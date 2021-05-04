سر طريقة عمل الكوكيز الهش الشهي برقائق الشيكولاتة في البيت

الكوكيز تعتبر حلوى الكوكيز واحدة من أنواع الحلوى الشهيرة والمعروفة بمذاقها الرائع وطعمها المميز وطريقة تحضيرها البسيطة، لهذا نجد أن الأشخاص يبحثون بكثرة عن طريقة إعداد حلوى الكوكيز، والتي تعتبر حلوى أمريكية انتشرت في كل دول العالم خاصةً لاحتوائها على قطع من الشوكولاتة، ولأن الأطفال يحبون تناولها بشكل مستمر، كما أنها تعتبر وجبة خفيفة بجانب كوب من العصير أو كوب من القهوة.

الكوكيز

من الطرق المميزة لإعداد دوائر من الحلوى تحتوي على قطع من الشوكولاتة وفوائدها المميزة ومذاقها الخفيف والرائع، لهذا سوف نقدم لكم طريقة إعداد هذه الحلوى بخطوات بسيطة وسهلة.

كوب واحد من الدقيق الأبيض لإعداد الحلويات.

نصف كوب من الكاكاو البودر.

نصف كوب من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

نصف كوب زبدة لينة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة المفرومة.

100 جرام شوكولاتة سوداء قطع صغيرة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

بيضتين بحجم كبير.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نقوم بوضع الشوكولاتة السوداء المفرومة مع قطع الزبدة اللينة في وعاء عميق على وعاء آخر يحتوي مياه ساخنة على نار متوسطة مع تحريكها بشكلٍ مستمر حتى تذوب تماماً ونتركها جانباً حتى تصبح باردة.

نقوم بإضافة الدقيق وملح الطعام وبيكربونات الصوديوم والكاكاو البودر في وعاء ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض حتى يتجانس الخليط.

نقوم بوضع خليط الشوكولاتة والزبدة مع الفانيليا والسكر والبيض في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلط المكونات على سرعة متوسطة حتى تتمازج.

نقلل سرعة الخلاط ونضيف المكونات الجافة الى الخليط تدريجياً.

عندما يتمازج الخليط نضيف قطع الشوكولاتة السوداء والحبيبات إلى الخليط بعد سكبه في وعاء ونقوم بخلطهم باستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة من السيلكون كبيرة الحجم.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 170 مئوية.

ندهن صينية بكمية من الزبدة الذائبة ونقوم بوضع الخليط في الأشكال أو نقوم بتشكيله بصورة كرات صغيرة الحجم.

بعد الانتهاء من الكمية وترك مسافة بين كل قطعة وأخرى نقوم بوضع صينية الكوكيز في الفرن لمدة 15 دقيقة ونقوم بإخراجها وتركها حتى تصبح باردة قليلاً ثم نقوم بتقديمها بجانب كوب من العصير أو من القهوة.

المكونات المطلوبة لإعداد الكوكيزطريقة عمل الكوكيز