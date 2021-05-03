طريقة عمل الكوردن بلو ..لفائف الدجاج البانية مع الجبن والبسطرمة

طريقة عمل الكوردن بلو لفائف الدجاج البانية أو كما يطلق عليها الاسم الشائع وهو كوردن بلو، فبرغم أن هذه الوجبة ليست ذات الأصل العربي ألا أنها من اشهر الأطباق التي دخلت جميع المطابخ العربية ويحبها الكبير والصغير، حيث تعتبر وجبه لفائف الدجاج البانية أو الكوردن بلو كما يطلق عليها هو طبق سويسري الأصل والتي تعني بالفرنسية “الشريط الأزرق”، وهو الشريط الذي كان يمنحه الملك هنري الثالث ملك فرنسا لأصحاب الطعام ومن هذا الوقت أصبحت كلمة كوردن بلو تطلق علي صانعي الطعام الأكثر خبرة كما يطلق هذا الاسم أيضا علي أنواع الأطعمة المعدة على مستوى عالٍ جدا من الإتقان والجودة، كما يوجد في المطبخ الاروبي الكثير من الأطعمة المميزة والتي سبق وان تحدثنا عن واحده منهم وهي البيكاتا الإيطالية باللحم والمشروم وغيرها من الوجبات الشهية الأخري والتي سوف نذكرها لكم تباعا خلال مقالتنا القادمة، أما الآن سوف نرصد لكم مقادير ومكونات وطريقة عمل لفائف الدجاج البانية مع الجبن والبسطرمة.

مقادير (الكوردن بلو) مع الجبن والبسطرمة

في البداية المقادير التي سوف يتم ذكرها لكم في السطور التالية تكفي من 4 إلى 5 أشخاص وهذه المقادير هي:

كيلو صدور دجاج بانيه.

ربع كيلو جبن رومي شرائح.

ربع كيلو بسطرمة.

3حبات خيار مخلل مقطع شرائح.

نصف كوب زيت نباتي.

بيضتان.

نصف كوب حليب.

كوب دقيق.

كوب بقسماط ناعم.

أعواد خشبية لإغلاق الصدور.

التتـــبــيـــلة

ملح وفلفل.

عصير ليمونه واحده.

2 ملعقة خل.

ملعقة قرفة مطحونة صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ضعي صدور الدجاج في وعاء للتتبيل، ثم أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون والخل القرفة والبهارات ثم اخلطيها معاً وغطي الوعاء بغطاء بلاستيك. احفظي المقدار في البراد لمدة ساعة. ضعي الصدور البانية على لوح التقطيع ثم وزعي الجبن والبسطرمة ولفي على شكل اسطواني وثبتي بأعواد الأسنان الخشب. ضعي قطع الصدور المحشوة في الدقيق ثم البيض الحليب ثم البقسماط الناعم واتركيه خمس دقائق ليتماسك. في طاسة القلي ضعي الوحدات في الزيت الساخن حتى تأخذ لونًا ذهبيًا. رصي الوحدات في طبق فرن ثم رشي الجبن المبشور على الوجه واخبزي لمدة 10 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية. قدميها ساخنة مع البطاطس المحمرة والأرز الأبيض البسمتي.

طريقة عمل الكوردن بلو مع الجبن والبسطرمة