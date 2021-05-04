أسرار عمل كعك المعمول بحشوة التمر اللذيذة في البيت بطعم مميز

كعك المعمول ، يعتبر من أبرز أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بالأعياد بأغلب الدول العربية، حيث أن تحضيره يرتبط بعقد الفطر المبارك وكذلك بعيد الأضحى، حيث يعتبر من بين الحلويات التي تقوم بالتعبير عن الفرح بحلول الأعياد، وهو يتم إعداده بالكثير من الوصفات المتباينة.

العديد من النساء ترغبين في تحضير كعك المعول، ولكنهم لا يعرفون طريقة تحضيره، لذا ففيما طريقة تحضير كعك المعمول بأسهل الطرق.

٣ أكواب من السميد الناعم.

ملعقتان صغيرتان من المحلب.

٣٠٠ غرام من الزبدة أو السمنة المذوبة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

فنجان صغير من السكر.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.

نصف كوب من العجوة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.

50 غرام من الزبدة المذوبة.

كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.