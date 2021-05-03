طريقة عمل بسكويت العيد 2021 -1442 زي المحلات في البيت بالكيلو بالخطوات

طريقة عمل بسكويت العيد من أهم البحث في الفترة الحالية، من ربات البيوت والسيدات خلال هذه الفترة، حيث تحرص جميع الأسر المصرية التعرف على طريقة عمل بسكويت العيد الهش وتجهيزه بنكهات خاصة في المنزل، بدلاً من شراء البسكويت الجاهز، حيث تجتمع جميع أفراد الأسرة حول الأم لتحضيره وبالأخص الأطفال للمشاركة في تحضيره، ولذلك سوف نتعرف خلال السطور القادمة على أفضل طريقة لعمل البسكويت.

طريقة عمل بسكويت العيد

إن بسكوت العيد من أجمل الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار، يفضلونه مع الشاي في الفطور، ونقدم لكم مكونات تحضير عجينة بسكوت العيد:

2 بيضة.

½ كيلو زبدة.

15 جرام من النشادر.

1 كيلو دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ¼ كوب سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

الخطوة الأولى: يجب وضع نصف كيلوغرام من الزبدة وكوب إلا ربع السكر في طبق كبير، ثم استخدام الخفاقة الكهربائية (المضرب الكهربائي) لخلط المكونات جيدًا حتى تصبح العجينة موحدة، ثم نقوم بإضافة 2 بيضة مع الاستمرار في خلط المكونات.

الخطوة الثانية: يجب استخدام خفاق كهربائي أو عجانة لعجن العجينة جيداً ، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والنشادر إلى الخليط وتقليبها جيدًا.

الخطوة الثالثة: ثم إضافة البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج، ويجب خلط المكونات بالكامل في المضرب الكهربائي، وعندما تصبح العجينة طرية، يجب تركها لمدة ربع ساعة.

الخطوة الرابعة: عليك وضع العجينة في صانعة البسكويت حتى يتم تشكيلها مثل الأصابع الطويلة، ثم نضع البسكويت في الصينية ويتم إدخالها إلى الفرن على درجة 150 مئوية، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي، ثم إخراجها حتى تبرد.

طريقة تحضير عجينة البسكويتحلويات العيد 2021

من الحلويات كذلك التي تهم الكثيرين في العيد هو كعك العيد، وطريقة تحضيره سهلة بالبيت بخطوات بسيطة تحصلي منها على الحك وحشوه بجميع أنواع الحشو التي منها العجوة، والملبن، والمكسرات.

وفي النهاية يتم تقديم كحك العيد والبسكويت في طبق التقديم لجميع أفراد الأسرة بجانب الإفطار أول أيام العيد المبارك أو يمكنك الإفطار بها مع كوب شاي بلبن والاستمتاع بأحلى طريقة عمل بسكويت العيد وهذه الطريقة لا تحتاج إلى شراء البسكويت من الخارج بأسعار باهظة الثمن.