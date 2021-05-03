السر الحقيقي لكحك العيد الناعم الدايب زي المحلات تماما

طريقة عمل كحك العيد الدايب، كحك العيد الدايب من أنواع الكحك التي تأخذ تفضيل كبيراً، فهو يختلف عن أغلب أنواع الكحك الأخرى بنعومته التي تذوب حين تناوله، وهذا الذي يتم البحث عنه كثيراً لتجهيزه مع أقتراب عيد الفطر، ولهذا سنعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل كحك العيد الدايب عبر هذا المقال من خلال موقع ثقفني، لتحصلي على طعم وشكل ورائحة الكحك الجاهز ولكنه مُحضر في البيت. طريقة عمل كحك العيد الدايب طريقة عمل كحك العيد الدايب المكونات: دقيق بمعيار اثنين كيلو.

ماء فاتر بمعيار كوبين.

سمن بلدي بمعيار أربع أكواب.

زبدة بمعيار كوب.

رائحة الكحك بمعيار ملعقتين.

خميرة فورية بمعيار ملعقتين حجم صغير.

سكر بمعيار أربع ملاعق حجم صغير.

سمسم بمعيار نصف كوب. خطوات تحضير الكحك الدايب نقوم بوضع الخميرة مع السكر ونضعهم بكوبين الماء ونقلبهم ونتركهم حتى يختمرو.

ثم نقوم بوضع الدقيق مع الملح في وعاء ونضع أيضاً السمسم، ثم نضع الزبدة مع السمنة في وعاء على النار حتى الذوبان، وبعدها نسكبهم على الدقيق ويتم التقليب بشكل جيد جداً.

ويترك بعض الوقت، ثم نضع رائحة الكحك وكذلك الماء المذاب به السكر والخميرة.

ثم نقوم بعجنها لحين حصولنا على عجينة تكون ناعمة، ثم تغطى وتترك لمدة ستون دقيقة لكي تختمر.

ثم نبدأ بعمل العجين كور حجم صغير والضغط عليها قليلاً بكف اليد ثم ننقشه باستخدام المنقاش، ثم ترص بالصينية وتنفذ تلك الخطوات مع باقي العجين مع الحرص أن يترك فاصل بين كل حبة من الكحك.

يتم إدخاله الفرن حوالي عشرون دقيقة لحين أن ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه وبعد أن يبرد نرش فوقه السكر الناعم وذلك حسب الرغبة. طريقة تسوية الكحك مثل الجاهز خطوات تحضير الكحك الدايبطريقة تسوية الكحك مثل الجاهز تسوية الكحك عليها نصف نسبة نجاحه، أولا لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق، وعند عمل الكحك السادة يتم تسوية على درجة حرارة 170، أما الكحك بالملبن فيكون على درجة حرارة 180، والكحك العجوة أو التمر فيكون على درجة حرارة 190، وجميع الأنواع تكون على الرف الأوسط، وتترك لتأخذ لون من الأسفل، ثم تأخذ لون ذهبي من الأعلى. الوسوم

طريقة عمل كحك العيد الدايب، كحك العيد الدايب من أنواع الكحك التي تأخذ تفضيل كبيراً، فهو يختلف عن أغلب أنواع الكحك الأخرى بنعومته التي تذوب حين تناوله، وهذا الذي يتم البحث عنه كثيراً لتجهيزه مع أقتراب عيد الفطر، ولهذا سنعرض لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل كحك العيد الدايب عبر هذا المقال من خلال موقع ثقفني، لتحصلي على طعم وشكل ورائحة الكحك الجاهز ولكنه مُحضر في البيت. طريقة عمل كحك العيد الدايب طريقة عمل كحك العيد الدايب المكونات: دقيق بمعيار اثنين كيلو.

ماء فاتر بمعيار كوبين.

سمن بلدي بمعيار أربع أكواب.

زبدة بمعيار كوب.

رائحة الكحك بمعيار ملعقتين.

خميرة فورية بمعيار ملعقتين حجم صغير.

سكر بمعيار أربع ملاعق حجم صغير.

سمسم بمعيار نصف كوب. خطوات تحضير الكحك الدايب نقوم بوضع الخميرة مع السكر ونضعهم بكوبين الماء ونقلبهم ونتركهم حتى يختمرو.

ثم نقوم بوضع الدقيق مع الملح في وعاء ونضع أيضاً السمسم، ثم نضع الزبدة مع السمنة في وعاء على النار حتى الذوبان، وبعدها نسكبهم على الدقيق ويتم التقليب بشكل جيد جداً.

ويترك بعض الوقت، ثم نضع رائحة الكحك وكذلك الماء المذاب به السكر والخميرة.

ثم نقوم بعجنها لحين حصولنا على عجينة تكون ناعمة، ثم تغطى وتترك لمدة ستون دقيقة لكي تختمر.

ثم نبدأ بعمل العجين كور حجم صغير والضغط عليها قليلاً بكف اليد ثم ننقشه باستخدام المنقاش، ثم ترص بالصينية وتنفذ تلك الخطوات مع باقي العجين مع الحرص أن يترك فاصل بين كل حبة من الكحك.

يتم إدخاله الفرن حوالي عشرون دقيقة لحين أن ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه وبعد أن يبرد نرش فوقه السكر الناعم وذلك حسب الرغبة. طريقة تسوية الكحك مثل الجاهز خطوات تحضير الكحك الدايبطريقة تسوية الكحك مثل الجاهز تسوية الكحك عليها نصف نسبة نجاحه، أولا لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق، وعند عمل الكحك السادة يتم تسوية على درجة حرارة 170، أما الكحك بالملبن فيكون على درجة حرارة 180، والكحك العجوة أو التمر فيكون على درجة حرارة 190، وجميع الأنواع تكون على الرف الأوسط، وتترك لتأخذ لون من الأسفل، ثم تأخذ لون ذهبي من الأعلى.

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