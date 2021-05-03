اقوي كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا طبيعي 100%

اقوي كريم كولاجين لشد البشرة، يعد الكولاجين الطبيعي هو الحل الأمثل لعلاج تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه والتي يكون سببها هو نقص الكولاجين الطبيعي الذي تنتجه البشرة والذي يحافظ على البشرة ويحميها من علامات تقدم العمر، وتقوم الكثير من النساء باستخدام مستحضرات الكولاجين المتوفرة في الأسواق والتي تكون باهظة الثمن بالرغم من أنه من الممكن عمل كريم طبيعي من أجل التخلص من علامات التقدم في العمر والتجاعيد بمكونات بسيطة من المنزل وبدون تكلفة.

اقوي كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد

يمكن استخدام ماسكات الكولاجين الطبيعي التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وبدون تكلفة والنتائج سوف تكون مذهلة ومن أجل تحضير الكولاجين الطبيعي سوف نحتاج إلى الآتي:

2 ملعقة من حصا الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء ورد

كوب ماء مغلي.

ننقع حصا لبان الذكر في ماء مغلي لمدة 18 ساعة.

نصفي حصا الذكر في مصفاة ونحتفظ بالماء.

نأخذ ماء اللبان ونضعه في وعاء ونضيف إليه النشا ونقلب على البارد.

نرفع الكولاجين على النار ونقلب حتى نحصل على قوامي كريمي.

ندهن الوجه والرقبة بعد أن يبرد الكولاجين ثم نتركه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء ثم بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بكريم مرطب.

طريقة استخدام كريم كولاجين للوجةكولاجين البطاطس لشد الوجه

تعتبر البطاطس من المواد الطبيعية الممتازة التي تعمل على شد البشرة وعلاج البقع الداكنة والتخلص منها على الفور ومن أجل عمل كولاجين البطاطس سوف نحتاج إلى الآتي:

حبة واحدة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

3 ملاعق حليب.

نقوم بتقطيع البطاطس ووضعها في الخلاط.

ثم نضع عليها الحليب وفي الخلاط ونخلط جيدًا.

بعد ذلك نصفي البطاطس وناخذ الماء.

نضيف إلى ماء البطاطس النشا ونقلب على البارد.

نضع الخليط على نار هادئة ونقلب حتى يصبح كثيف.

ننتظر إلى أن يبرد كولاجين البطاطس ونوزعه على الوجه.

نترك الخليط حتى يجف تمامًا ثم نغسله.

ندهن الوجه بماء الورد.

افضل كريم كولاجين للوجة