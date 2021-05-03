طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات و السادة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكنافة هي من ألذ الحلويات الشرقية التي تتربع على عرش كل مائده في شهر رمضان الكريم يعشقها كل أفراد العائلة ولا يختلف عليها أحدا في تناولها وهي من الأطباق الرئيسية ويقدم بجانبها البسبوسة والبقلاوة وتتفنن كل سيده في طريقة تحضريها لإرضاء الجميع وفي كل عام في الشهر الفضيل تتنافس المحلات في تقديم ما هو جديد من حشوة منها بالمانجو، القشدة، النوتيلا، سادة، بالمكسرات، بالمهلبيه، والمبرومه المحشية، المانجو، السيجار، النابولسية، المج وهذا العام تتنافس المحلات بتقديم الكنافة بالرنجة الجميع يتساءل هل هي من المقبلات أم من الحلويات. طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات: طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات: المكونات كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن بلدي.

مكسرات مشكله مجروشة. مكونات الشربات: كيلو سكر ناعم.

ليمونة.

ملعقتان كبيرة عسل نحل.

كوبان ماء.

عود قرفة. طريقة تحضير الشربات: نحضر حلة عميقة ثم نضيف السكر والماء والعسل ونقلبهم جيدا.

نضيف عمود القرفة ونتركها علي نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

نعصر الليمونة عندما نحصل على القوام المناسب للشربات.

يرفع من النار ويصب بارد على الكنافة. طريقة تحضير الشربات: طريقة التحضير: يقدح السمن ليصبح سائلا.

تفرد الكنافة على طولها مسطحة.

تقطع بالطول بأحجام متساوية.

نضع قليل من السمن بطول الكنافة.

نضع كمية مناسبة من المكسرات.

نبرم الكنافة قطعة طولية.

وتقطع بالسكين بأحجام متساوية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن.

تدخل الفرن على درجه حراره 160° درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج ونسيقها بالشربات البارد.

ترص في أطباق التقديم. طريقة عمل الكنافة المبرومة السادة: طريقة عمل الكنافة المبرومة السادة: المكونات كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن بلدي. طريقة التحضير: يقدح السمن ليصبح سائلا.

تفرد الكنافة على طولها مسطحة.

تقطع بالطول بأحجام متساوية.

نضع قليل من السمن بطول الكنافة.

نبرم الكنافة قطعة طولية.

وتقطع بالسكين بأحجام متساوية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن.

تدخل الفرن على درجه حراره 160° درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج ونسيقها بالشربات البارد.

ترص في أطباق التقديم. طريقة عمل الشربات:

المكونات كيلو سكر ناعم.

ليمونة.

ملعقتان كبيرة عسل نحل.

كوبان ماء.

عود قرفة. طريقة التحضير: نحضر حلة عميقة ثم نضيف السكر والماء والعسل ونقلبهم جيدا.

نضيف عمود القرفة ونتركها على نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

نعصر الليمونة عندما نحصل على القوام المناسب للشربات.

يرفع من النار ويصب بارد على الكنافة. الوسوم

طريقة عمل الكنافة هي من ألذ الحلويات الشرقية التي تتربع على عرش كل مائده في شهر رمضان الكريم يعشقها كل أفراد العائلة ولا يختلف عليها أحدا في تناولها وهي من الأطباق الرئيسية ويقدم بجانبها البسبوسة والبقلاوة وتتفنن كل سيده في طريقة تحضريها لإرضاء الجميع وفي كل عام في الشهر الفضيل تتنافس المحلات في تقديم ما هو جديد من حشوة منها بالمانجو، القشدة، النوتيلا، سادة، بالمكسرات، بالمهلبيه، والمبرومه المحشية، المانجو، السيجار، النابولسية، المج وهذا العام تتنافس المحلات بتقديم الكنافة بالرنجة الجميع يتساءل هل هي من المقبلات أم من الحلويات. طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات: طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات: المكونات كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن بلدي.

مكسرات مشكله مجروشة. مكونات الشربات: كيلو سكر ناعم.

ليمونة.

ملعقتان كبيرة عسل نحل.

كوبان ماء.

عود قرفة. طريقة تحضير الشربات: نحضر حلة عميقة ثم نضيف السكر والماء والعسل ونقلبهم جيدا.

نضيف عمود القرفة ونتركها علي نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

نعصر الليمونة عندما نحصل على القوام المناسب للشربات.

يرفع من النار ويصب بارد على الكنافة. طريقة تحضير الشربات: طريقة التحضير: يقدح السمن ليصبح سائلا.

تفرد الكنافة على طولها مسطحة.

تقطع بالطول بأحجام متساوية.

نضع قليل من السمن بطول الكنافة.

نضع كمية مناسبة من المكسرات.

نبرم الكنافة قطعة طولية.

وتقطع بالسكين بأحجام متساوية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن.

تدخل الفرن على درجه حراره 160° درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج ونسيقها بالشربات البارد.

ترص في أطباق التقديم. طريقة عمل الكنافة المبرومة السادة: طريقة عمل الكنافة المبرومة السادة: المكونات كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن بلدي. طريقة التحضير: يقدح السمن ليصبح سائلا.

تفرد الكنافة على طولها مسطحة.

تقطع بالطول بأحجام متساوية.

نضع قليل من السمن بطول الكنافة.

نبرم الكنافة قطعة طولية.

وتقطع بالسكين بأحجام متساوية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن.

تدخل الفرن على درجه حراره 160° درجه لمدة نصف ساعة.

نخرج ونسيقها بالشربات البارد.

ترص في أطباق التقديم. طريقة عمل الشربات:

المكونات كيلو سكر ناعم.

ليمونة.

ملعقتان كبيرة عسل نحل.

كوبان ماء.

عود قرفة. طريقة التحضير: نحضر حلة عميقة ثم نضيف السكر والماء والعسل ونقلبهم جيدا.

نضيف عمود القرفة ونتركها على نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

نعصر الليمونة عندما نحصل على القوام المناسب للشربات.

يرفع من النار ويصب بارد على الكنافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة المبرومة بالمكسرات و السادة بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.