكهات المختلفة، سنعد معكم بسكويت زبدة للعيد من الأنواع الفاخرة التي تصنع في محلات حلواني وسر طعم الرائع وقوام ناعم في بسكويت جاهز يرجع إلى وضع كل من زبدة مع باقي مكونات بكميات محددة وطريقة تجهيز تكون بخطوات أيضا حتى يكون قوام بسكويت مقرمش وناعم ويذوب في الفم، فلكل سيدة وربة منزل ترغب في تناول وإعداد بسكويت العيد مثل الجاهز تماما أتباع خطوات تالية لعمل أفضل بسكويت من أسهل أنواع حلويات العيد. طريقة بسكويت بالزبدة الفاخر مثل جاهز عدد 8 أكواب من دقيق حلويات أو كيلو من دقيق. حوالي 600 جرام من زبدة نيوزلاندي أو عدد اثنين كوب ونصف الكوب من زبدة باردة. عدد 400 جرام من سكر البودرة أو ثلاث أكواب ونصف الكوب من سكر البودرة. عدد خمس بيض بدرجة حرارة الغرفة. عدد اثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغير من الملح. ملعقة كبيرة من روح برتقال. طريقة بسكويت بالزبدة الفاخر مثل جاهز خطوات تحضير بسكويت زبدة ناعم زي الجاهز أولا يضاف الزبدة وهي خارجة من ثلاجة وتخفق بالمضرب الكهربائي جيدا إلى أن تنعم زبدة ويكون لونها أبيض.

ثم يضاف لها سكر بودرة بالتدريج ملعقة تلو الأخرى ويخفق على أعلى سرعة إلى أن يتجانس الخليط ويتضاعف حجم الخليط إلى أن يصبح لونه أبيض.

ثم نرش عليه كل من الفانيليا وروح برتقال وينزل بالبيض على الزبدة وسكر بيضة تلو الأخرى إلى أن يتجانس مع بعضها.

ثم يقسم تلك مزيج إلى نصفين عن طريق الكوب وناخذ نصف منه ونضيف عليه أربع أكواب من دقيق ثم تقلب مكونات مع بعضها ويضاف إليه ملعقة صغيرة من بيكنج بودر المنخوله ورشة صغيرة من الملح.

ويضاف خليط الدقيق بالتدريج على خليط بيض وزبدة وسكر بالتدريج مع تقليب بملعقة سيليكون مع إضافة دقيق.

ونأتي بالنصف الآخر من مزيج نحصر أربع كوب من دقيق ونأخذ منه نصف كوب دقيق ويضاف بدلا منه نصف كوب من كاكاو خام منخول ومعه ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح.

ثم يضاف دقيق بالكاكاو بالتدريج لمزيج زبدة وسكر وتقليب برفق أيضا إلى أن يتجانس خليط ويكون كريمي ناعم جدا.

لابد من أن تترك عجينة حتى تهدأ وترتاح لمدة ربع ساعة قبل تشكيلها ويمكن تركها في ثلاجة، وأثناء تشكيل يأخذ من عجينة قطعة وباقي كمية تدخل الثلاجة إلى أن تنتهي من كل كمية. خطوات تحضير بسكويت زبدة ناعم زي الجاهز

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