طريقة تحضير حلوي القشد الملكي الجبارة

طريقة تحضير حلوي القشد الملكي، يعد القشد الملكي أحد أنواع الحلويات الشهية والمعروفة في المملكة العربية السعودية، كما يكثر الإقدام على عملها في فصل الشتاء، وذلك لأن بها نسبة عالية من السعرات الحرارية، وأهم مقاديرها هو التمر، وتوجد طرق عديدة لإعدادها وفقا لما يحتاجه كل شخص، لذا سنعرض في هذا المقال طريقة عمل القشد الملكي. طريقة تحضير حلوي القشد الملكي طريقة تحضير حلوي القشد الملكي المقادير ٣ كؤوس من الدقيق.

مكعبين من الزبدة.

كوب من الحليب الرائب.

٢ كأس من التمر خالي النوى. طريقة التحضير يوضع إناء به الزبدة فوق النار إلى تمام الذوبان.

يضاف الدقيق ويقلب مع الزبدة إلى أن يصفر لونه قليلا، وبعدها يضاف التمر ويخلط بشكل جيد مع الزبدة والدقيق.

يضاف اللبن الرائب وتحرك جميع المقادير إلى أن تمتزج.

يرفع الخليط من على النار، ويقدم القشد الملكي بألف هنا. طريقة تحضير القشد بالبسكويت طريقة تحضير القشد بالبسكويت المقادير ٢ كوب من التمر خالي النوى.

كمية من البسكويت السادة.

نصف كأس من الزيت أو الزبدة.

١٠٠ جرام من القشدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة من الهال الناعم.

مقدار من السمسم. طريقة التحضير يخلط التمر خالي النوى بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن يصير ناعما.

يوضع إناء على النار به زبدة، ثم يضاف البسكويت المقطع ويحرك بشكل جيد.

يضاف التمر المفروم والقرفة والسمسم مع التحريك الجيد إلى تمام التجانس.

يرفع القشد بالبسكويت من على النار، ثم يقدم طازجا بألف هنا. طريقة عمل القشد بالزبادي طريقة عمل القشد بالزبادي المقادير كأس ونصف من التمر خالي النوى.

نصف مكعب زبدة.

نصف كأس زبادي.

نصف كأس من الدقيق. طريقة التحضير يوضع الدقيق والزبدة في إناء فوق النار، ويتم التقليب قليلا.

يضاف التمر ويحرك مع المقادير الأخرى، ثم تضاف الزبادي وتخلط مع المزيج.

يوضع القشد بالزبادي في طبق التقديم بعد أن يرفع عن النار مباشرةً، ويقدم ساخنا. طريقة تحضير القشد بالسميد طريقة تحضير القشد بالسميد المقادير كأس وربع من اللبن البودرة.

كوب إلا ربع من دقيق السميد.

١٠٠ جرام من القشدة.

٧٥ جرام من الزبدة. طريقة التحضير يوضع إناء على النار به السميد واللبن البودرة ويتم تحريكهم، ثم تضاف الزبدة وتخلط مع السميد واللبن إلى تمام الذوبان.

تضاف القشدة وتمزج مع المقادير المتبقية، بعدها يضاف التمر ويحرك حتى يمتزج مع المقادير.

يرفع القشد بالسميد من فوق النار ويقدم طازجا بألف هنا. الوسوم

طريقة تحضير حلوي القشد الملكي، يعد القشد الملكي أحد أنواع الحلويات الشهية والمعروفة في المملكة العربية السعودية، كما يكثر الإقدام على عملها في فصل الشتاء، وذلك لأن بها نسبة عالية من السعرات الحرارية، وأهم مقاديرها هو التمر، وتوجد طرق عديدة لإعدادها وفقا لما يحتاجه كل شخص، لذا سنعرض في هذا المقال طريقة عمل القشد الملكي. طريقة تحضير حلوي القشد الملكي طريقة تحضير حلوي القشد الملكي المقادير ٣ كؤوس من الدقيق.

مكعبين من الزبدة.

كوب من الحليب الرائب.

٢ كأس من التمر خالي النوى. طريقة التحضير يوضع إناء به الزبدة فوق النار إلى تمام الذوبان.

يضاف الدقيق ويقلب مع الزبدة إلى أن يصفر لونه قليلا، وبعدها يضاف التمر ويخلط بشكل جيد مع الزبدة والدقيق.

يضاف اللبن الرائب وتحرك جميع المقادير إلى أن تمتزج.

يرفع الخليط من على النار، ويقدم القشد الملكي بألف هنا. طريقة تحضير القشد بالبسكويت طريقة تحضير القشد بالبسكويت المقادير ٢ كوب من التمر خالي النوى.

كمية من البسكويت السادة.

نصف كأس من الزيت أو الزبدة.

١٠٠ جرام من القشدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة من الهال الناعم.

مقدار من السمسم. طريقة التحضير يخلط التمر خالي النوى بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن يصير ناعما.

يوضع إناء على النار به زبدة، ثم يضاف البسكويت المقطع ويحرك بشكل جيد.

يضاف التمر المفروم والقرفة والسمسم مع التحريك الجيد إلى تمام التجانس.

يرفع القشد بالبسكويت من على النار، ثم يقدم طازجا بألف هنا. طريقة عمل القشد بالزبادي طريقة عمل القشد بالزبادي المقادير كأس ونصف من التمر خالي النوى.

نصف مكعب زبدة.

نصف كأس زبادي.

نصف كأس من الدقيق. طريقة التحضير يوضع الدقيق والزبدة في إناء فوق النار، ويتم التقليب قليلا.

يضاف التمر ويحرك مع المقادير الأخرى، ثم تضاف الزبادي وتخلط مع المزيج.

يوضع القشد بالزبادي في طبق التقديم بعد أن يرفع عن النار مباشرةً، ويقدم ساخنا. طريقة تحضير القشد بالسميد طريقة تحضير القشد بالسميد المقادير كأس وربع من اللبن البودرة.

كوب إلا ربع من دقيق السميد.

١٠٠ جرام من القشدة.

٧٥ جرام من الزبدة. طريقة التحضير يوضع إناء على النار به السميد واللبن البودرة ويتم تحريكهم، ثم تضاف الزبدة وتخلط مع السميد واللبن إلى تمام الذوبان.

تضاف القشدة وتمزج مع المقادير المتبقية، بعدها يضاف التمر ويحرك حتى يمتزج مع المقادير.

يرفع القشد بالسميد من فوق النار ويقدم طازجا بألف هنا.

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