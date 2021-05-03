أسهل طريقة لعمل المعمول السوري وكل أسرار نجاحه وتشكيله وطعمة الأصلي الرائع

طريقة عمل المعمول السوري، المعمول السوري أحدى الحلويات السورية الشهية التي توعد بالمناسبات، وبالأخص بعيد الفطر فهو طبق أساسي لدى السوريين، ويعتبر وجبة الإفطار لهم بالعيد بجانب كوباً من القهوة، واليوم من خلال هذا المقال سنقدم إلى حضراتكم أسهل طريقة لعمل المعمول السوري بكل تكاته وأسرار وزي الجاهز تماماً وبمكونات موجودة في مطبخك فقط اتبعي الآتي: طريقة عمل المعمول السوري بالمكسرات طريقة عمل المعمول السوري بالمكسرات مكونات العجينة: سميد بمعيار كوبان.

سمن مذاب بمعيار أربع أكواب .

دقيق بمعيار ثماني أكواب.

ثلاث ملاعق حجم صغير من بهارات الكحك.

كوب من ماء الورد.

ملعقتين حجم صغيرتين من الخميرة الفورية.

لبن بمعيار واحد كوب. مكونات الحشو: سكر ناعم بمعيار نصف كوب.

فستق حلبي مجروش بمعيار كوبان.

ملعقتان حجم كبير ماء زهر.

لوز مجروش بمعيار كوبان. طريقة التحضير: أحضري وعاء واسكبي به معيار الدقيق والسميد ويخلطوا مع بعض، ثم يوضع عليه السمنة وتقلب باليد لكي يصبح الدقيق والسميد ممتزج بأكمله بالسمن.

وبعد ذلك يضاف عليهم ماء الورد وبهارات الكحك ويخلط بعض الوقت ثم يغطى ويترك بمكان ليس به هواء لمدة أربعة وعشرون ساعة.

يتم تذويب الخميرة في كوب ماء فاتر وتركها جانباً، ثم يتم وضع اللبن على الدقيق والسمن ويضاف أيضا ً الخميرة التي في الماء، ويتم عجنة حتى تتكون عجينة تكون ملمسها لين وتترك حوالي مائة وعشرون دقيقة.

نبدأ بتحضير الحشو بخلط جميع مكونات الحشو وتقلبها مع بعضها البعض.

نقوم بعمل عجينة الكحك كرات حجم صغير ووضع القليل من الحشو بكل كرة، ثم تشكلها بالقالب الخاص بالمعمول ووضعها بالصينية، ثم يتم إدخال الصينية الفرن لحين أن تحصل على لون قريب إلى الأصفر.

يتم الاحتفاظ به في عبوة مغلقة ولكن بعد أن يبرد تماماً.

لضمان نحاج المعمول لابد من تسخين الفرن بشكل مسبق قبل ادخال صوانى المعمول.

يتم تسوية المعمول على درجة حرارة 190 لمدة من 17 إلى 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي من الأسفل ويوضع تحت الشواية بعد النضج ليأخذ لون ذهبي بسيط.

لضمان وجود النقشه قومي بتشغيل الشواية من الأعلى لمدة دقيقتين بعد إدخال المعمول ثم تُطفئ بعد ذلك.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل معمول التمر السوري الفاخر. الوسوم

طريقة عمل المعمول السوري، المعمول السوري أحدى الحلويات السورية الشهية التي توعد بالمناسبات، وبالأخص بعيد الفطر فهو طبق أساسي لدى السوريين، ويعتبر وجبة الإفطار لهم بالعيد بجانب كوباً من القهوة، واليوم من خلال هذا المقال سنقدم إلى حضراتكم أسهل طريقة لعمل المعمول السوري بكل تكاته وأسرار وزي الجاهز تماماً وبمكونات موجودة في مطبخك فقط اتبعي الآتي: طريقة عمل المعمول السوري بالمكسرات طريقة عمل المعمول السوري بالمكسرات مكونات العجينة: سميد بمعيار كوبان.

سمن مذاب بمعيار أربع أكواب .

دقيق بمعيار ثماني أكواب.

ثلاث ملاعق حجم صغير من بهارات الكحك.

كوب من ماء الورد.

ملعقتين حجم صغيرتين من الخميرة الفورية.

لبن بمعيار واحد كوب. مكونات الحشو: سكر ناعم بمعيار نصف كوب.

فستق حلبي مجروش بمعيار كوبان.

ملعقتان حجم كبير ماء زهر.

لوز مجروش بمعيار كوبان. طريقة التحضير: أحضري وعاء واسكبي به معيار الدقيق والسميد ويخلطوا مع بعض، ثم يوضع عليه السمنة وتقلب باليد لكي يصبح الدقيق والسميد ممتزج بأكمله بالسمن.

وبعد ذلك يضاف عليهم ماء الورد وبهارات الكحك ويخلط بعض الوقت ثم يغطى ويترك بمكان ليس به هواء لمدة أربعة وعشرون ساعة.

يتم تذويب الخميرة في كوب ماء فاتر وتركها جانباً، ثم يتم وضع اللبن على الدقيق والسمن ويضاف أيضا ً الخميرة التي في الماء، ويتم عجنة حتى تتكون عجينة تكون ملمسها لين وتترك حوالي مائة وعشرون دقيقة.

نبدأ بتحضير الحشو بخلط جميع مكونات الحشو وتقلبها مع بعضها البعض.

نقوم بعمل عجينة الكحك كرات حجم صغير ووضع القليل من الحشو بكل كرة، ثم تشكلها بالقالب الخاص بالمعمول ووضعها بالصينية، ثم يتم إدخال الصينية الفرن لحين أن تحصل على لون قريب إلى الأصفر.

يتم الاحتفاظ به في عبوة مغلقة ولكن بعد أن يبرد تماماً.

لضمان نحاج المعمول لابد من تسخين الفرن بشكل مسبق قبل ادخال صوانى المعمول.

يتم تسوية المعمول على درجة حرارة 190 لمدة من 17 إلى 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي من الأسفل ويوضع تحت الشواية بعد النضج ليأخذ لون ذهبي بسيط.

لضمان وجود النقشه قومي بتشغيل الشواية من الأعلى لمدة دقيقتين بعد إدخال المعمول ثم تُطفئ بعد ذلك.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل معمول التمر السوري الفاخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل المعمول السوري وكل أسرار نجاحه وتشكيله وطعمة الأصلي الرائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.