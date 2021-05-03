تعرف على خطوات تخليل فسيخ العيد وطريقة التحضير المنزلية

يرتبط الفسيخ ببعض الدول العربية وبالأخص مصر فهو لا يتوفر سوي بها كما يرتبط وجوده ببعض من المناسبات مثل شم النسيم وفي الأعياد ويقبل عليه الكثير من الأشخاص فهو نوعاً من الأسماك التي يتم تغليفها بالملح لمدة معينة للحصول على مذاق ورائحة الفسيخ المميزة ويتم الإعتماد على شرائه من الخارج ومن المحلات الخاصه بالأسماك ولكن بسبب أنه أكثر أنواع الأسماك التي تتعرض للتلوث أصبح الأشخاص يبحثون عن طرق تحضير الفسيخ في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج خاصةً في ظل تلك الظروف الحرجه وإرتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيدا لذلك موضوع اليوم هو كيفية تحضير وتخليل الفسيخ في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الفسيخ في المنزل طريقة تحضير الفسيخ في المنزل المكونات: عدد من أسماك البوري الطازجة.

كوبان من الملح خشن الملمس. طريقة التحضير: تنظيف السمك جيداً والتخلص من جميع الرواسب الموجودة في الخياشيم ويمكن التخلص من بطن السمك أو نتركه حسب الرغبة ولكن هذا لا يؤثر على سمكة الفسيخ. نحضر صينية ونضع عليها ورق النّشاف ويعتبر هذا الورق خاص بتخليل الفسيخ ثم نقوم بوضع السمك على الصينية وتغطية السمك بغلاف من القطن حتى يجفف ماء السمك ونتركه 24 ساعه بحيث يصبح جاف تماماً. بعد إنتهاء فترة تجفيف السمك نبدأ بوضع الملح داخل السمك وتعتبر هذه الخطوة أهم خطوات التخليل حيث يوضع الملح بعناية داخل تجويف السمك بحيث يتم إمتلاء السمكة بالملح ثم نضع كمية كبيرة أخري من الملح داخل الخياشيم وتكرار العملية مع باقي السمك. نحضر عبوة زجاجية أو بلاستيك بحيث تكون محكمة الغلق ثم نقوم بوضع كمية من الملح في الأسفل قبل وضع الفسيخ ثم نقوم برص كمية الأسماك بحيث يكون هناك فاصل من الملح بين السمكة والأخري نقوم بوضع كمية كبيرة من الملح على سطح السمك عند الإنتهاء من الكمية ثم تغليف سطح السمك بأكياس النايلون ثم نقوم بوضع الغطاء مع التأكيد من الإغلاق الجيد للعبوة. نترك سمك الفسيخ في مكان دافئ إلي حد ما ولا يتم فتح العبوة إلا بعد إنتهاء المدة والتي تصل إلي أسبوعين متواصلين في فصل الصيف، وعشرين يوماً في فصل الشتاء. طريقة التحضير: الوسوم

يرتبط الفسيخ ببعض الدول العربية وبالأخص مصر فهو لا يتوفر سوي بها كما يرتبط وجوده ببعض من المناسبات مثل شم النسيم وفي الأعياد ويقبل عليه الكثير من الأشخاص فهو نوعاً من الأسماك التي يتم تغليفها بالملح لمدة معينة للحصول على مذاق ورائحة الفسيخ المميزة ويتم الإعتماد على شرائه من الخارج ومن المحلات الخاصه بالأسماك ولكن بسبب أنه أكثر أنواع الأسماك التي تتعرض للتلوث أصبح الأشخاص يبحثون عن طرق تحضير الفسيخ في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج خاصةً في ظل تلك الظروف الحرجه وإرتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيدا لذلك موضوع اليوم هو كيفية تحضير وتخليل الفسيخ في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الفسيخ في المنزل طريقة تحضير الفسيخ في المنزل المكونات: عدد من أسماك البوري الطازجة.

كوبان من الملح خشن الملمس. طريقة التحضير: تنظيف السمك جيداً والتخلص من جميع الرواسب الموجودة في الخياشيم ويمكن التخلص من بطن السمك أو نتركه حسب الرغبة ولكن هذا لا يؤثر على سمكة الفسيخ. نحضر صينية ونضع عليها ورق النّشاف ويعتبر هذا الورق خاص بتخليل الفسيخ ثم نقوم بوضع السمك على الصينية وتغطية السمك بغلاف من القطن حتى يجفف ماء السمك ونتركه 24 ساعه بحيث يصبح جاف تماماً. بعد إنتهاء فترة تجفيف السمك نبدأ بوضع الملح داخل السمك وتعتبر هذه الخطوة أهم خطوات التخليل حيث يوضع الملح بعناية داخل تجويف السمك بحيث يتم إمتلاء السمكة بالملح ثم نضع كمية كبيرة أخري من الملح داخل الخياشيم وتكرار العملية مع باقي السمك. نحضر عبوة زجاجية أو بلاستيك بحيث تكون محكمة الغلق ثم نقوم بوضع كمية من الملح في الأسفل قبل وضع الفسيخ ثم نقوم برص كمية الأسماك بحيث يكون هناك فاصل من الملح بين السمكة والأخري نقوم بوضع كمية كبيرة من الملح على سطح السمك عند الإنتهاء من الكمية ثم تغليف سطح السمك بأكياس النايلون ثم نقوم بوضع الغطاء مع التأكيد من الإغلاق الجيد للعبوة. نترك سمك الفسيخ في مكان دافئ إلي حد ما ولا يتم فتح العبوة إلا بعد إنتهاء المدة والتي تصل إلي أسبوعين متواصلين في فصل الصيف، وعشرين يوماً في فصل الشتاء. طريقة التحضير:

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