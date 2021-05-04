بدون شوكولاتة عملت احلي صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات والحلويات

صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات والحلويات، صوص الشكولاتة من الأشياء التي تدخل في أغلبية تزين وصناعة الحلويات لذلك لا غنى عنها عند تحضير الحلويات وبدلًا من شرائها فهي مكلفة يمكننا تجهيزها في المنزل بمكونات اقتصادية وطرق سهلة وسريعة جدًا. صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات مكونات تحضير صوص الشيكولاتة في المنزل طريقة تحضير صوص شكولاته في إناء به الكاكاو والسكر معًا يتم إضافة الحليب إليهم تدريجيًا مع التقليب المستمر إما يدوي أو مضرب كهربائي ونستمر في التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل.

تعبئتها في عبوات زجاجية ووضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة تحضير صوص شكولاته طريقة عمل صوص الشيكولاتة بمكونات اقتصادية طريقة عمل صوص الشيكولاتة بمكونات اقتصادية مكونات عمل صوص الشوكولاته طريقة تحضير صوص الشوكولاته في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي نضع الحليب والزبدة والسكر مع الخلط ونقوم بإضافة الكاكاو بعد ذلك مع الاستمرار في الخلط حوالي خمس دقائق.

عند الحصول على قوام ثقيل مثل الصوص نضع في علبه ونضعه في الثلاجة للاستخدام حسب الرغبة. كيفية تحضير صوص شوكولاتة كالنوتيلا طريقة تحضير صوص الشوكولاتهكيفية تحضير صوص شوكولاتة كالنوتيلا من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تحضير صوص شيكولاتة كالنوتيلا بمكونات بسيطة وموجودة بكل منزل. مكونات تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا ٢ كوب من الكاكاو الخام.

كوب ماء.

نصف قالب زبدة.

ربع كوب سكر ناعم.

ربع كوب حليب بودرة. مكونات تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا طريقة تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا أولاً نحضر وعاء ونخلط كلاً من الكاكاو والسكر والحليب البودر ونخلطهم جيداً مع وضع الماء ونخلطهم جيداً حتى تصبح عجينة سائلة .

نحضر وعاء اخر ونعمل حمام بخار ونذيب به الزبدة.

ثم نضع الزبدة على الخليط السابق ونخلطهم جيداً حتى نضل على قوام الصوص المطلوب .

نحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام في أي وقت . طريقة تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا الوسوم

صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات والحلويات، صوص الشكولاتة من الأشياء التي تدخل في أغلبية تزين وصناعة الحلويات لذلك لا غنى عنها عند تحضير الحلويات وبدلًا من شرائها فهي مكلفة يمكننا تجهيزها في المنزل بمكونات اقتصادية وطرق سهلة وسريعة جدًا. صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات صوص الشكولاته لتغليف جميع أنواع الكيكات مكونات تحضير صوص الشيكولاتة في المنزل طريقة تحضير صوص شكولاته في إناء به الكاكاو والسكر معًا يتم إضافة الحليب إليهم تدريجيًا مع التقليب المستمر إما يدوي أو مضرب كهربائي ونستمر في التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل.

تعبئتها في عبوات زجاجية ووضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة تحضير صوص شكولاته طريقة عمل صوص الشيكولاتة بمكونات اقتصادية طريقة عمل صوص الشيكولاتة بمكونات اقتصادية مكونات عمل صوص الشوكولاته طريقة تحضير صوص الشوكولاته في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي نضع الحليب والزبدة والسكر مع الخلط ونقوم بإضافة الكاكاو بعد ذلك مع الاستمرار في الخلط حوالي خمس دقائق.

عند الحصول على قوام ثقيل مثل الصوص نضع في علبه ونضعه في الثلاجة للاستخدام حسب الرغبة. كيفية تحضير صوص شوكولاتة كالنوتيلا طريقة تحضير صوص الشوكولاتهكيفية تحضير صوص شوكولاتة كالنوتيلا من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تحضير صوص شيكولاتة كالنوتيلا بمكونات بسيطة وموجودة بكل منزل. مكونات تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا ٢ كوب من الكاكاو الخام.

كوب ماء.

نصف قالب زبدة.

ربع كوب سكر ناعم.

ربع كوب حليب بودرة. مكونات تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا طريقة تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا أولاً نحضر وعاء ونخلط كلاً من الكاكاو والسكر والحليب البودر ونخلطهم جيداً مع وضع الماء ونخلطهم جيداً حتى تصبح عجينة سائلة .

نحضر وعاء اخر ونعمل حمام بخار ونذيب به الزبدة.

ثم نضع الزبدة على الخليط السابق ونخلطهم جيداً حتى نضل على قوام الصوص المطلوب .

نحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام في أي وقت . طريقة تحضير صوص شوكولاتة نوتيلا

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