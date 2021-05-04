سر نجاح طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن مثل كفتة الحاتي

طريقة عمل الكفتة المشوية من أكثر الأكلات التي تقوم ست البيت بالبحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات المفضلة لدي أشخاص كثيرين، خاصة وأنها أخف علي المعدة بالنسبة للصائمين، والذين يبحثون عن الأكلات الدايت، وهي أسرع في الهضم من بقية أنواع أكلات اللحوم الأخري، كما أن اللحمة المشوية تفقد الكثير من الدهون عند الشوي، وهو ما يؤدي إلي جعلها أكثر فائدة. مكونات عمل الكفتة المشوية كيلو لحمه مفرومة

حبة بصلة تكون مبشورة ومصفاة من الماء

حبة طماطم تكون مبشورة بدون بذرها

ملعقتان من البقسماط

السبع بهارات أو بهارات اللحمة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

فلفل اسود

ملح طريقه تحضير الكفتة المشوية نبدأ أولاً بإحضار بوله وتكون هذه البوله متوسطه الحجم ثم نضع البصل المبشور ونضع معها الطماطم المبشور ثم نضيف البهارات السبعة ونضع معها الفلفل الأسود والملح والبيكنج بودر والبقدونس المفروم ونضع اللحم المفروم ونقوم بخلطهم جيداً حتي يمتزجوا، وبعد ذلك نضعها كما هي في الثلاجة لبضع دقائق حتي تكون سهل التشكيل نقوم بإحضار صنية ونبدأ في تشكيل الكفتة علي أسياخ أو عيدان الشيش طاووق أو ملعقة ونقوم برصها في الصنية ثم نقوم بوضع هذه الصنية داخل الفرن علي الرف الوسط أو الشبكة ويمكن نغلف الصنية بورق فويل ونتركها حتى تستوي يمكن أن نضغ قطعة فحم علي البوتاجاز حتي تسخن بشدة ثم نضع قطعة الفحم المشتعلة في ورقة فويل صغيرة ثم نضع عليها الزيت بعد ذلك نضع الفحم فوق صنية الكفتة، ونغطيها لمدة دقائق حيث سنجد الكفتة أصبحت برائحة الكفتة المشوية علي الفحم بعد ذلك نقوم بتقديم الكفتة ساخنه ويمكن أن نقدم معها سلطه الطحينة أو أرز أو مكرونه. مكونات عمل الكفتة المشويةطريقه تحضير الكفتة المشوية الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية من أكثر الأكلات التي تقوم ست البيت بالبحث عنها عبر الإنترنت، حيث أنها من الأكلات المفضلة لدي أشخاص كثيرين، خاصة وأنها أخف علي المعدة بالنسبة للصائمين، والذين يبحثون عن الأكلات الدايت، وهي أسرع في الهضم من بقية أنواع أكلات اللحوم الأخري، كما أن اللحمة المشوية تفقد الكثير من الدهون عند الشوي، وهو ما يؤدي إلي جعلها أكثر فائدة. مكونات عمل الكفتة المشوية كيلو لحمه مفرومة

حبة بصلة تكون مبشورة ومصفاة من الماء

حبة طماطم تكون مبشورة بدون بذرها

ملعقتان من البقسماط

السبع بهارات أو بهارات اللحمة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

فلفل اسود

ملح طريقه تحضير الكفتة المشوية نبدأ أولاً بإحضار بوله وتكون هذه البوله متوسطه الحجم ثم نضع البصل المبشور ونضع معها الطماطم المبشور ثم نضيف البهارات السبعة ونضع معها الفلفل الأسود والملح والبيكنج بودر والبقدونس المفروم ونضع اللحم المفروم ونقوم بخلطهم جيداً حتي يمتزجوا، وبعد ذلك نضعها كما هي في الثلاجة لبضع دقائق حتي تكون سهل التشكيل نقوم بإحضار صنية ونبدأ في تشكيل الكفتة علي أسياخ أو عيدان الشيش طاووق أو ملعقة ونقوم برصها في الصنية ثم نقوم بوضع هذه الصنية داخل الفرن علي الرف الوسط أو الشبكة ويمكن نغلف الصنية بورق فويل ونتركها حتى تستوي يمكن أن نضغ قطعة فحم علي البوتاجاز حتي تسخن بشدة ثم نضع قطعة الفحم المشتعلة في ورقة فويل صغيرة ثم نضع عليها الزيت بعد ذلك نضع الفحم فوق صنية الكفتة، ونغطيها لمدة دقائق حيث سنجد الكفتة أصبحت برائحة الكفتة المشوية علي الفحم بعد ذلك نقوم بتقديم الكفتة ساخنه ويمكن أن نقدم معها سلطه الطحينة أو أرز أو مكرونه. مكونات عمل الكفتة المشويةطريقه تحضير الكفتة المشوية

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