طريقة عمل الكوكيز والمعمول بأسهل طريقة وأفضل نتيجة وبمقادير في متناول أي بيت

طريقة عمل الكوكيز والمعمول، حيث أنهم من مخبوزات العيد الجديدة أو الدخيلة على مجتمعنا المصري أو الشرقي عموماً، حيث أن الكوكيز بدأ ظهوره في أمريكا، وهي عبارة عن أقراص مدورة الشكل، تشبه البسكويت وبداخلها قطع صغيرة من الشيكولاته، وهذا ما يفرقه عن كونه كوكيز، وأول من قام بعمل الكوكيز كانت الشيف الأمريكية “روث غرافس”، والشيف “سو برايدز”، حيث كان يقدم بالمكسرات والأيس كريم، ولكنها قررت إضافة بعض القطع الصغيرة من الشيكولاته داخل العجينة لكي تذوب في حرارة الفرن ولكنها لم تذوب وبقي كما هو الآن على شكله الشهير، أما المعمول فهو يشتهر في البلاد العربية خاصة بلاد الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا وغيرها، وعادة ما يتم حشوه بالتمر أو العجوة أو المكسرات مثل عين الجمل والفستق أو الملبن، ويعتبر من أشهر المخبوزات المشهورة في عيد الفطر المبارك، حيث يتم عمله في آخر شهر رمضان المبارك ليتم تقديمه في صباح عيد الفطر المبارك، مع العصير أو الشاي أو القهوة، وفي أوقات يقدم في عيد الأضحى المبارك أيضاً ومن أشهر البلاد التي تقدمه في عيد الأضحى المبارك هي المملكة العربية السعودية.

طريقة عمل الكوكيز والمعمول

مع قرب عيد الفطر المبارك يتم عمل مخبوزات لتقدم في صباح العيد مع الشاي أو القهوة ومنها الكوكيز المحشو بقطع الشيكولاته، وأيضاً المعمول كما يطلق عليه بلاد الخليج العربي، أو كعك العيد كما يطلق عليه المصريين.

الكوكيز

أولاً المقادير:

2كوب من دقيق المخبوزات.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف زبدة.

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

فانيليا.

رشه ملح.

كوب شوكلت شيبس.

3 بيضة.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

ثانياً الطريقة:

يتم ضرب السكر مع الزبدة جيداً.

يتم إضافة الكاكاو مع الاستمرار في الضرب.

يتم إضافة البيض والفانيليا ونستمر في الضرب حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم نخل الدقيق مع الملح والبيكينج بودر.

ثم يتم إضافتهم تدريجياً ويتم العجن حتى نحصل على عجينة لاهي طرية ولا هي سائلة بحيث يستطيع تشكيلها.

تترك العجينة ترتاح لمدة عشرة دقائق.

يتم تكويرها إلى كور صغيرة أو على حسب الحجم المناسب التي تفضله.

نضيف على الوجه الشوكلت شيبس ويتم الضغط برفق عليه لكي يثبت على العجينة.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 15 دقيقة.

المعمول

أولاً المقادير:

كيلو إلا ربع دقيق.

ربع كيلو سميد ناعم.

1 ملعقة كبيرة محلب مطحون.

رشه ملح.

نصف كوب سكر بودر.

250 جرام زبدة.

250 جرام سمنة.

نصف كوب لبن.

ملعقة ماء ورد.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

ثانياً الطريقة: