أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر قبل العيد بأقل تكلفة واقوى نتيجة

أقوى كيراتين طبيعي هو من أكثر ما تبحث عنه السيدات في تلك الفترة من الزمن، وذلك للاستعداد لدخول العيد ليظهروا بأجمل مظهر فيحرصن على تجديد المظهر الخاص بهم من خلال فرد الشعر سواء بمنتجات تجميلية منتشرة بالأسواق والتي تكلفتها باهظة الثمن بنسبة كبيرة، وربما تكون غير آمنة على شعرك على الرغم من فعالية الكثير منها على الشعر حيث تقوم بفرد الشعر بشكل سحري إلا أن كثرت التحذيرات من استخدام تلك المنتجات على الشعر بسبب ما تسببه من أضرار على فروة الرأس، حيث يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر وحدوث إلتهابات في فروة رأسك، وقد يحدث تقصف وجفاف للشعر على أثر الإفراط في استخدام تلك المنتجات، ولذلك ينصح دائما حتى عند شراء تلك المنتجات بأن تكون أقرب للمنتجات الطبيعية وهو ما تلجأ له معظم الماركات الشهيرة في الآونة الأخيرة.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر أعشاب طبيعية لعمل أقوى كيراتين طبيعي

هناك بعض الأعشاب التي يمكن استخدامها لعمل الكيراتين الطبيعي في المنزل، ومن بين تلك المكونات ما يلي، حيث سنحتاج إلى:

5 ملاعق كبيرة من الزعتر أو إكليل الجبل أو الخزامي.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل.

ويتم غلي الأعشاب في الماء لمدة نصف ساعة، ثم نضيف الخل بعدها ويتم التقليب جيدا، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو ومن ثم استخدام المزيج على الشعر، وتركه لمدة عشر دقائق على الشعر مع تغطيته.

ماسك الموز بالبيض والعسل للشعر

يمكن استخدام مقدار بيضتان وموزة مستوية، وثلاثة ملاعق من العسل، ويتم مزج كلا من المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق ويفضل أن تضرب بالخلاط، ويمكن إضافة إليه أي نوع من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي مثل زيت الزيتون وزيت السمسم.

وقبل البدء قومي بغسل شعرك جيدا، وتمشيطه ثم البدء في وضع الخليط عليه مع الاستمرار في التمشيط في تلك الأثناء، ويترك المزيج على الشعر بعدها لمدة ساعتين مع ضرورة أن يغطى بالكيس البلاستيكي أو البونيه، مع العمل على تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع لحين الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لشعرك.