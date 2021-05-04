اقوي كريم لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت طبيعي بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم لتقشير الوجه، إن عملية تقشير الوجه من الأمور الضرورية التي يجب على كل فتاة وسيدة القيام بها على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث إن تقشير البشرة يساعد على تحسين مظهر البشرة ويساهم في ظهور البشرة بشكل صحي لأن تقشير البشرة يخلص البشرة من الخلايا الميتة والعالقة بالبشرة، لذلك فإن عملية تقشير الوجه تجدد الخلايا وتزيل أي آثار للأتربة أو الغبار أو أي مواد عالقة بالبشرة كما تعمل عملية التقشير على تحسين الدورة الدموية في الوجه.

اقوي كريم لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت

إن الأفضل هو استخدام المواد الطبيعية من أجل تقشير البشرة والحفاظ عليها وتحسين مظهرها، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة وتجديد الخلايا وتفتيح لون البشرة.

مكونات مقشر الوجه

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

1 ملعقة من العسل.

2 ملعقة زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط المواد المقشرة التي لدينا في وعاء نظيف.

نغسل الوجه ثم نفرد المقشر على الوجه.

ننتظر حتى 15 دقيقة.

نفرك الوجه جيدًا بأطراف الأصابع بحركات دائرية وبلطف.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

نرطب الوجه بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

نكرر المقشر مرتين من كل أسبوع.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

إن الليمون من المواد الطبيعية التي تعمل على الحفاظ على البشرة وتفتيح البقع الداكنة ولكن الليمون غير مناسب لأصحاب البشرة الحساسة ومكونات مقشر الليمون هي كالآتي:

2 ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

نمزج المكونات التي لدينا في وعاء مناسب.

نضع مقشر الليمون والسكر على الوجه.

نفرك جيدًا الوجه لمدة 5 دقائق.

نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء البارد.

نرطب البشرة بزيت الزيتون.

نكرر الوصفة مرة في الأسبوع.

أصحاب البشرة الحساسة لا يجب وضع الليمون يتم استبدال ملعقة عصير الليمون بملعقة من ماء الورد.

يمكن استخدام الوصفة لتقشير الجسم والأماكن الحساسة فهي آمنة تمامًا على البشرة ولا تسبب أي إزعاج للبشرة بل تعمل على تنظيف البشرة بعمق.

طريقة التحضير والاستخدام