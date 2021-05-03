طريقة عمل بسكوت الشاي السادة المقرمش للعيد بمعاير مضبوطة مثل الجاهز

يعد بسكوت الشاي السادة ، من أنواع المخبوزات الهش التي تقدم دائما في الأعياد والمناسبات، وهو يتمتع بقوامه الهش ومقاديره المضبوطة، التي تجعل طعمه وشكل ورائحة تختلف عن باقي انواع المخبوزات الأخرى، يحتوي البسكوت على بعض المكونات مثل البيض، والحليب الذي يمد جسم الأنسان بالطاقة ويساعد على بناء جسم الأطفال، ويحسن من مستوي البروتينات في الجسم، وكثير من الناس يفضلون تناوله مثل المقرمشات، أو بجانب كوب من الشاي أو الحليب، يوجد للبسكوت أنواع عديدة ، مثل بسكوت البرتقال، وبسكوت النشادر وهو المفضل في الأعياد، وبسكوت القهوة وأنواع أخرى كثيرة، سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الشاي السادة المقرمش للعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات بسكوت الشاي السادة

سوف نتعرف على مكونات البسكوت من خلال هذا المقال وهى كما يلي:-

كيلو من السمنة المذابة في درجة حرارة الغرفة. 2 كوب من السكر البودرة. 10 بيضات. 5 أكياس من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من النشادر. كيلو من الدقيق المخصص للحلويات. ملعقة كبيرة من الخل. ذرة صغيرة من الملح. نصف كيلو من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي السادة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع البيض والفانيليا، ونخفقهم مع بعض بواسطة المضرب الكهربائي

بعدها نقوم بإضافة السكر، وسمنة، والخل، والملح، والحليب ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط أبيض مثل الكريمة.

بعد ذلك نضيف البيكنج وبودر، والدقيق، والنشادر، ونخلطهم مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نحضر قمع الحلواني أو ماكينة البسكوت ونضع العجين داخلها ونقوم بتشكلها على شكل أصابع أو دوائر.

نحضر صينية مدهونة ونرص عليها أصابع البسكوت وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تنضج ويتحمر لونها ويصبح ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ثم نقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل البسكوت بالمنزل

البسكوت من المخبوزات الهشة التي يجب تحضيرها بكل دقة لذلك سوف نقدم بعض النصائح البسيطة لعمل البسكوت بالمنزل وهى كما يلي:-

يجب تسخين الفرن جيدًا قبل وضع البسكوت داخلها حتى لا تعمل على امتصاصه ويصبح ناشف. وضع كمية النشادر بدقة لأنها تعطي رائحة نفاذة غير مرغوب فيها. يجب أن تكون المعاير في غاية الدقة عند تحضير البسكوت. عدم العجن أكثر من اللازم حتى لا تتماسك العجينة وتصبح ناشفة ويصعب تشكيلها. وضع ملعق كبيرة من الخل تزيل ظفارة البيض بشكل كبير وتساعد على أن يبقي قوام البسكوت هش وخفيف.

فوائد البسكوت لجسم

توجد بعض الفوائد الصحية للبسكوت سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-