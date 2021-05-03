سر طريقة عمل كحك العيد الناعم مثل الجاهز للشيف نجلاء الشرشابي

كعك العيد، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك وهو موسم عمل الكعك والبسكويت والبيتي فور وتفضل السيدات عمل الكعك في المنزل لضمان جودته ونظافته من أجل سلامة اطفالنا وايضا حيث أن الكعك الجاهز غالي الثمن، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الكعك الناعم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكعك العيد الناعم: طريقة عمل الكعك العيد الناعم: المكونات: كيلو من الدقيق الابيض الخاص بالمخبوزات

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

1 كوب من الماء الدافئ

نصف كيلو من السمنة السايحة جيدا

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيضالناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودرة

رشة ملح

روائح الكعك

ملبن للحشو

عين الجمل ومكسرات للحشو.

سكر أبيض ناعم للتزيين. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق ثم نقوم بأضافة السمسم المحمص ثم نقوم بأضافة اللبن البودرة وروائح الكعك والخميرة والملح ثم نقوم بخلط جميع المكونات باستخدام الايدي.

ثم نقوم بتسخين السمنة جيدا ثم نقوم بوضع السمنة على الدقيق تدريجيا ونقوم بالتقليب باستخدام ملعقة كبيرة حتى لا تحترقي ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا ثم نقوم بتقليب وعجن المكونات لمدة نصف ساعة حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص ودوائر حسب الرغبة ونضع بداخلها الحشوة ثم نقوم بغلق العجينة ثم نقوم بنقشها باستخدام المنقاش.

ثم نضع الكعك في صواني الخبيز ثم نضعه في الفرن المسخن من قبل حتى ينضج، ثم نقوم بأخراجه من الفرن ووضعه في وعاء بلاستيك وتغطيته .

ويمكن تقديم الكعك سادة بدون حشو ويمكن حشوه بالعجوة عن طريق تفصيص العجوة ووضعها على النار مع الزبدة حتى نحصل على عجوة طرية وننتظر حتى تبرد ثم نقوم بحشوها في الكعك. الوسوم

كعك العيد، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك وهو موسم عمل الكعك والبسكويت والبيتي فور وتفضل السيدات عمل الكعك في المنزل لضمان جودته ونظافته من أجل سلامة اطفالنا وايضا حيث أن الكعك الجاهز غالي الثمن، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الكعك الناعم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكعك العيد الناعم: طريقة عمل الكعك العيد الناعم: المكونات: كيلو من الدقيق الابيض الخاص بالمخبوزات

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

1 كوب من الماء الدافئ

نصف كيلو من السمنة السايحة جيدا

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيضالناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودرة

رشة ملح

روائح الكعك

ملبن للحشو

عين الجمل ومكسرات للحشو.

سكر أبيض ناعم للتزيين. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق ثم نقوم بأضافة السمسم المحمص ثم نقوم بأضافة اللبن البودرة وروائح الكعك والخميرة والملح ثم نقوم بخلط جميع المكونات باستخدام الايدي.

ثم نقوم بتسخين السمنة جيدا ثم نقوم بوضع السمنة على الدقيق تدريجيا ونقوم بالتقليب باستخدام ملعقة كبيرة حتى لا تحترقي ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا ثم نقوم بتقليب وعجن المكونات لمدة نصف ساعة حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص ودوائر حسب الرغبة ونضع بداخلها الحشوة ثم نقوم بغلق العجينة ثم نقوم بنقشها باستخدام المنقاش.

ثم نضع الكعك في صواني الخبيز ثم نضعه في الفرن المسخن من قبل حتى ينضج، ثم نقوم بأخراجه من الفرن ووضعه في وعاء بلاستيك وتغطيته .

ويمكن تقديم الكعك سادة بدون حشو ويمكن حشوه بالعجوة عن طريق تفصيص العجوة ووضعها على النار مع الزبدة حتى نحصل على عجوة طرية وننتظر حتى تبرد ثم نقوم بحشوها في الكعك.

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