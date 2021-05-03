وصفة مبسطة لعمل كحك العيد بالملبن بالمنزل زي المحلات

وصفة مبسطة لعمل كحك العيد، كحك العيد هو أحد أنواع الحلويات التي يتم تناولها في عيد الفطر، ومن الناس من يفضل الكحك السادة، ومنهم من يفضلونه محشو بالعجوة أو الملبن، كما يرش فوقه السكر الناعم لإضافة مذاق رائع، ويتجه الكثيرون إلى عمل كحك العيد كنوع من أنواع الطقوس التي تتم في العيد، وفي مقالنا هذا سنشرح طريقة عمل كحك العيد بالملبن اللذيذ. وصفة مبسطة لعمل كحك العيد مكونات العجينة كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس ونصف من الماء الفاتر.

٥٠٠ جرام من السمن المذاب.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة خميرة.

ملعقة من ريحة الكحك. مكونات الحشوة ملعقتين كبيرتين من السمن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

٥٠٠ جرام من اللبن ( قطع).

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير يوضع السمن في إناء ويرفع على النار لتسخينه.

يذاب السكر والخميرة في ماء فاتر، وتوضع جانبا إلى أن يختمر الخليط.

توضع ريحة الكحك والدقيق في إناء عميق مع التحريك الجيد.

يضاف السمسم إلى الدقيق، ثم يسكب السمن على السمسم والدقيق، وتقلب المقادير حتى تمام الامتزاج وإلى أن يهدأ الخليط.

يفرك المزيج باليد إلى أن يتشرب السمن.

بعد أن يهدأ الخليط قليلا يضاف مزيج الخميرة وتعجن المقادير ثانية إلى أن تصير عجينة مناسبة.

يغلف العجين بورق النايلون في ركن دافئ من البيت حوالي ساعتين ليصل إلى الاختمار.

نجهز الحشوة في إناء عميق فوق النار بوضع السمن به.

بعد أن يسخن السمن يرفع عن النار ويضاف إليه الملبن والسمسم مع التحريك الجيد إلى أن تمتزج المكونات.

يقسم الملبن إلى كور صغيرة، ثم توضع في طبق مسطح منثور فوقه كمية قليلة من الدقيق.

تقسم عجينة الكحك إلى كور حجمها متوسط، ونحفر حفرة بكل كرة.

يوضع الملبن في حفرة الكرة، وتشكل كور العجين ( الكحك) في قالب مدهون بالقليل من السمن، ويترك ليرتاح حوالي ثلث ساعة.

يوضع الكحك في فرن ساخن على حرارة متوسطة حوالي ثلث ساعة تقريبا.

يصبح كحك العيد جاهزا بعد أن يصير لونه ذهبي جميل فلا يترك الوجه يحترق.

ينثر السكر البودرة فوق الكحكبعد أن يهدأ من حرارة الفرن، ويقدم بألف هنا. وصفة مبسطة لعمل كحك العيد مكونات العجينةمكونات الحشوة الوسوم

وصفة مبسطة لعمل كحك العيد، كحك العيد هو أحد أنواع الحلويات التي يتم تناولها في عيد الفطر، ومن الناس من يفضل الكحك السادة، ومنهم من يفضلونه محشو بالعجوة أو الملبن، كما يرش فوقه السكر الناعم لإضافة مذاق رائع، ويتجه الكثيرون إلى عمل كحك العيد كنوع من أنواع الطقوس التي تتم في العيد، وفي مقالنا هذا سنشرح طريقة عمل كحك العيد بالملبن اللذيذ. وصفة مبسطة لعمل كحك العيد مكونات العجينة كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس ونصف من الماء الفاتر.

٥٠٠ جرام من السمن المذاب.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة خميرة.

ملعقة من ريحة الكحك. مكونات الحشوة ملعقتين كبيرتين من السمن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

٥٠٠ جرام من اللبن ( قطع).

القليل من ماء الورد. طريقة التحضير يوضع السمن في إناء ويرفع على النار لتسخينه.

يذاب السكر والخميرة في ماء فاتر، وتوضع جانبا إلى أن يختمر الخليط.

توضع ريحة الكحك والدقيق في إناء عميق مع التحريك الجيد.

يضاف السمسم إلى الدقيق، ثم يسكب السمن على السمسم والدقيق، وتقلب المقادير حتى تمام الامتزاج وإلى أن يهدأ الخليط.

يفرك المزيج باليد إلى أن يتشرب السمن.

بعد أن يهدأ الخليط قليلا يضاف مزيج الخميرة وتعجن المقادير ثانية إلى أن تصير عجينة مناسبة.

يغلف العجين بورق النايلون في ركن دافئ من البيت حوالي ساعتين ليصل إلى الاختمار.

نجهز الحشوة في إناء عميق فوق النار بوضع السمن به.

بعد أن يسخن السمن يرفع عن النار ويضاف إليه الملبن والسمسم مع التحريك الجيد إلى أن تمتزج المكونات.

يقسم الملبن إلى كور صغيرة، ثم توضع في طبق مسطح منثور فوقه كمية قليلة من الدقيق.

تقسم عجينة الكحك إلى كور حجمها متوسط، ونحفر حفرة بكل كرة.

يوضع الملبن في حفرة الكرة، وتشكل كور العجين ( الكحك) في قالب مدهون بالقليل من السمن، ويترك ليرتاح حوالي ثلث ساعة.

يوضع الكحك في فرن ساخن على حرارة متوسطة حوالي ثلث ساعة تقريبا.

يصبح كحك العيد جاهزا بعد أن يصير لونه ذهبي جميل فلا يترك الوجه يحترق.

ينثر السكر البودرة فوق الكحكبعد أن يهدأ من حرارة الفرن، ويقدم بألف هنا. وصفة مبسطة لعمل كحك العيد مكونات العجينةمكونات الحشوة

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