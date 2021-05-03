طريقة عمل فتة الباذنجان باللحم المفروم بكل سهولة وبألذ الوصفات صحية وشهية جدا

فتة الباذنجان باللحم المفروم ، من المأكولات الشرقية الرئيسية اللذيذة والشهية والصحية المليئة بالفوائد والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة. وهي من الأكلات الشهية والمغذية والمفيدة التي يكثر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. وتتميز فتة الباذنجان باللحم المفروم بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والحديد والنشويات والكربوهيدرات والمعادن والأملاح المعدنية، فهي تعد وجبة غذائية متكاملة. كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير ويمكن لكل ست بيت تحضيرها بسهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديهم. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لمذاقها الذي لا مثيل، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة صينية الكباب بالباذنجان والاستمتاع بمذاقها الشهي والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فتة الباذنجان باللحم المفروم وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات فتة الباذنجان باللحم المفروم

تتكون فتة الباذنجان باللحم المفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والصحي والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 حبات باذنجان مقطع مكعبات صغيرة.

3 أرغفة من خبز البيتا مقطع مكعبات صغيرة أو ما يسمى بالخبز العربي (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز البيتا في المنزل بدلا من شرائه).

زيت غزير للقلي.

مقادير خلطة اللبن

3 علب زبادي.

كوب طحينة.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلث كوب ماء.

مقادير الصلصة

2 حبة بصل مفروم ناعم.

3 حبات طماطم صلصة.

2 ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ربع كوب ماء.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

القليل من الحمص المسلوق.

ملعقة كبيرة دبس الرمان.

مقادير خليط عصير الليمون

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

للتزيين

لحمة مفرومة مستوية.

القليل من الخبز المحمص.

لوز مقلي بالسمنة.

نصف كوب بقدوس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فتة الباذنجان باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: