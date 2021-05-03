ثلاث طرق لعمل بسكويت العيد الهش المقرمش في البيت بخطوات بسيطة وسهلة مثل المحلات

ثلاث طرق لعمل بسكويت العيد، من أشهر مخبوزات العيد، حيث أنه من المخبوزات الغربية، ويتميز بالنكهات المميزة والكثيرة مثل نكهة البرتقال وجوز الهند والشيكولاته والليمون والقرفة والنشادر والكاكاو والتمر، وغيرها من النكهات المميزة، ويمكن أن يقدم ساده أو محشو بأي حشوة مفضلة، ويتم تقديمه أثناء الفطار مع الشاي أو القهوة أو العصير المفضل، ومعنى كلمة بسكويت أنه يخبز مرتين في القاموس اللاتيني أو اللغة الفرنسية، أما في اللغة الإيطالية فتعني كلمة بسكويت أنها نوع من أنواع الكعك الصغير أو المقرمشات الهشة الخفيفة.

ثلاث طرق لعمل بسكويت العيد

يوجد كثير من الطرق والنكهات المميزة للبسكويت التي يبحث عنها المجتمع العربي والإسلامي بقرب حلول عيد الفطر المبارك ولذلك سوف نقدم لكم ثلاث طرق من أشهر وأطعم أنواع البسكويت.

بسكويت البرتقال

أولاً المقادير:

5 كيلو من دقيق المخبوزات.

2 كيلو من الزبدة وممكن نزود كوب زبدة.

2 كيلو سكر ناعم وممكن نقلل شوية.

ربع كيلو من اللبن.

3 كيس من عصير البرتقال البودر أو ريحة برتقال.

ملعقة فانيليا.

15 بيضة وممكن نزود واحدة.

2 باكو بيكينج بودر.

كوب جوز هند.

ثانياً الطريقة:

يتم ضرب الزبدة في السكر جيداً حتى تصير كريمي.

يتم إضافة البيض تدريجياً.

يتم إضافة العصير والفانيليا.

يتم الضرب جيداً حتى تصير قوامها كريمي.

يتم إضافة اللبن تدريجياً حتى تصير كريمة سائلة.

يتم إضافة البكينج بودر على الدقيق ونقلبهم جيداً مع بعض.

ننزل بخليط الدقيق على الخليط السائل واحدة واحدة حتى نحصل على القوام المطلوب.

لو العجينة طلعت جامدة شوية ممكن نضيف شوية لبن.

نترك العجينة ربع ساعة ترتاح.

نبدأ في تشكيلها ونتركها ترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ لون ذهبي.

بسكويت النشادر

أولاً المقادير:

2 كيلو من دقيق المخبوزات.

كيلو زبدة باردة.

500 جرام سكر بودر.

200 ملي من اللبن.

2 ملعقة صغير نشادر.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

5 بيض.

فانيليا.

ثانياً الطريقة:

يتم خفق الزبدة مع السكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم إضافة البيض مع الفانيليا ويتم الخفق لمدة خمس دقائق.

يتم خلط النشادر مع الحليب، لابد من حدوث فوران بسيط للتأكد من أن النشادر صالحة.

يتم إضافة الحليب ويتم الخفق جيداً.

ويضاف الدقيق المخلوط بالبيكينج بودر بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يشكل البسكويت بالماكينة.

يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريباً.

يترك في صواني الخبز حتى يبرد تماماً ثم يقدم بألف هنا.

بسكويت الفرنساوي أو ما يعرف بكيس الحلواني

أولاً المقادير:

كيلو دقيق.

600 جرام زبدة.

5 بيض.

400 جرام سكر.

200 جرام لبن.

فانيليا.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة برتقال بودر أو ريحة برتقال.

كيس بيكينج بودر.

ثانياً الطريقة: