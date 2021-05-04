طريقة عمل البسكويت الهش الناعم بالمنزل بأسرار أشهر حلوانية بالمقادير والخطوات

طريقة عمل البسكويت الهش الناعم , البسكويت من أحب أنواع الحلويات على قلوب الكثير منا، أطفال أو كبار، وهو أيضًا من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها مع حلويات العيد، ويمكن تحضيره بأشكال مختلفة، مثل بسكويت البرتقال، بسكويت الفانيليا، الشوكولاتة، الينسون، النشادر، وغيرها من أنواع البسكويت، التي من السهل تحضيرها في البيت بكل سهولة، لذا إذا كنت ترغبين معرفة طريقة عمل البسكويت بالمنزل، تابعي معنا هذه الطريقة واحصلي على أقوى طعم للبسكويت.

طريقة عمل البسكويت الهش والناعم

لعمل وصفة البسكويت الهش الناعم في عيد الفطر المبارك بطريقة ناجحة لابد من إعداد المكونات التالية:-

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوبان ونصف من السكر البودرة.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة ممسوحة من النشادر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

احضري وعاء عميق وضعي به الزبدة واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونها فاتح جدًا مثل الكريمة. اضيفي لها السكر البودرة مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المكونين متجانسين تمامًا. أضيفي بيضة واحدة مع الفانيليا مع الخفق المستمر ثم أضيفي البيض تلو الأخرى مع الخفق. ضعي في وعاء آخر الدقيق + النشا + البيكنج بودر + رشة ملح، وامزج جيدًا. وفي كوب الحليب ضعي النشادر وامزجي أيضًا. ثم اسكبي كلًا من خليط الدقيق وخليط الحليب بالتناوب حتى تنتهي من كل الكمية التي لديك. اخفقي بالملعقة وليس بالمضرب حتى لا يصبح جاف، ثم ضعي خليط البسكويت في كيس الحلواني. شكلي البسكويت وضعيه في الصينية ثم ادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح باللون الذهبي وناضج تمامًا.

طريقة التحضير