 طريقة عمل كعك العيد بالتمر بكل سهولة في المنزل

طريقة عمل كعك العيد بالتمر، يعتبر كعك العيد بالتمر هو نوع مميز يفضله الكثيرون أثناء العيد، فضلا عن تناوله في باقي أيام السنة بالنسبة لمختلف الفئات والأعمار، فتناول الكعك اللذيذ لا يقتصر على أيام العيد فقط،وفي مقالنا هذا سنتعرف على طريقة عمل كعك العيد بالتمر بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل كعك العيد بالتمر مقادير العجينة ١٠٠٠ جرام من الدقيق.

كوبان من السمن.

ملعقة من الخميرة.

خمس ملاعق من السمسم.

ملعقة صغيرة من السكر.

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللبن الفاتر. مقادير الحشوة ثلاثة كؤوس من بلح العجوة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة سمن. مقادير تحلية الكعك ملعقة من النشا.

٣ أكواب من السكر الناعم.

٣ ملاعق من الكريم شانتيه. طريقة تحضير كعك العيد بالتمر توضع مكونات الحشوة في وعاء على نار هادئة لتمتزج المكونات، ثم تترك جانبا لتهدأ.

ينخل الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم يوضع عليهم الخميرة والسكر واللبن، ويتم مزج المكونات وتغطيته ليمتزج.

يسخن السمن، وبعد أن يهدأ يصب على مزيج الدقيق.

يخلط المزيج مع السمن إلى تمام تشرب السمن.

يضاف مزيج اللبن والخميرة على الدقيق مع العجن المستمر.

تشكل العجوة قطع طولية.

توضع كل قطعة عجوة داخل قطعة صغيرة من العجين، وبعدها تغلق العجين وتشكل بالشكل المفضل.

يرص الكعك في قالب ويوضع في فرن متوسط الحرارة، بعد أن تنضج وتبرد يضاف إليها مكونات التحلية وبألف هنا. طريقة تحضير كعك العيد بالشوكولاتة والتمر مقادير العجينة كأس من الدقيق.

كمية من السميد المطحون.

كأس من ماء الزهر.

كمية من السمن.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر البودرة. مقادير الحشو كأس من الشوكولاتة المقطعة.

٢٥٠ جرام من التمر المحلي.

١٠ جرام من الهال الناعم. طريقة التحضير أولا: عمل العجينة يمزج الدقيق والسميد واللبن والسكر والسمن والمحلب جيدا، مع التقليب المستمر إلى أن تمتزج كافة المكونات.

يضاف مقدار ماء الزهر فوق العجينة، ثم تعجن مرة أخرى لكي تصير طرية، وتترك جانبا بعض الوقت. ثانيا: عمل الحشو تمزج مكونات الحشوة مع بعضها جيدا.

تشكل العجينة على شكل كور صغيرة، وتنقر داخل كل كرة حفرة صغيرة من المنتصف.

يوضعمزيج التمر والشوكولاتة في الحفرة وتغلق كرة العجين على ذلك.

يرص الكعك في قالب مغلف بالزبدة ومفروش بورق زبدة.

ندخل القالب في فرن ساخن لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد أن ينضج الكعك ويصل إلى اللون الذهبي نخرجه من الفرن وينثر على وجهه سكر ناعم. طريقة عمل كعك العيد بالتمر مقادير العجينةطريقة تحضير كعك العيد بالشوكولاتة والتمرطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل كعك العيد بالتمر، يعتبر كعك العيد بالتمر هو نوع مميز يفضله الكثيرون أثناء العيد، فضلا عن تناوله في باقي أيام السنة بالنسبة لمختلف الفئات والأعمار، فتناول الكعك اللذيذ لا يقتصر على أيام العيد فقط،وفي مقالنا هذا سنتعرف على طريقة عمل كعك العيد بالتمر بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل كعك العيد بالتمر مقادير العجينة ١٠٠٠ جرام من الدقيق.

كوبان من السمن.

ملعقة من الخميرة.

خمس ملاعق من السمسم.

ملعقة صغيرة من السكر.

القليل من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللبن الفاتر. مقادير الحشوة ثلاثة كؤوس من بلح العجوة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة سمن. مقادير تحلية الكعك ملعقة من النشا.

٣ أكواب من السكر الناعم.

٣ ملاعق من الكريم شانتيه. طريقة تحضير كعك العيد بالتمر توضع مكونات الحشوة في وعاء على نار هادئة لتمتزج المكونات، ثم تترك جانبا لتهدأ.

ينخل الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم يوضع عليهم الخميرة والسكر واللبن، ويتم مزج المكونات وتغطيته ليمتزج.

يسخن السمن، وبعد أن يهدأ يصب على مزيج الدقيق.

يخلط المزيج مع السمن إلى تمام تشرب السمن.

يضاف مزيج اللبن والخميرة على الدقيق مع العجن المستمر.

تشكل العجوة قطع طولية.

توضع كل قطعة عجوة داخل قطعة صغيرة من العجين، وبعدها تغلق العجين وتشكل بالشكل المفضل.

يرص الكعك في قالب ويوضع في فرن متوسط الحرارة، بعد أن تنضج وتبرد يضاف إليها مكونات التحلية وبألف هنا. طريقة تحضير كعك العيد بالشوكولاتة والتمر مقادير العجينة كأس من الدقيق.

كمية من السميد المطحون.

كأس من ماء الزهر.

كمية من السمن.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر البودرة. مقادير الحشو كأس من الشوكولاتة المقطعة.

٢٥٠ جرام من التمر المحلي.

١٠ جرام من الهال الناعم. طريقة التحضير أولا: عمل العجينة يمزج الدقيق والسميد واللبن والسكر والسمن والمحلب جيدا، مع التقليب المستمر إلى أن تمتزج كافة المكونات.

يضاف مقدار ماء الزهر فوق العجينة، ثم تعجن مرة أخرى لكي تصير طرية، وتترك جانبا بعض الوقت. ثانيا: عمل الحشو تمزج مكونات الحشوة مع بعضها جيدا.

تشكل العجينة على شكل كور صغيرة، وتنقر داخل كل كرة حفرة صغيرة من المنتصف.

يوضعمزيج التمر والشوكولاتة في الحفرة وتغلق كرة العجين على ذلك.

يرص الكعك في قالب مغلف بالزبدة ومفروش بورق زبدة.

ندخل القالب في فرن ساخن لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد أن ينضج الكعك ويصل إلى اللون الذهبي نخرجه من الفرن وينثر على وجهه سكر ناعم. طريقة عمل كعك العيد بالتمر مقادير العجينةطريقة تحضير كعك العيد بالشوكولاتة والتمرطريقة التحضير

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