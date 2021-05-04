اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في العيد بياض دائم ومن أول استخدام

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، تبيض الجسم هو حلم كل فتاة وسيدة حيث يتعرض الجسم إلى البقع الذاكنة والاسمرار مع مرور الوقت بفضل العوامل الجوية والبيئية واستخدام مستحضرات تجميل غير صحية، تلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام المواد الطبيعية من أجل تفتيح لون البشرة والحصول على لون موحد للجسم بأكمله وهذا هو الصواب الاعتماد على المواد الطبيعية والبعد التام عن المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية تساعد على المدى البعيد إلحاق الضرر بالجسم.

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في العيد

إن السكر من المواد الطبيعية الفعالة والآمنة لجميع أنواع البشرة يساعد السكر على التخلص التام من الخلايا الميتة العالقة بالوجه والجسم، وهو آمن تمامُا لكافة المناطق في الجسم سواء المنطقة الحساسة أو بشرة الوجه ولتحضير الوصفة سوف نحتاج إلى الآتي:

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

سوف نقوم بخلط المكونات معًا حتى نحصل على سكراب للجسم.

نغسل الجسم بالماء ونتركه مبلل.

نضع اسكراب السكر على الجسم.

ندلك الجسم بالمقشر الطبيعي لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ننفذ تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على جسم أبيض وناعم.

طريقة تحضير واستخدام الوصفةأفضل كريم لتوحيد لون الوجه بالنشا

النشا أو الكورن فلور من المواد الطبيعية الفعالة في تبيض الجسم والمناطق الحساسة وآمن جدًا لجميع أنواع البشرة ويعطي نتائج مرضية ومن أجل تحضير الوصفة سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا+ ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وإذا كانت البشرة حساسة نقوم باستبدال ملعقتين عصير الليمون بملعقتين من ماء الورد وسوف تعطي نفس النتيجة، نقوم بخلط المكونات ونضعها على الجسم أو البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة، نغسل الوجه أو الجسم بالماء الفاتر ونكرر الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع.

القهوة لتفتيح الوجه والجسم

الكثير منا يجهل أهمية القهوة في تفتيح لون البشرة والتخلص من مشاكل البشرة المتعددة، حيث إن القهوة تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتشد ترهلات الجلد وتحافظ على نضارة البشرة وكل ما عليكي القيام به هو بعد أن تنتهي من تناول فنجان القهوة الخاص بكي قومي بأخذ البن المتبقي في قاع الكوب وضيفي إليه ربع ملعقة من الكركم وملعقة ماء ورد وضعي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.