أسرار عمل كعك المعمول بحشوة التمر اللذيذة في البيت بطعم مميز

كعك المعمول ، يعتبر من أبرز أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بالأعياد بأغلب الدول العربية، حيث أن تحضيره يرتبط بعقد الفطر المبارك وكذلك بعيد الأضحى، حيث يعتبر من بين الحلويات التي تقوم بالتعبير عن الفرح بحلول الأعياد، وهو يتم إعداده بالكثير من الوصفات المتباينة.كعك المعمول
العديد من النساء ترغبين في تحضير كعك المعول، ولكنهم لا يعرفون طريقة تحضيره، لذا ففيما طريقة تحضير كعك المعمول بأسهل الطرق.مكونات كعك المعلول
- ٣ أكواب من السميد الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من المحلب.
- ٣٠٠ غرام من الزبدة أو السمنة المذوبة.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض
- أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من المستكة.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- فنجان صغير من السكر.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.
- نصف كوب من العجوة.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.
- 50 غرام من الزبدة المذوبة.
- كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.
- يتم تحضير حشوة الكعك أولًا.
- قومي بوضع العجوة في وعاء به بهارات الكعك والمحلب والزبدة، وعجن العجوة بواسطة اليدين جيدًا إلى أن يتم امتزاج كافة المقادير وتتجانس، بعد ذلك تغطيتها بالنايلون.
- تحضير حشوة الجوز أو الفستق الحلبي؛ قومي بوضعه بوعاء ومعه ماء الزهر وسكر البودرة، ومزج المقادير معًا، وتغطية الوعاء.
- وضع الدقيق والسميد بوعاء، ومعهم الزبدة والملح، مع فرك المقادير بواسطة أصابع اليدين جيدًا.
- تغطية الوعاء بالنايلون، وتركه لمدة يوم.
- إضافة المحلب والحليب والمستكة والسكر على مزيج السميد بالزبدة ومزج المقادير.
- وضع الخميرة بطبق وإصابة الماءٍ الدافئ إليها مع السكر.
- إضافة مزيج الخميرة لمزيج السميد وإضافة الماء الدافئ بالتدريج لهم.
- تغطية العجينة وتركها حتى ٢٠ دقيقة بمكانٍ دافئ.
- تشكيل العجينة والعجوة.
- وضع العجوة بالعجينة ولفها بشكلٍ اسطواني رفيع، مع تطبيق أطرافها مع بعضها البعض جيدًا، والاستمرار في مواكبة نفس الخطوات، ومن ثم إضافة الكعك بصينية الخبز.
- يتم حشو كرات العجينة بالجواز أو الفستق الحلبي.
- خبز الكعك المعمول بفرد درجة حرارته متوسطة لعدة دقائق.
- ترك الكعك المعمول إلى أن يبرد، ومن ثم وضعه بوعاء وغلقه جيدًا.
- تزيين الكعك بالسكر البودرة، ويُقدم.
الوسوم
كعك المعمول ، يعتبر من أبرز أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بالأعياد بأغلب الدول العربية، حيث أن تحضيره يرتبط بعقد الفطر المبارك وكذلك بعيد الأضحى، حيث يعتبر من بين الحلويات التي تقوم بالتعبير عن الفرح بحلول الأعياد، وهو يتم إعداده بالكثير من الوصفات المتباينة.كعك المعمول
العديد من النساء ترغبين في تحضير كعك المعول، ولكنهم لا يعرفون طريقة تحضيره، لذا ففيما طريقة تحضير كعك المعمول بأسهل الطرق.مكونات كعك المعلول
- ٣ أكواب من السميد الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من المحلب.
- ٣٠٠ غرام من الزبدة أو السمنة المذوبة.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض
- أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من المستكة.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- فنجان صغير من السكر.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.
- نصف كوب من العجوة.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.
- 50 غرام من الزبدة المذوبة.
- كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.
- يتم تحضير حشوة الكعك أولًا.
- قومي بوضع العجوة في وعاء به بهارات الكعك والمحلب والزبدة، وعجن العجوة بواسطة اليدين جيدًا إلى أن يتم امتزاج كافة المقادير وتتجانس، بعد ذلك تغطيتها بالنايلون.
- تحضير حشوة الجوز أو الفستق الحلبي؛ قومي بوضعه بوعاء ومعه ماء الزهر وسكر البودرة، ومزج المقادير معًا، وتغطية الوعاء.
- وضع الدقيق والسميد بوعاء، ومعهم الزبدة والملح، مع فرك المقادير بواسطة أصابع اليدين جيدًا.
- تغطية الوعاء بالنايلون، وتركه لمدة يوم.
- إضافة المحلب والحليب والمستكة والسكر على مزيج السميد بالزبدة ومزج المقادير.
- وضع الخميرة بطبق وإصابة الماءٍ الدافئ إليها مع السكر.
- إضافة مزيج الخميرة لمزيج السميد وإضافة الماء الدافئ بالتدريج لهم.
- تغطية العجينة وتركها حتى ٢٠ دقيقة بمكانٍ دافئ.
- تشكيل العجينة والعجوة.
- وضع العجوة بالعجينة ولفها بشكلٍ اسطواني رفيع، مع تطبيق أطرافها مع بعضها البعض جيدًا، والاستمرار في مواكبة نفس الخطوات، ومن ثم إضافة الكعك بصينية الخبز.
- يتم حشو كرات العجينة بالجواز أو الفستق الحلبي.
- خبز الكعك المعمول بفرد درجة حرارته متوسطة لعدة دقائق.
- ترك الكعك المعمول إلى أن يبرد، ومن ثم وضعه بوعاء وغلقه جيدًا.
- تزيين الكعك بالسكر البودرة، ويُقدم.
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