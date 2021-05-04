طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون لحم، يعتبر المطبق من الوجبات الخفيفة التي لا يتم الاعتماد عليها كطبق رئيسي على سفرة الطعام، ولكنها شهية ولذيذة، وقد صارت مؤخرا ضمن قائمة الأكلات السعودية، كما يتم طهيها بطرق متعددة تبعا للبلد التي تقدم بها، والآن سنتعرف سويا على طريقة عمل المطبق بالبيض بدون لحم. طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون اللحم طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون اللحم مقادير المطبق شرائح سمبوسة.

بصل مفروم (٣بصلات).

بيض (٣).

أربعة كؤوس من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من الكراث المقطع صغير.

حبة فلفل أخضر رومي ( مفرومة). طريقة التحضير يوضع إناء به زيت على النار، ثم يضاف البصل، وبعدها البيض ويقلب مع البصل

يضاف الكراث والفلفل الرومي، ثم يضاف الملح وتحرك كافة المقادير.

توضع شريحتين من السمبوسةعلى شكل علامة الزائد، ثم توضع الحشوة ويتم غلق نهايتي الشريحتين ليصبح على هيئة مربع.

يحمر المطبق في الزيت بعد أن يتم تسخينه. طريقة عمل المطبق باللحم المفروم طريقة عمل المطبق باللحم المفروم مكونات عجينة المطبق ثلاثة أكواب من الدقيق.

١٠٠ جرام من الزيت.

كأس من الماء الفاتر.

رشة ملح. مكونات حشوة المطبق بصلة مفرومة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

ثوم مفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة من الفلفل الحامي.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

حبة طماطم مفرومة.

أربع بيضات.

كأس من البص الأخضر المفروم.

ملعقتين من الجبن الكريمي.

ملعقة من الملح. طريقة التحضير يوضع زيت الطعام والماء الفاتر والملح والدقيق في إناء وتمزج المقادير جيدا.

تقسم العجينة على شكل كور بحجم واحد، ثم ترص الكور في قالب مدهون بزيت الطعام، وتترك جانبا كي ترتاح.

يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف البصل وبعدها الثوم واللحم المفروم.

تضاف الكزبرة الناعمة والكمون والفلفل الحامي والفلفل الأسود والطماطم.

يضاف البيض والبصل الأخضر والجبن والملح، وتقلب المقادير جيدا.

تفرد العجينة لتكون خفيفة جدا، ثم يوضع الحشو في منتصف العجينة، وتثنى العجينة على الحشوة.

يوضع قالب المطبق داخل الفرن.

بعد تمام النضج يقدم ساخنا. الوسوم

طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون لحم، يعتبر المطبق من الوجبات الخفيفة التي لا يتم الاعتماد عليها كطبق رئيسي على سفرة الطعام، ولكنها شهية ولذيذة، وقد صارت مؤخرا ضمن قائمة الأكلات السعودية، كما يتم طهيها بطرق متعددة تبعا للبلد التي تقدم بها، والآن سنتعرف سويا على طريقة عمل المطبق بالبيض بدون لحم. طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون اللحم طريقة سريعة لعمل المطبق بالبيض بدون اللحم مقادير المطبق شرائح سمبوسة.

بصل مفروم (٣بصلات).

بيض (٣).

أربعة كؤوس من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من الكراث المقطع صغير.

حبة فلفل أخضر رومي ( مفرومة). طريقة التحضير يوضع إناء به زيت على النار، ثم يضاف البصل، وبعدها البيض ويقلب مع البصل

يضاف الكراث والفلفل الرومي، ثم يضاف الملح وتحرك كافة المقادير.

توضع شريحتين من السمبوسةعلى شكل علامة الزائد، ثم توضع الحشوة ويتم غلق نهايتي الشريحتين ليصبح على هيئة مربع.

يحمر المطبق في الزيت بعد أن يتم تسخينه. طريقة عمل المطبق باللحم المفروم طريقة عمل المطبق باللحم المفروم مكونات عجينة المطبق ثلاثة أكواب من الدقيق.

١٠٠ جرام من الزيت.

كأس من الماء الفاتر.

رشة ملح. مكونات حشوة المطبق بصلة مفرومة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

ثوم مفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة من الفلفل الحامي.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

حبة طماطم مفرومة.

أربع بيضات.

كأس من البص الأخضر المفروم.

ملعقتين من الجبن الكريمي.

ملعقة من الملح. طريقة التحضير يوضع زيت الطعام والماء الفاتر والملح والدقيق في إناء وتمزج المقادير جيدا.

تقسم العجينة على شكل كور بحجم واحد، ثم ترص الكور في قالب مدهون بزيت الطعام، وتترك جانبا كي ترتاح.

يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف البصل وبعدها الثوم واللحم المفروم.

تضاف الكزبرة الناعمة والكمون والفلفل الحامي والفلفل الأسود والطماطم.

يضاف البيض والبصل الأخضر والجبن والملح، وتقلب المقادير جيدا.

تفرد العجينة لتكون خفيفة جدا، ثم يوضع الحشو في منتصف العجينة، وتثنى العجينة على الحشوة.

يوضع قالب المطبق داخل الفرن.

بعد تمام النضج يقدم ساخنا.

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