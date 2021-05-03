ضعي هذا المكون في الشامبو وانسى تساقط الشعر وتمتعي بشعر طويل وكثيف

يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشاكل تساقط الشعر، وقد يظهر فراغات بيضاء في فروة الرأس ولا ينمو بها الشعر مجددا، ولذلك هناك وصفات طبيعية يمكنها من علاج تلك المشكلات من الجذور، وتلك الوصفة هي بسيطة للغاية حيث ستم إضافة هذا المكون على زجاجة الشامبو المتوفرة لديكي في المنزل، والتي ستعمل على تكثيف الشعر وزيادة طوله وكثافته وتحفيز نمو الشعر في الأماكن الفارغة، ويعتبر هذا المكون موجود في جميع البيوت حيث لا غنى عنه تماما ويستخدم في المطبخ في جميع الأكلات.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر

ستحتاج هذه الوصفة إلى إضافة ملعقة واحدة من الملح، حيث سيجعل من الشامبو المتوفر لديكي أشبه بالمواد الطبيعية التي يتم استخدامها على الشعر، ويفضل استخدام شامبو الأطفال، ويفضل أن يكون إضافة المكون على نصف زجاجة شامبو فقط، ثم نضيف ملعقة واحدة من العسل الأسود عليهم، ويتم غلق العبوة ورجها جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

كيفية استخدام الوصفة على الشعر

اغسلي أولا شعرك بالماء الفاترـ، ثم اغسلي شعرك بالشامبو الذي قمنا بتحضيره بالكمية المعتادة التي يتم غسل الشعر بها، وافركي شعرك بها من الجذور إلى الأطراف لمدة خمس دقائق متواصلة، ثم اشطفي شعرك بعدها بالماء الفاتر ولا تستخدمي الماء الدافئ، ويمكن الإكتفاء باستخدام الملح فقط على الشعر، أي أنه ليس من الضروري وضع العسل في حالة لم يكن متوافر لديكي، وكذلك يفضل إضافة كمية بسيطة من الملح على مقدار بسيط من الشامبو بكمية تكفي لمرة واحدة فقط.

وصفة تكثيف وتنعيم الشعر

يمكن أيضا إضافة القهوة بمقدار ملعقة واحدة إلى الشامبو، حيث يتم خلط القهوة مع الشامبو جيدا قبل الاستخدام وبكمية بسيطة حيث لا يكون القوام غليظ، وقومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم يتم تطبيق الوصفة عليه بتدليك شعرك جيدا بها من فروة الرأس وحتى الأطراف، وبعد ذلك ارتدي البونيه أو الكيس البلاستيكي على شعرك لمدة خمس دقائق فقط، ثم اغسلي شعرك مجددا بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق كلا من الوصفتين مع بعضهما البعض بالتساوي، وتعمل تلك الوصفة على علاج تقصف الشعر والتساقط وتعمل على زيادة كثافة شعرك وزيادة نعومته.