فخارة الكباب التركي في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما يعد فخاره الكباب التركي من اشهي وألذ الوجبات الرئيسية التي يحبها العديد من الناس في مصر والوطن العربي ويمكن أن يقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالجبن الموزاريلا أو أطباق الحلويات مثل بسبوسة اللوتس والاوريو ألذيذة كما يتميز فخاره الكباب التركي بالعديد من الفوائد للجسم لأنه من المؤكلات الغنية بالفيتامينات والبروتينات لاحتوائه على اللحم والخضار كمصدر للبوتين والفيتامينات المهمة للجسم ولصغار السن حيث نجمع لهم كل هذه الفوائد في شكل لذيذ وشهى . مقادير عمل فخارة الكباب التركي لحمة مقطعة مكعبات صغيره .

بصل مقطع مكعبات متوسطه الحجم .

ثوم مفروم مع 2 ملعقه صلصة .

فلفل ألوان مقطع مكعبات متوسطه الحجم .

عدد 2 حبه بطاطس وجزر مقطعه مكعبات متوسطه الحجم مع 2 حبه طماطم مكعبات صغيره .

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود وسبع بهارات وجوزة الطيب مع رشه ملح .

كوب من الماء .

2 ملعقه من السمن والزيت . مقادير عجين فخارة الكباب التركي 2 كوب من الدقيق .

ملعقه صغيره من الخميرة .

عدد 1 بيضه مفصول البياض عن الصفار .

ماء حسب الحاجة للعجين .

حبه البركة وسمسم للتزين . طريقه تحضير فخارة الكباب التركي مقادير عجين فخارة الكباب التركيطريقه تحضير فخارة الكباب التركي نحضر طاسة ونضع بها اثنان ملعقة من خليط السمنة و الزيت ونسخنهم على النار ثم نضيف عليهم فصين الثوم المفروم ثم نضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ثم نضيف البصل المفروم بعد فرمة جيدا في المفرمة ونقلبهم على النار حتى يصفر لونهم أو يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف الخضار ثم نضع التوابل كلها ثم تترك على النار لمدة نصف ساعة تقريبا . نتركها ونتجه لتحضير العجين نحضر اثنان كوب من الدقيق والماء وملعقة صغيرة من الخميرة ونبدأ بعجنها جيدا وتترك فترة لتتخمر ثم نحضر اللحمة ونضعها في طاجن فخار ونقفل الطاجن بالعجينة بعد أن تخمر لبعض الوقت ونفردها ونضع فوقها رشه من حبة بركة والسمسم على الوجه كلة .

ندخلها الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تستوى وقبل خروجها من الفرن بعشر دقائق نشعل الشواية حتى تأخذ الون الذهبي وتعطى لون وشكل للعجين جميل وشهى . مقادير عمل فخارة الكباب التركي الوسوم

فخارة الكباب التركي في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما يعد فخاره الكباب التركي من اشهي وألذ الوجبات الرئيسية التي يحبها العديد من الناس في مصر والوطن العربي ويمكن أن يقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالجبن الموزاريلا أو أطباق الحلويات مثل بسبوسة اللوتس والاوريو ألذيذة كما يتميز فخاره الكباب التركي بالعديد من الفوائد للجسم لأنه من المؤكلات الغنية بالفيتامينات والبروتينات لاحتوائه على اللحم والخضار كمصدر للبوتين والفيتامينات المهمة للجسم ولصغار السن حيث نجمع لهم كل هذه الفوائد في شكل لذيذ وشهى . مقادير عمل فخارة الكباب التركي لحمة مقطعة مكعبات صغيره .

بصل مقطع مكعبات متوسطه الحجم .

ثوم مفروم مع 2 ملعقه صلصة .

فلفل ألوان مقطع مكعبات متوسطه الحجم .

عدد 2 حبه بطاطس وجزر مقطعه مكعبات متوسطه الحجم مع 2 حبه طماطم مكعبات صغيره .

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود وسبع بهارات وجوزة الطيب مع رشه ملح .

كوب من الماء .

2 ملعقه من السمن والزيت . مقادير عجين فخارة الكباب التركي 2 كوب من الدقيق .

ملعقه صغيره من الخميرة .

عدد 1 بيضه مفصول البياض عن الصفار .

ماء حسب الحاجة للعجين .

حبه البركة وسمسم للتزين . طريقه تحضير فخارة الكباب التركي مقادير عجين فخارة الكباب التركيطريقه تحضير فخارة الكباب التركي نحضر طاسة ونضع بها اثنان ملعقة من خليط السمنة و الزيت ونسخنهم على النار ثم نضيف عليهم فصين الثوم المفروم ثم نضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ثم نضيف البصل المفروم بعد فرمة جيدا في المفرمة ونقلبهم على النار حتى يصفر لونهم أو يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف الخضار ثم نضع التوابل كلها ثم تترك على النار لمدة نصف ساعة تقريبا . نتركها ونتجه لتحضير العجين نحضر اثنان كوب من الدقيق والماء وملعقة صغيرة من الخميرة ونبدأ بعجنها جيدا وتترك فترة لتتخمر ثم نحضر اللحمة ونضعها في طاجن فخار ونقفل الطاجن بالعجينة بعد أن تخمر لبعض الوقت ونفردها ونضع فوقها رشه من حبة بركة والسمسم على الوجه كلة .

ندخلها الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تستوى وقبل خروجها من الفرن بعشر دقائق نشعل الشواية حتى تأخذ الون الذهبي وتعطى لون وشكل للعجين جميل وشهى . مقادير عمل فخارة الكباب التركي

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